A Mol döntött, ismét belenyúlnak az árazásba

Az első árcsökkentés január 21-én történt, amikor a Mol belső körlevélben utasította a kiskereskedelmi hálózatot, hogy éjféltől csökkentsék az árakat. A benzin és a dízel ára literenként 2-2 forinttal lett olcsóbb.

A második árcsökkentés január 24-én következett be, amikor a Mol újabb rendkívüli árcsökkentést rendelt el a kutasoknak. A benzin ára literenként 1 forinttal, míg a dízelé 5 forinttal csökkent. Majd január 25-én a nagykereskedelmi árakat vitték lejjebb 2-2 forinttal: a döntést követően a Mol-kutakon a benzin ára 2 forinttal, míg a dízelé 3 forinttal csökkent.

Keddtől pedig ismét csökkennek a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak. Ezúttal a benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe.

Az index értesülései szerint a hétfőn bejelentett újabb nagykereskedelmi árváltozást a MOL a kiskereskedelmi hálózatában érvényesít.

Így benzint ténylegesen 3, dízelt pedig 4 forinttal olcsóbban tankolhatunk majd a Mol-kutakon. A folyamatos üzemanyagár-csökkenés remélhetőleg hosszabb távon is kedvező hatással lesz a hazai piacra.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint az árfolyamok kedvező alakulása is lehetővé tette az árcsökkentéseket. A Brent típusú olaj ára 78 dollárra süllyedt a korábbi 82 dolláros szintről, amit a termékek ára is követett, és a forint árfolyama is erősödött a dollár gyengülésének köszönhetően.

Hétfőn az alábbiak szerint alakulnak az átlagárak:

95-ös benzin: 637 forint/liter,

gázolaj: 652 forint/liter.

(Borítókép: Justin Sullivan / Getty Images)