Olcsóbbak lehetnek a legtöbb magyar hűtőben megtalálható élelmiszerek

Vásárlás közben hajlamosak vagyunk önmagában alábecsülni egy-egy árcédula jelentőségét, a pénztárnál mégis gyakran meglepődünk, amikor meglátjuk a fizetendő végösszeget. Holott egyetlen doboz tej is az élelmiszer-kiskereskedelmi puzzle fontos darabkája lehet, miután a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai is alátámasztják, hogy a tejek és tejtermékek a magyar családok vásárlásainak meghatározó részét képezik. Nos, a teljes inflációs fogyasztói kosárban a tejek és tejtermékek 3,2 százalékos súllyal jelennek meg, ezáltal a KSH élelmiszerkosarának több mint 10 százalékát teszik ki.

Következményekkel jár a jelentős drágulás

A legfrissebb januári adatok szerint az online árfigyelőben megfigyelt élelmiszerek közül kiugróan drágultak a tejek és tejtermékek:

a tejek 23 százalékkal,

a vajak és vajkrémek 15,5 százalékkal,

a tejfölök 14,5 százalékkal,

a trappista sajt 12,2 százalékkal,

illetve a túrók 9,8 százalékkal kerülnek többe, mint egy évvel korábban.

Erre reagálva a kiskereskedelem területéért felelős Nemzetgazdasági Minisztériumnál (NGM) hangsúlyozták: a kormány kiemelt figyelmet fordít a tejek és tejtermékek árainak alakulására. Az áruházláncok mellett a termelőket, feldolgozókat és kiskereskedőket tömörítő Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanáccsal is egyeztetett a szaktárca, az árfigyelőben pedig további tejtermékekkel való bővítést helyezett kilátásba.

Az NGM álláspontja szerint az élelmiszerárak kontroll alatt tartása közös érdek, ezért a kormány alacsony szinten tartja az inflációt, és ha kell, azonnal beavatkozik a magyar családok védelme érdekében. Márpedig a minisztérium szerint is a tejek és tejtermékek olyan alapvető élelmiszerek, melyek a családok vásárlásainak meghatározó részét képezik, így azok megfizethetősége kiemelten fontos.

Amint asztalra kerül az élelmiszer-infláció kérdése, menetrendszerűen egymásra mutogatnak az élelmiszergyártók és a kereskedők, ami annyiban helytálló, hogy valóban sok múlik a beszerzési árakon, ami alatt nem értékesíthetnek a bolthálózatok, onnantól viszont rajtuk áll vagy bukik, mekkora mértékben hárítják át a fogyasztókra a többletköltségeket. Iparági forrásaink szerint az állandó választékban helyet kapó termékcsoportonként az árrés jellemzően 4-5, illetve 35-40 százalék között húzódik.

Mi áll az árcédula mögött?

A tejek és tejtermékek esetében nem árt azonban tisztázni, hogy

az áremelkedés hátterében egyrészt nemzetközi tényezők állnak, így a nyerstej árának emelkedése az aszály miatt megnövekvő takarmányárak és a tejhozamok csökkenése következtében,

másrészt viszont kiskereskedelmi árrés-emelkedést is azonosított az NGM. Utóbbi megállapítást arra a vizsgálata során tett megállapításra alapozza a minisztérium, hogy míg a saját márkás és gyártói márkás termékeket viszonylag alacsony árkülönbséggel szerzik be az üzletláncok, addig a fogyasztók felé a gyártói brand termékeket lényegesen magasabb árréssel értékesítik.

A 2023. július 1-jén létrehozott online árfigyelő rendszer azonban jóval több, mint kormányzati kommunikációs eszköz, az árak összehasonlíthatósága ugyanis az eddigi tapasztalatok alapján valóban alkalmas a kiskereskedelmi verseny élénkítésére. Ráadásul napirenden van, hogy a kormány a megfizethető élelmiszerárak biztosítása érdekében a halak, kávé, tea, rizs, marhahús, sertéskolbászok, zsemle, édességek, kakaópor és számos egyéb termékkategória mellett további tejtermékek – mint például a tejszín – beépítésével bővítheti az online árfigyelő rendszert.

Árfigyelő: 10 nap sokatmondó számai

Addig is abból főzünk, amink van, az Index a tejek és tejtermékek, valamint a tojás vonatkozásában megnézte, hogy a január 30-ig tartó 10 napos időszakban, az árfigyelőn elérhető adatok alapján milyen árváltozásokat lehetett látni.

