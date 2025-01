Mérföldkő a dohányipari átállásban

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala (FDA) nikotinpárna forgalmazását engedélyezte az USA piacán, amely mérföldkövet jelent a dohányzással kapcsolatos ártalomcsökkentésben, elismerve a nikotinpárnák közegészségügyre gyakorolt előmozdító hatását – írja hivatalos honlapján a hivatal. A gyártónak ugyanakkor szigorú előírásokat kell betartania.

Az FDA döntése egy átfogó tudományos vizsgálati folyamat eredményeként született. Ebben megállapította, hogy

az engedélyezett termékek kisebb károsanyag-kitettséget jelentenek a felnőtt dohányosok számára, mint a cigaretta.

A vizsgálat kimutatta, hogy a cigarettához képest jelentősen kevesebb károsanyag keletkezik a nikotinpárnák használata során és alacsonyabb kockázatot jelentenek a rák és más súlyos egészségügyi állapotok szempontjából.

Ettől még nem biztonságos

Az FDA hangsúlyozta, hogy bár döntésével ezek a termékek legálisan forgalmazhatók (3–6 milligrammos nikotinerősségben) a 21. életévüket betöltött felnőttek számára, ez nem jelenti azt, hogy biztonságosak lennének. A hivatal szorosan figyelemmel követi majd a termékek piaci jelenlétét és használatát. A FDA hangsúlyozta:

a döntéssel nem „jóváhagyta” az alternatív dohánytermékeket, ugyanis „nincs biztonságos dohánytermék, így azok, akik nem használnak dohányterméket, ne is kezdjenek el használni”.

A jelenlegi adatok szerint az amerikai középiskolás és gimnazista diákok mindössze 1,8 százaléka használ nikotinpárnát, amely arány egyelőre alacsonynak tekinthető.

Az FDA az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma. Elsődleges feladata a humán- és állatgyógyászatban használt gyógyszerek, oltóanyagok és más biológiai eredetű, emberek gyógyítására használt termékek és orvosi eszközök biztonságának, valamint hatékonyságának ellenőrzése. A hatóság az Egyesült Államok élelmiszerbiztonságáért, valamint a kozmetikumok, étrendkiegészítők, elektromos berendezések biztonságos felhasználásáért és a dohánytermékek szabályozásáért is felelős. Minősítései nemzetközi szinten is irányadóak a tudományos bizonyítékok objektív, független és hiteles minősítése terén: hatósági szerepű FDA globálisan is az egyik legtekintélyesebb intézmény, amely az emberek által fogyasztott illetve használt készítmények közegészségügyi hatásait minősíti. A konkrét rendelkezései (így az alábbiak is) ugyanakkor természetesen kizárólag az Amerikai Egyesült Államok piacára kötelező érvényűek.

Dohányipari átállás zajlik

Ahogy arról az Index több alkalommal is beszámolt: nagy változás megy végbe a dohányiparban, ami lényegében a hagyományos cigarettáról az olyan alternatívákra történő átállást jelenti, mint az elektromos cigaretta, a hevítéses termékek, vagy épp a nikotinpárna. A termékcsere mögött is rendkívül egyszerű logika áll: bár az újhullámos termékek ugyan szintén károsak az egészségre, de jóval kevésbé, mint a hagyományos cigi – ezért is hívják őket ártalomcsökkentett dohánytermékeknek (angolul tobacco harm reduction). Az FDA gyakorlatilag ezt a folyamatot ismerte el fent részletezett döntésével.