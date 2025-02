Eljárást indított a GVH az RTL BL-közvetítései miatt

Panaszeljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal az RTL Magyarország Bajnokok Ligája-közvetítéseinek ügyében – tudta meg az Index. A hatóság kommunikációs vezetője lapunknak azt is előrebocsátotta: amennyiben fennállnak a versenyfelügyeleti eljárás megindításának feltételei, a GVH megteszi a szükséges intézkedéseket. Az RTL-t is megkérdeztük, a médiavállalatnál hangsúlyozták: következetesen kommunikálták eddig és ezután is, hogy 192 élő UEFA Bajnokok Ligája-meccset adnak a szezonban a 203-ból, tehát csaknem az összeset, de nem mindet.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az elmúlt napokban több fogyasztói panaszt is kapott az RTL múlt heti Bajnokok Ligája-közvetítésével kapcsolatban – közölte az Index érdeklődésére Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetője.

Mint ismert, az RTL Magyarország a 2024–2025-ös szezontól három évre megszerezte az UEFA Bajnokok Ligája hazai sportközvetítési jogait , ennek keretében az első számú európai kupaküzdelem mérkőzései az RTL+ streamingplatformon láthatók.

A BL új lebonyolítása a csoportkör január 29-i zárónapja alaposan feladta a leckét a párhuzamos közvetítésekkel, hiszen múlt szerdán, este 9-kor Európa-szerte egyszerre 18 pályán indult útjára a labda.

Az RTL+ kínálatában a 18-ból 10 összecsapás elérhető volt, az előfizetők egy része azonban az RTL korábbi ígéretére alapozva arra számított, hogy a teljes menüből választhat.

A televíziós társaság ugyanakkor azt állítja, az a vállalás, hogy minden mérkőzést élőben közvetítenek, a zárófordulóra nem, hanem csak az azt megelőző körre vonatkozott.

Felidézve az RTL Magyarország tavaly júliusi sajtótájékoztatóját, amelyen a Bajnokok Ligája-stáb is bemutatkozott, akkor az hangzott el, hogy összesen 192 BL-meccs lesz látható magyar kommentárral, Magyarországon eddig még nem látott képminőségben.

Vizsgálja az ügy körülményeit a GVH

Ezzel szemben most, kis túlzással, népharag zúdult az RTL-re - erről elsőként a Media1 számolt be -, tegyük hozzá, egy mindenkinek új helyzetben, hiszen a sportközvetítések piacán a Bajnokok Ligája 1992 óta íródó történetében még nem volt példa 18 mérkőzés párhuzamos közvetítésére, abba a nagy eredményközlő platformok bicskája is beletört.

A GVH kommunikációs vezetője a kialakult helyzetről azt a tájékoztatást adta, hogy „a nemzeti versenyhatóság ezek alapján panaszeljárást indított, és vizsgálja az ügy körülményeit, illetve a panaszokban foglaltakat”.

Horváth Bálint így fogalmazott az Indexnek:

amennyiben fennállnak a versenyfelügyeleti eljárás megindításának feltételei, a GVH megteszi a szükséges intézkedéseket, és versenyfelügyeleti eljárást indít az ügyben. A Gazdasági Versenyhivatal természetesen megvédi a hazai futballrajongók érdekeit.

Lapunkhoz eljuttatott válaszában általánosságban a hatóság arra is felhívta a vállalkozások figyelmét, hogy kereskedelmi gyakorlataik, illetve kommunikációjuk, például a reklámüzeneteik kialakítása során fokozott körültekintéssel járjanak el.

A cégek felé alapvető elvárás, hogy reklámüzeneteikben egyértelműen, valós információkat közölve tájékoztassák a fogyasztókat, illetve az egyes szolgáltatások potenciális előfizetőit.

Megszólalt az RTL is

Kérdés, jelen esetben mikor, hogyan hangzott el a minden mérkőzés közvetítésére tett vállalás, amire alighanem a vizsgálat is irányul. Az Index megkereste az RTL-t is: arról érdeklődtünk, hogyan reagálnak a múlt heti BL-közvetítések miatti panaszokra. Hibázott-e a csatorna, megtévesztették-e a streamingszolgáltatásra előfizető futballrajongókat? Előretekintve pedig azt is megkérdeztük, mit tehet az RTL annak érdekében, hogy ezután párhuzamos események esetén is gördülékeny, zökkenőmentes legyen a közvetítés.

Az RTL Magyarországnak feltett kérdéseinkre az alábbi választ adta a médiavállalat:

Következetesen kommunikáltuk eddig is és ezután is, hogy 192 élő UEFA Bajnokok Ligája-meccset adunk a szezonban a 203-ból, tehát csaknem az összeset, de nem mindet.

Kifejtették, hogy az alapszakasz során hétről hétre kommunikálták felületeiken (főként az rtl.hu-n és az RTL Foci néven indult közösségi oldalakon), hogy az adott héten melyek azok az összecsapások, amelyeket közvetítenek (volt olyan forduló, ahol az adott játéknap, illetve játékhét összes meccsét közvetítették).

Az Index megkeresésére hangsúlyozták: az aktuális héten (2025. január 27-től 2025. január 29-ig, az UEFA BL alapszakasz utolsó fordulójáig) nem állították, hogy minden meccset adnak.

Válaszában azt is kiemelte az RTL, hogy rendhagyó módon 18 mérkőzést rendeztek a zárófordulóban, amiből – a hazai sportközvetítések történetében egyedülálló módon – 10 meccset közvetítettek. Felhívták a figyelmet, hogy ennek részleteiről az aznap (január 29.) reggel megjelent rtl.hu-cikkből bárki tájékozódhatott, ahogy az előfizetők is.

Elismerték, hogy az alapszakasz zárófordulóját követően az RTL+ ügyfélszolgálatára érkeztek panaszok, de nem számottevő mértékben. Főként azon csapatok szurkolóitól érkezett megkeresés, akiknek csapatai nem fértek bele a 7 élő, majd 2 élőszerűen rögzített, és a másnapi 1, általuk magyar kommentárral közvetített zárófordulós meccsbe.

Ügyfélszolgálati kollégáink igyekeztek legjobb tudásuk szerint segíteni az ügyfeleinknek, ahogy eddig is minden esetben, és ahogy ezután is.

Megelőlegezték lapunknak, hogy a szezon hátralevő részében, az egyenes kieséses szakasz minden egyes mérkőzése, tehát a szezon hátralévő részének összes találkozója látható lesz az RTL+ Premiumon. „Terveink szerint, ahogy eddig is, gördülékenyen és zökkenőmentesen” – hangzott a válasz az ezt firtató kérdésünkre.