Összegezve megállapítható, hogy a kiskereskedelmi üzletláncok az árfigyelőben megfigyelt

nem laktózmentes négy tej (1,5 és 2,8 százalék zsírtartalmú ESL- és UHT-tejek), nyolc tejtermék (kefir, natúrjoghurt, tehéntúró, 12 és 20 százalék zsírtartalmú tejföl, trappista sajt, vaj, vajkrém) és tojás termékkategóriába összesen 549 termékre szolgáltattak adatot a vizsgált időszakban.

A monitorozott 10 nap során a 13 kategóriába tartozó 549 termék közül 60 esetben mérsékelték áraikat az üzletek, vagyis a termékek 11 százalékánál volt megfigyelhető árcsökkenés.

Ugyanakkor jelentős eltérések mutatkoznak az egyes kiskereskedelmi üzletek árcsökkentéseinek számát és mértékét, illetve az árcsökkentéssel érintett termékeik forgalmazott termékeikhez képesti arányát tekintve. Kijelenthető, az üzletláncok összességében figyeltek arra, hogy ne csak saját márkás termékeiket kínálják olcsóbban, így a leárazott termékek egyharmada volt saját márkás, míg a leárazás nagyobb része gyártói márkás termékekre vonatkozott.

Boltról boltra: így akcióztak – és így nem

Elemzésünk alapján a vizsgált időszakban az Aldi csak a natúr joghurt kategóriában csökkentette az árait, ahol mindössze négy terméke van, ebből kettő olcsóbb, mint 10 nappal korábban. Összességében a 13 kategóriába tartozó forgalmazott termékeinek 5 százalékát érintette az árcsökkentés, melynek mértéke ugyanakkor átlagosan 28 százalékos volt az említett két termék esetében.

Az Auchan a 13 termékkategóriából 12-ben csökkentette árait ebben a 10 napban, ami összességében az általa forgalmazott tejek, tejtermékek és tojás 17 százalékát érintette. Az üzletlánc két kategóriában csaknem 40 százalékos, hat kategóriában 20-25 százalék körüli, kettőben 10 százalék körüli, illetve egy-egy kategóriában 6 és 2 százalékos átlagos árleszállítást alkalmazott az érintett termékek esetében.

Bár a Lidl mindössze két termékkategóriában csökkentette az árait, figyelemre méltó, hogy a teljes tojásválasztékára árleszállítást alkalmazott, míg a 12 százalékos tejföl termékkategóriában történő akciózása egyetlen terméket érintett. A teljes tojásszortimentet lefedő árcsökkentéssel a 13 árfigyelős kategória vonatkozásában a Lidl által forgalmazott termékek 22 százalékát kínálta kedvezményesen. A Lidl a tojás árát átlagosan 6 százalékkal csökkentette, a leárazott tejföl pedig 20 százalékkal lett olcsóbb.

A Penny a natúr joghurt, a tehéntúró és a 12 százalékos zsírtartalmú tejföl esetében egy-egy terméknél mérsékelte árait, az általa forgalmazott tejek, tejtermékek és tojás 8 százalékát érintette az akció. A három leárazott termék ára így 20-25 százalékkal lett alacsonyabb.

Az Index elemzése alapján a SPAR hét termékkategóriában csökkentette árait (kefir, 1,5 százalékos zsírtartalmú ESL és UHT-tej, tehéntúró, 10 és 20 százalékos zsírtartalmú tejföl, vaj) többségében egy-egy termékre, ez a 13 árfigyelős kategóriára vetítve összességében a SPAR által forgalmazott termékek 7 százalékánál jelentett árcsökkenést. Ennek mértéke két esetben 30-35, míg öt esetben 20-25 százalékos volt.

A Tesco vizsgálatunk szerint hat termékkategóriában csökkentett árat (kefir, 1,5 és 2,8 százalékos UHT-tej, 1,5 százalékos ESL-tej, trappista sajt, vaj), az esetek többségében egy-egy terméknél, ezzel az általa forgalmazott tejek, tejtermékek és tojás 8 százalékát érintette az árcsökkentés. A mértéke két esetben 10 százalék körüli, további négy esetben 3-4 százalékos volt.

Együttműködést ígérnek az áruházláncok

Párhuzamosan az árfigyelő 10 napos monitorozásával azzal a kérdéssel fordultunk az élelmiszer-kiskereskedelmi láncokhoz, hogy tervezik-e csökkenteni a tejek, tejtermékek árát, miután az NGM is nyomatékosította, hogy a kormány kiemelt figyelmet fordít a vonatkozó árak alakulására, ráadásul a kérdésben a szaktárca a Tej Terméktanáccsal is egyeztetett.

