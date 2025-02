Ebben rejtőzhet Magyarország legnagyobb üzleti potenciálja, de a zombikkal le kell számolni

A kormány új gazdaságpolitikai akciótervének egyik sarokpontja – a jövedelmek vásárlóerejének növelése, illetve a megfizethető lakhatás biztosítása mellett – a kis- és középvállalkozások (kkv) támogatása. Ebben a cikkben utóbbit vesszük górcső alá.

Először is nézzük, mit kell tudni a támogatási programról. A vállalkozások fejlesztésének kulcsát a méretbeli növekedésben látja a kormány – ahogy arról Nagy Márton nyilatkozott az Indexnek. Sőt, egyenesen a méret megduplázásáról van szó. Ennek érdekében a kormány elindította a Demján Sándor Programot, melynek részeként meghirdették a belföldi kis- és középvállalatok nagymértékű tőkefinanszírozási programját. Lebonyolításával az NTH Nemzeti Tőkeholding Zrt.-t bízták meg a KAVOSZ Zrt. és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bevonásával.

A kiemelt gazdasági ágazatokat az 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Programmal segítik, elindult a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” program, míg a Széchenyi-kártya-program beruházási típusú hiteltermékeinek ügyfél által fizetendő éves kamatát márciusra 3 százalékra csökkentik.

Újraindították a Magyar Export-Import Bank Zrt. exportösztönző hitelprogramjait, meghirdetik az Eximbank Zrt. által nyújtandó kifektetési hitelprogramot, valamint az NTH által lebonyolított kifektetési tőkeprogramot a hazai vállalkozások külpiaci megjelenésének támogatása érdekében. További intézkedések között szerepel, hogy felgyorsítják a kkv-szektort érintő európai uniós programokat, továbbá csökkentik a szektor adminisztrációját, melynek keretében enyhítik a kötelező könyvvizsgálati értékhatár alkalmazási feltételét is.

Vissza nem térítendő, illetve kamattámogatott hitelprogram keretében is támogatják tehát a vállalatokat. De vajon hatékony-e ez a támogatási forma, tágabb kitekintetben pozitívan hatást fejt-e ki a magyar gazdaság egészére nézve?

2010 és 2019 között a GDP 1,7 százalékát fordították vállalatok állami támogatására. Az Európai Bizottság adatai alapján Magyarország 2019-ben 794 milliárdot (a költségvetés kiadásainak 5 százalékát) költött vállalatok közvetlen támogatására.

A Pályázati Portálon fellelhető adatok szerint 2025. február 3-ig 9885 pályázat közel 2 ezer milliárdnyi összegben (1 936 870 654 248 forint) részesült az elsősorban gazdaságélénkítésre, a kis- és középvállalkozások támogatására, a magyar települések erősítésére, valamint a kutatás, fejlesztés és innovációs célú beruházásokra fordítható Széchenyi Terv Plusz keretében elérhető uniós és hazai forrásokból. Ennek tehát egy része ment vállalatok támogatására.

Korábban a G7 idézett egy 30 tudományos cikk elemzésén alapuló publikációt, amely arra a következtetésre jutott, hogy az akkor még 28 tagú Európai Unióban a kkv-k állami támogatása nem bizonyult különösebben sikeresnek. A 2000 óta megjelent tanulmányok áttekintése alapján megállapítható, hogy

a támogatások általában javítják a vállalkozások túlélési esélyeit, növelik a foglalkoztatottságot és a bevételeket. Ugyanakkor a hatékonyságra gyakorolt hatásuk már ellentmondásos, egyes esetekben akár a munka hatékonyságának csökkenéséhez is vezethetnek.

A vállalkozások növekedését alapvetően három tényező befolyásolja: a munkaerő, a tőke és a technológiai fejlődés vagy termelékenység változása, amelyet a közgazdaságtan Total Factor Productivity (TFP) néven ismer. Ennek növekedése kulcsfontosságú lenne a gyorsabb felzárkózáshoz, azonban a támogatott vállalkozások esetében ez a mutató alig mutatott javulást.

