Bajnokok Ligája: beleáll a GVH, versenyfelügyeleti eljárás vár az RTL-re

A Gazdasági Versenyhivatal nem állt meg a panaszeljárásnál, immár versenyfelügyeleti eljárás keretében vizsgálja az RTL Magyarország streamingplatformja, az RTL+ Bajnokok Ligája-közvetítései kapcsán tett reklámállításokat. A hatóságnál azt vélelmezik, hogy a csatorna megtéveszthette az előfizetőket, amikor azt a látszatot keltette, hogy a most zajló BL-szezon minden mérkőzését élőben közvetítik. A másik serpenyőben ott van az RTL álláspontja: határozottan állítják, hogy következetesen a 203-ból 192 élő közvetítésről kommunikáltak, ami csaknem az összes, de nem mind.

Lesre futott az RTL a BL-meccsekkel? Ezt a kérdést nem az Index teszi fel, hanem a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), amely szerepéből fakadóan a folytatásban ezt meg is válaszolja. A hatóság a fogyasztói panaszok alapján előbb panaszeljárás, most pedig már – ahogyan azt előzetesen kilátásba is helyezte – versenyfelügyeleti eljárás keretében vizsgálja, hogy megtévesztette-e a fogyasztókat a csatorna, amelynek a 2024–2025-ös szezontól három évre a streamingfelületére költözött a futballvilág legnagyobb presztízsű klubsorozata, a Bajnokok Ligája.

Dióhéjban arról szól a vita, hogy az RTL+ kecsegtette-e azzal az előfizetőket, hogy minden BL-meccset élőben ad, vagy sem. Ez a kérdés az új rendszerű BL alapszakaszának zárófordulójában csúcsosodott ki, amikor a lebonyolításból kifolyólag egy időben indult útjára a labda 18 különböző futballpályán Európa-szerte.

Nem az a kérdés, hogy ebből sugárzott-e párhuzamosan az RTL – hiszen tudjuk, hogy közülük 7 ment élőben, majd 2 élőszerűen rögzítve, további 1 pedig másnapi, magyar kommentárral közvetítve –, hanem az, hogy tett-e vállalást erre. Ez már egy másik szint, alapvetően ezt a témát hivatott mélységében feltárni a versenyfelügyeleti eljárás.

GVH: Indokolt a versenyfelügyeleti eljárás



A Gazdasági Versenyhivatal több fogyasztói panasz alapján döntött a versenyfelügyeleti eljárás megindításának indokoltsága mellett. Az eljárás az RTL+ Premium szolgáltatás üzemeltetőivel, a Luxemburgban bejegyzett CLT-UFA S.A. és a Magyar RTL Televízió Zrt. vállalkozásokkal szemben indult meg.

A nemzeti versenyhatóság az RTL+ Premium szolgáltatás üzemeltetőinek a 2023 júniusától alkalmazott, a szolgáltatási csomagok népszerűsítése érdekében közzétett egyes kereskedelmi kommunikációját vizsgálja, így például:

„ Az RTL+ Premiumon minden játéknapon te döntöd el, hogy mely meccseket nézed az új, még izgalmasabb UEFA Bajnokok Ligájából!”

„Kövesd élőben a többi találkozóval együtt!”

„Ráadásul az összes meccset magyar kommentárral és világszínvonalú képminőségben élvezheted!”

A GVH gyanúja szerint az RTL+ Premium szolgáltatás üzemeltetői a fenti állításokkal, illetve az ezekhez hasonló jelentéstartalmú, további reklámüzeneteikkel valószínűsíthetően megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytattak. Ezek az üzenetek ugyanis azt a látszatot kelthették a fogyasztókban, hogy az RTL+ Premium szolgáltatás előfizetésével minden, az UEFA Bajnokok Ligája 2024–2025-ös szezonbeli mérkőzés elérhető a streamingszolgáltatás felületén, ugyanakkor ez a gyakorlatban feltételezhetően nem valósult meg.

Azt ugyanakkor fontos tisztázni, hogy a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette.

Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. A lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

RTL: Következetesen kommunikáltunk

Amikor az RTL Magyarországot hétfőn, a GVH panaszeljárása kapcsán kérdeztük, a médiavállalat azt a választ adta, hogy

következetesen kommunikáltuk eddig is és ezután is, hogy 192 élő UEFA Bajnokok Ligája-meccset adunk a szezonban a 203-ból, tehát csaknem az összeset, de nem mindet.

Kifejtették, hogy az alapszakasz során hétről hétre kommunikálták felületeiken (főként az rtl.hu-n és az RTL Foci néven indult közösségi oldalakon), hogy az adott héten melyek azok az összecsapások, amelyeket közvetítenek (volt olyan forduló, ahol az adott játéknap, illetve játékhét összes meccsét közvetítették).

Az Index megkeresésére hangsúlyozták: az aktuális héten (2025. január 27-től 29-ig, az UEFA BL-alapszakasz utolsó fordulójáig) nem állították, hogy minden meccset adnak. Amennyiben az RTL Magyarország kommentálná a GVH versenyfelügyeleti eljárásának megindítását, cikkünket frissítjük.

(Borítókép: Egy operatőr egy Bajnokok Ligája-labdarúgó-mérkőzésen 2022. október 4-én. Fotó: Andrea Staccioli / Insidefoto / LightRocket / Getty Images)