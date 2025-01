Jelentősen emelkedett a mozijegyek ára, de van drágább szórakozás is

A Cinema City november elsejével változtatott árain, ekkor a legtöbb jegy ára kétszáz forinttal emelkedett, de a többi filmszínházban is mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a látogatók, főleg ha még a büfében is fogyasztanak ételt vagy italt a filmhez.

A hvg360 felhívta a figyelmet, hogy egy mozijegy jelenleg kétszer annyiba kerül, mint 2019-ben, ám még ez sem mondható kiemelkedőnek a hasonló szórakozási lehetőségekhez (színház, múzeum, állatkert) képest, ráadásul minden filmszínháznak vannak kedvezményes ajánlatai, és ezekre egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek. A KSH adatai szerint 2019-ben egy mozijegy 1700 forintba, az állatkerti belépőjegy pedig 1730 forintba került, ehhez képest 2025-re az előbbi 2880 forintra, az utóbbi pedig 3230 forintra drágult.

Buda Andrea, a piacvezető Cinema City pr- és marketingigazgatója a lappal közölte: a jegyáremelést többek között a moziüzemeltetés költségeinek emelkedése, valamint a dolgozók bérének és a bérleti díjnak a növekedése is indokolja. A szakember megemlítette azt is, hogy multiplexekben, azaz a többtermesekben a büféből származó bevétel legalább annyira fontos, mint a jegyeladásból származó összeg, és a büfék forgalma az extrém magas infláció idején sem esett jobban vissza, mint a látogatók száma.

Meglepő kasszasikerek

A lap arról is írt, hogy a filmeket illetően a nézők jobban szelektálnak, mint korábban. „Vannak filmek, amelyekért a magasabb helyárat is hajlandók kifizetni, viszont sok film, ami nem ezt érdemelné, szinte észrevétlenül megy ki a mozikból” – fogalmazott Szabó Éva Andrea, az Art-Mozi Egyesület elnöke, a szegedi Belvárosi Mozi vezetője. Buda Andrea pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a pandémia után a közepes, 200-300 ezres nézőszámot produkáló filmekből lett kevesebb, a kasszasikerek még mindig be tudnak vonzani 500-600 ezer nézőt.

A forgalmazók adatai alapján a 2024-es év azonban nem sikerült a legjobban a nézőszámot illetően, aminek egyik fő oka, hogy a hollywoodi írósztrájk miatt is elmaradtak a premierek. A magyar filmek – mint a Futni mentem, a Fekete pont vagy a Hogyan tudnék élni nélküled? – viszont pozitív meglepetést okoztak e téren. Mozibezárásokra vagy kapacitáscsökkentésre nem kell számítani, a 2025-ös év ugyanis jó évnek ígérkezik.