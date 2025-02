Fortuna mosolygott egyet szombat este, többen is jól jártak a Luxor és a joker sorsolásán

A Luxor és a joker február elsejei sorsolásán több új milliomosa is lett az országnak, ugyanis előbbin ketten, utóbbin hárman is eltalálták az összes számot. Az ötös lottón most sem született telitalálat, így jövő héten már 3 milliárd 255 millió forint lesz a várható főnyeremény.