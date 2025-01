Izmozik a forint a dollárral szemben, idén még nem láttunk ilyet

Donald Trump amerikai elnök hétfői beiktatását követően határozott gyengülést mutat a dollár az euróval szemben. Ennek hátterében az állhat, hogy az új adminisztráció vámfenyegetései egyelőre nem az Európai Unióra koncentrálnak.

A folyamat eredményeként az euró–dollár árfolyam az 1,03 alatti régióból péntek reggelre 1,045-ig kapaszkodott, elérve ezzel egy fontos ellenállási szintet. A pénzügyi elemzők rámutatnak: amennyiben az árfolyam efölé emelkedne, további jelentős tér nyílhat a növekedés előtt. Ez meg is történt reggel 10 óra magasságában.

Kettős támogatással az erősödés útján

A dollár gyengülése és az MNB részéről érkező héjább hangvételű üzenetek együttes hatása jelentős erősödést hozott a forint számára az elmúlt napokban – jelezte a Portfolio. A magyar fizetőeszköz olyannyira megerősödött, hogy pénteken már a 410-es szint alatt kezdett az euróval szemben, ezzel megközelítve idei csúcsát. A szakértők kiemelik, hogy a reggeli híráramlás – beleértve Trump elnök megszólalásait és Orbán Viktor interjúját – sem tudta megtörni ezt a pozitív trendet. A legjelentősebb elmozdulást a dollár-forint relációban tapasztalhatjuk.

A dollár általános gyengülése és a forint erősödése azt eredményezte, hogy a jegyzések péntek reggel 392 alá csökkentek. Ez új egyhavi csúcsot jelent a forint számára.

A zöldhasú az euróval szemben is folyamatosan gyengül, az árfolyama már közelíti az 1,05-ös szintet. Ma több beszerzésimenedzser-index is napvilágot lát, ezek is mozgathatják a forint árfolyamát. Péntek reggel 10 óra magasságában már kevesebb mint 390 forintot kellett adni egy dollárért és kevesebb mint 409 forintot egy euróért. Rövid időre a forint 408 alá is benézett, ezzel két havi csúcsra erősödött az euróval szemben.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)