A piacvezető Lidlnél Tőzsér Judit vállalati kommunikációs cégvezető arról tájékoztatta az Indexet,

a Lidl Magyarország üzletpolitikája az, hogy a vásárlói számára jó áron jó minőségű terméket kínáljon. Ezért az áruházláncnak kiemelten fontos, hogy vásárlói számára a lehető legjobb áron kínálja termékeit, így az olyan alapélelmiszerek, mint a tejek és a tejtermékek esetében is

– mondta a szakember, hozzátéve, hogy az áruházlánc folyamatosan figyelemmel kíséri a beszerzési árak alakulását és a fogyasztói igényeket, és azokra a lehető leggyorsabban reagál annak érdekében, hogy tovább segítse a magyar családokat a napi bevásárlásban.

A SPAR részéről Maczelka Márk kommunikációs vezető úgy fogalmazott, hogy kereskedelmi tevékenységük során folyamatosan figyelemmel kísérik a piaci helyzetet és a vásárlók igényeit. „Mindig is fontosnak tartottuk, hogy vevőink az alapvető élelmiszereket, amelyek közé a tej és a tojás is tartozik, kedvező áron vehessék meg, ezért is döntöttünk az árcsökkentés mellett” – fogalmazott a kommunikációs vezető, megjegyezve, hogy 2025-ben is jelentős kedvezményeket biztosít vásárlói számára több ezer termék esetében a SPAR.

Mostani döntésük értelmében olyan akciókat, illetve kedvező árakat hirdettek, amelyek éppen azt célozzák, hogy a magyar családok jó áron tudjanak hozzájutni a tejhez és a tojáshoz.

Maczelka Márk számos olyan konkrét példát sorolt fel, amely a január 30. és február 5., január 29. és február 19. közti időszakban, illetve február 3-tól jelentős kedvezményeket biztosít. Így például 31 százalékkal csökken egyes UHT-, illetve 21 százalékkal bizonyos ESL-tej ára, a tojás esetében pedig 4-6 százalékkal mérsékelt árakat biztosítanak hosszú távon.

A Tesco sajtóosztályán azt közölték, hogy a versenyjogi szabályoknak megfelelően árképzéssel kapcsolatban nem tudnak nyilatkozni, ugyanakkor mindent megtesznek azért, hogy a magyar családok védelmében továbbra is csatasorba álljanak az infláció ellen.

A legnagyobb forgalmú áruházláncok közé soroljuk a CBA-t is, igaz, franchise működési modellje révén nincs adatszolgáltatási kötelezettsége az árfigyelő felé, az árversenyben viszont saját érdeke enélkül is versenyképesnek lenni. Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója lapunknak azt mondta:

Hálózatunk mindent elkövet annak érdekében, hogy kedvező árakat biztosítson a vásárlók számára a tejtermékek vonatkozásában is. Azonban a fogyasztói árak alakulását döntően az befolyásolja, hogy a termelők, gyártók, beszállítók milyen átadói árakat határoznak meg, ezek pedig a piaci trendeknek, alapanyagköltségeknek megfelelően változnak. Továbbra is elkötelezettek vagyunk a fogyasztók magas szintű kiszolgálása mellett, a legkedvezőbb feltételek biztosításával.

A Pennytől azt a választ kaptuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériummal karöltve küzdenek az élelmiszerárak tartósan alacsonyan tartásáért. Megerősítették, hogy számukra is kiemelten fontos a termékeket kedvező áron biztosítani, ami a tejkategória esetében is érvényes. Kifejtették, hogy a diszkontlánc árképzése, valamint a tejek és tejtermékek esetében alkalmazott árrés az elmúlt években nem változott.

A fogyasztói ár meghatározása pedig minden esetben a beszerzési ár függvényében történik, amit a nyers tej nemzetközi piaci ára is befolyásol. Úgy látják, ebből kifolyólag a téma kapcsán elsősorban a termelők és feldolgozók tudnak érdemben nyilatkozni. „A vállalat a továbbiakban is mindent megtesz a magyar családok támogatásáért és a pénztárcabarát árak fenntartásáért” – tették hozzá.

Az Index elemzése szerint a vizsgált 10 napos időszakban 13-ból 12 kategóriában árat csökkentő Auchannál azt közölték lapunkkal, hogy az üzletpolitikával és a jogszabályi előírásokkal összhangban olyan árpolitika kialakításán dolgoznak, amellyel a vásárlói igényeket a lehető legjobban kiszolgálják, a vásárlóerőt megőrzik, és ezzel a lakosságot támogatják.

„Az árak kapcsán érdemes figyelemmel kísérni a kommunikációs csatornáinkat vagy az online árfigyelőt, ahol a piaci körülményekhez igazodó és az értékesítési stratégiánknak, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő fogyasztói árak láthatók” – húzták alá az Auchannál.

(Borítókép: AJ Watt / Getty Images)