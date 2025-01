Drágul a személyi okmányok kiállításának díja

Szombattól emelkedik az útlevél és a jogosítvány kiállításának díja, továbbá a postai befizetésük összege is növekszik. Bizonyos esetekben azonban a jogszabály ad felmentést utóbbi befizetése alól, de ezek körét is csökkentették. Ugyanakkor az igazgatási szolgáltatási díjak kiegyenlítésében is történt változás, a nagycsaládosok számára viszont a tizenkét éven aluli gyermekeknek kedvezményes díjat számolnak fel.