Az eddigiek apropóján többek között a vállalatok számára elérhető „puha pénzek” gazdasági vonatkozását vizsgáltuk. Ennek negatív hatásairól beszélt Surány György is. A korábbi jegybankelnök egyik előadásában felhívta a figyelmet: meglátása szerint a kormány jelenlegi gazdaságpolitikája negatívan hat a vállalkozások versenyképességére. „A támogatások, mint puha pénzek, valamint a támogatott hitelezési politika nem ösztönzi a hatékony működést. Épp ellenkezőleg, fenntartja a nem versenyképes vállalkozásokat” – fogalmazott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnöke, aki három kulcsproblémát lát a vállalkozások működésében:

Szerinte a jelenlegi támogatási struktúra negatív következményei, hogy csökken a vállalkozások versenyképessége, nem ösztönzi a tényleges termelékenységnövelést, ezáltal romlik a külső gazdasági egyensúly. A fenntartható gazdasági növekedéshez az exportvezérelt beruházások támogatására, a piaci versenyen alapuló vállalkozások ösztönzésére, valamint a vállalkozások valós teljesítményének támogatására van szükség.

„A vállalkozásokat nem mesterséges eszközökkel, hanem a valós piaci teljesítmény elismerésével és támogatásával lehet eredményesen segíteni” – szögezte le.

A témában kérdésekkel fordultunk a Demján Sándor Programot kiötlő kkv-államtitkársághoz, valamint szakértő közgazdász segítségével is elemeztük a helyzetet.

Az egyik általunk felvázolt tézis, hogy a támogatásban részesülő vállalkozások olyan indokolatlan versenyelőnyhöz juthatnak versenytársaikhoz képest, melyet piaci alapon nem tudnának elérni. Ez pedig a piac torzulásához vezethet.

Ez nem feltétlenül állja meg helyét, a támogatás ugyanis sok esetben nem indokolatlan – árnyalta feltevésünket a vállalkozói középréteg megerősítését zászlajára tűző Magyarok a Piacon Klub (MAPI) elnöke.

– mutatott rá Essősy Zsombor.

Hasonló húrokat pendített meg a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár.

A vállalkozásfejlesztési célú pályázati támogatás nem segély, nem a piaci körülmények között működésképtelen vállalkozások túlélését segíti, hanem a hazai kkv-k méretének megduplázását, technológiai fejlődését és termelékenységi ugrását célozza. A pályázatokon nyertes cégektől azt várjuk, hogy növeljék exportárbevételüket, előrébb lépjenek a beszállítói láncokban, hogy ezáltal ők is még több beszállító kkv-nak tudjanak munkát adni

– szögezte le Szabados Richárd.

Az államtitkár felidézte: a 2010-es évek kapacitásbővítő pályázatain nem volt előírt feltétel a technológiai modernizálás, elsősorban a munkahelyteremtés volt fókuszban. A beruházások ösztönzésének célja akkor még elsősorban nem a hatékonyság és termelékenység fokozása, hanem a foglalkoztatottság növelése volt, amelynek eredményeként 1 millió új munkahely jött létre Magyarországon.

A bérek és az energiaárak emelkedése azonban már a digitális és zöldátállás meglépésére sarkallja a vállalkozásokat, hiszen csak így jöhetnek ki győztesen az árversenyből. Ebben az átállásban segítenek a Demján Sándor Program termékei is. Az eddigi tapasztalatok szerint az 1+1 pályázat esetében szinte minden projekt tartalmaz digitalizációs és energiahatékonysági beruházási elemet.

A magyarországi vállalatok 99 százaléka kis- és középvállalkozás, ezekben a 250 fő alatti cégekben dolgozik a hazai munkavállalók 72 százaléka. Az idehaza működő közel 900 ezer kkv közül 240 ezer az, amelyik érdemben hozzá tud járulni a magyar gazdaság teljesítményéhez.

– húzta alá Szabados Richárd, akitől azt is megkérdeztük – ahogy a mindenkori kormányzati támogatások esetén számos alkalommal –, úgy a vállalatok felkarolásának is van-e politikai haszonszerzésre irányuló motivációja.

„Ha a kkv-k termelékenysége és hatékonysága javul, az kihat az ott dolgozók megbecsülésére és anyagi helyzetére. Ha a munkájukat jobban megbecsülik, az végső soron a családok boldogulását segíti a stabil munkahelyek és a megfelelő jövedelmek révén. A sikeresebb vállalkozások és a biztosabb alapokon álló családok erősítik a magyar gazdaságot. Ha innen nézzük, akkor valóban politikai cél, hogy a Demján Sándor Program minél sikeresebb legyen. Azonban a magyar gazdaság fejlődése minden pártpolitikai szemponton túlmutató közös érdekünk” – fogalmazott.

