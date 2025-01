Nagy Márton elmondta az Indexnek, hogy a vámháborúról a háttérben egyeztetnek Trumppal

„A tavaly év elején a 2,5 százalékos növekedést még elérhetőnek gondoltuk, de ezt keresztül húzták: ipari teljesítmény nem volt, a fogyasztás pedig az év második felében talált erőteljesebben magára” – többek között így értékelte az Indexnek Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a csütörtökön publikált GDP-adatokat. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2024 IV. negyedévében a kiigazított adatok szerint 0,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,5 százalékkal bővült.

A Központi Statisztikai Hivatal adataiból az is kiderült, hogy tavaly a gazdaság teljesítménye a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,6 százalékkal meghaladta az előző évit.

Nagy Márton szerint az alacsony növekedés hátterében elsősorban az áll, hogy az ipari szektor egyetlen negyedévben sem talált magára, a fogyasztás pedig csak az utolsó negyedévben:

A lakosság a fogyasztását visszafogta, az ipari szektorban pedig alacsony volt a termelés. Ami azonban számomra igazán meglepetés, hogy a német gazdaság gyengélkedése tartós. 2023 után ismét recesszióba csúsztak, és 2025-re is hasonlóak a várakozások. Ilyen a világháború óta nem történt. Ennek oka a politikai és a gazdasági instabilitás, a járműipar mély válságban van, a probléma elsősorban az energiaárak. A német autóipar már nem versenyképes a kínaival.

A fogyasztással kapcsolatban a miniszter szerint azt érdemes látni, hogy 2023-ban az infláció „megette” a családok jövedelmét. Ugyanakkor „együtt érzünk a családokkal, nagyon nehéz időszakon mentek keresztül. Azonban 2024-ben az infláció stabilizálódott, a bérek jelentősen emelkedtek. A reálbérek pozitív tartományba ugrottak, és az emberek 82 százalékánál reálbér-emelkedés volt megfigyelhető” – összegezte a gazdasági miniszter.

Arra a felvetésünkre, hogy ebből az alacsony keresetűek kevesebbet éreznek, hiszen az infláció a szegények adója, Nagy Márton kifejtette, a kis jövedelműeknél és a középosztálynál is reálbér-emelkedés volt, és a legkisebb növekedés pont a leggazdagabbakat érintette. „Az inflációs sokkon túl vagyunk, az emberek vissza is kapták a pénzt, amit elvett az infláció, de itt nem szabad megállni, nekünk azon kell dolgozni – személy szerint elsősorban nekem –, hogy a családok jövedelmi helyzete tovább javuljon.”

A kormány egyértelműen azt kommunikálja, hogy tavaly az utolsó negyedévben már látható volt a bizalom jelentős emelkedése a lakosságban. Nagy Márton szerint lehet azon vitatkozni, hogy a gazdaságban a fordulat jelenleg mennyire erős.

De maradjunk abban, hogy fordulat van, és a huszonegy intézkedésből álló kormányzati Új Gazdaságpolitikai Akcióterv lakosságot érintő programjai csak most kezdik kifejteni hatásukat.

A nemzetgazdasági miniszter így annak adott hangot, hogy pozitív most a prognózisa, és „idén az ipari termelés és a beruházások is stabilizálódnak, képesek vagyunk 3 százalékos növekedést elérni. Annak ellenére, hogy a német gazdaság még mindig nem áll helyre.” Arra a kérdésünkre, hogy a német gazdaság hány százalékponttal húzhatja le a magyar GDP-t, a tárcavezető kifejtette, a kormány akkor elégedett, ha a német gazdasághoz képest a magyar 2 százalékponttal jobban növekszik.

Ha a német gazdaság recesszió, vagy nulla közeli állapotban lesz 2025-ben is, akkor a magyar gazdaság teljesítménye 2-3 százalékos sávban képes mozogni, remélhetőleg a tetején. Ahhoz, hogy átkerüljünk egy következő, a 3-4 százalékos sávba, kell a német gazdaság stabilizálódása.” A kormányzati várakozás jelenleg a 2025-ös évre 3,4 százalék, ugyanakkor ehhez a külső tényezőkre is szükség van.

Az Indexnél korábban már többször foglalkoztunk azzal, hogy az alacsony jövedelműek fogyasztás helyett inkább a tartalékaikat töltik vissza, és ebben a társadalmi csoportban nincs jelentős költekezés, Nagy Márton ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ez nem igaz.

A fogyasztási ráta az alacsonyabb keresetűeknél és középosztálynál sokkal magasabb, mint a magasabbaknál. Pontosan jól látjuk, hogy a legerősebb bérnövekedés a kispénzűeknél és a középosztálynál van. Azt is lehet látni, hogy számos alacsony jövedelmű munkavállalónál is van megtakarítás. Az alsó decilisben is elmondható, hogy a pénzügyi helyzet javul.