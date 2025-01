Megállapodtak egy külföldi gázbizniszről, amellyel a Molt és az MVM-t is összefüggésbe hozták

Megállapodás született Moldova és a szakadár „Dnyeszter Menti Köztársaság” gázvállalatai között az első gázszállításról – közölte szerdán a Moldovagaz moldovai állami vállalat Chisinauban az MTI szerint. Előzőleg írtunk arról is, hogy a moldovai gázügylettel összefüggésben két magyar cég neve is felvetődött – de egyelőre úgy fest, hogy nem kaptak szerepet az üzletben.

A szakadár köztársaságban még december elején vezettek be szükségállapotot amiatt, hogy az ukrajnai gáztranzit leállása miatt nem volt többé biztosított az ellátásuk. Nem sokkal később Moldova kormánya is hasonló döntést hozott.

Mint az MTI emlékeztetett, az Európai Unió hétfőn 30 millió eurós sürgősségi segélycsomagot nyújtott, hogy támogassa Moldovát a súlyos energiaválság kezelésében. Ennek keretében a Dnyeszter-mellék is gázhoz jut, ezzel az ottani erőművet is látták el, amelynek Moldova áramellátásában is fontos szerepe van (az erőművet január óta szénnel működtetik, de tartalékai így is csak január végéig, legfeljebb február közepéig voltak elegendőek).

A Moldovagaz friss bejelentése szerint most Moldova és a szakadár köztársasági aláírta egy megállapodást, amelynek részeként Dnyeszter Menti Köztársaság 3 millió köbméter földgázt kap; de csak kölcsönbe.

A magyar cégek érintettségéről egyelőre nincs információ

A napokban külföldi források alapján írtunk arról is, hogy a Moldovagaz a Mol-csoporttal és az MVM-mel is tárgyalásokat folytatott arról, hogy a Dnyeszteren túli régiót földgázzal lássák el.

A Moldovagaz azonban most nem velük, hanem a szakadárok területén működő Tiraspoltransgaz kötötte meg a szerződést. Az Interfax hírügynökség beszámolója szerint az előbbi vállalat vezérigazgatója, Vadim Ceban közölte, hogy a Tiraspoltransgaz igényeinek megfelelően ütemezve fogják leszállítani a gázt, és 2025. március 1-ig a teljes (hárommillió köbméteres) mennyiséget vissza is kapják tőlük.

A hírügynökség szerint Moldova lényegében két külön ajánlatot tett az utóbbi napokban: az egyik lényege a hárommillió köbméter átadása volt, a másiké pedig az, hogy az Európai Unió 30 milliós sürgősségi támogatását felhasználva is gázt szállítanak a dnyeszter mentieknek február 10-ig bezárólag. Ugyanakkor az utóbbi ajánlat részeként az Interfax szerint

egy másik moldovai energiavállalat, az Energocom vásárolna fel gázt az európai piacról, és a Moldovagaz segítségével szállítaná le azt a szakadár köztársaságnak.

Ez utóbbi azért érdekes, mert korábban még az MVM és a Mol is az európai piacról történő gázbeszerzéssel kapcsolatban került szóba. Dorin Recean moldovai kormányfő hétfői nyilatkozatában még megerősítette a magyar vállalatok lehetséges bevonását, és az Interfax szerint a Molról konkrétan azt mondta: „Meg kell vitatnunk a magyar vállalat által a Moldovagazon keresztül, a Dnyeszteren túlra történő gázszállítások feltételeit”. Ugyanakkor egyelőre nincs jele annak, hogy bármelyik cég érintett lenne a moldovai gázügyletben.