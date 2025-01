Nagy Márton bejelentette: 18 millió forintra emelkedik az áfa alanyi adómentessége

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön a közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány terveivel összhangban 2025 januárjától emelkedik áfában az alanyi adómentesség értékhatára. A tárcavezető az intézkedésről már korábban is megszólalt, akkor az Index több kérdést is intézett a miniszterhez.