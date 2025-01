A kormány miatt nem lehet Európa-bajnok ebben a szektorban Magyarország

A magyar vegyipar hagyományosan erős pillére a gazdaságnak, rendkívül magas hozzáadott értéket képvisel, fontos alapanyagokkal látja el a többi ipari szereplőt, és mintegy százezer főt foglalkoztat közvetlenül. Bár a hazai szereplők a nemzetközi porondon is helytállnak, és az akkumulátorgyártás is kiugrási lehetőséget jelenthet, az iparág versenyképessége egyre romlik. Szakértők és a cégeket képviselő szakmai szövetség szerint túl bonyolult a szabályozás, sok az adminisztratív teher, és versenyhátrányt jelent a szén-dioxid-kvóta-adó is. Utóbbi pedig hungarikum: környezetvédelmi célokra hivatkozik a jogalkotó, de a befolyt összegek nem fenntarthatósági projektekre mennek.