A támogatások tehát kiemelten fontos gazdaságpolitikai célokat szolgálnak. Ezek a teljesség igénye nélkül: a foglalkoztatás további bővítése, ipar telepítése gazdaságilag kevésbé fejlett régiókba, a hazai beszállítók vevői elvárásoknak megfelelő fejlesztése, illetve a nemzetközi piacon is versenyképesebb termékek előállítása – sorolta.

A magyar kkv-k nagyvállalatokhoz viszonyított munkatermelékenysége 54,4 százalék, szemben a 60 százalékos uniós átlaggal, ezért a versenyképesség fokozása érdekében növelni kell a hazai vállalatok termelékenységét, hogy elérjék az uniós átlagot.

Az államtitkár rámutat, hogy az egész EU-ban egységes állami támogatások joga erős korlátokat határoz meg, azonban ezeken belül minden tagállam szabadon segítheti pénzügyi forrásokkal vállalkozásait. A globális piacon a magyar vállalkozások sokszor nem is a támogatási korlátokkal szembesülő európai cégekkel, hanem ázsiai, amerikai vállalkozásokkal versenyeznek, akikre merőben más szabályok vonatkoznak.

Felméréseink szerint azok a vállalkozások, amelyek már eredményesen hajtottak végre nagy beruházásokat, ezáltal növekedési ugrást, a további kihívásokat is sikerrel kezelik. Összességében tehát a támogatáspolitika a gazdaságpolitikai célok elérésének hasznos és hatékony eszköze, amelyet éppen ezért felelősségteljesen kell használni

– jelezte Szabados Richárd.

Ebből kifolyólag is hibát követ el az a vállalat, amely nem indul egy számára elérhető, reálisan teljesíthető vállalásokat előíró pályázaton. „Nem a nyertesek jutnak tehát indokolatlan versenyelőnyhöz, hanem valójában azon cégek kerülhetnek hátrányba, akik bár tudnának, de nem élnek a pályázati lehetőséggel” – mondta Essősy Zsombor.

A többi már élő Demján Sándor Program-elem is jól teljesít. Novemberben és decemberben 50 százalékkal nőtt az 5-ről 3,5 százalékra csökkentett Széchenyi Kártya beruházási hitel konstrukciók iránt beérkezett igények összege, és a január eleje óta elérhető EXIM exportélénkítő hitelek esetében is sikerült már az első hetekben 46 szerződést kötni 68 milliárd forint értékben.

A pályázatra a kisvállalkozások jelentkeztek a legnagyobb számban, összesen 937 cég található a pályázók között, 509 középvállalat jelentkezését fogadták be. Külön öröm, hogy 439 mikrovállalkozás is a pályázók között volt – jelezte Szabados Richárd.

Összesen 6800 kkv érdeklődött, végül 1885 vállalkozás nyújtott be pályázatot az 1+1 program keretében – azon cégek 99,5 százaléka, melyek az előregisztráció során teljes mértékben feltöltötték a szükséges dokumentumaikat. A beküldött pályázatok alapján a cégek összesen 137 milliárd forint támogatási összeget igényeltek.

Essősy Zsombor felhívta a figyelmet, hogy a kelleténél jóval több kkv részesülhet támogatásban a Demján Sándor Program keretében. „Célszerűbb lett volna szigorúbb bemeneti feltételeket szabni az 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program esetében. Lézerpontossággal azokat a cégeket kellene segíteni, akik már eddig is kimagasló eredményeket értek el” – fogalmazott.

A kormány egyik fő célja az exportképes magyar vállalatok számának növelése. Jelenleg 10-15 ezer között lehet az exportképes hazai cég, amely szám növelhető célzott támogatással – mondta a MAPI első embere. „Az olyan jól célzott támogatások, mint például az uniós forrásból finanszírozott Magyar Multi Program, vagy épp a Zöld Nemzeti Bajnok program, jelentősen képesek növelni az exportképes és az exportpiacokon versenyképes magyar középvállalatok számát – előbbit célszerű lenne hazai forrásból folytatni. Ilyen célok esetén jelentős pénzeket szükséges biztosítani komoly elvárásokért cserébe, ami lehetővé teszi, hogy csak a legjobb cégek legyenek képesek indulni rajta.”

A MAPI elnöke szerint érdemes a pályázatokat céljuk szerint megkülönböztetni. A földrajzi értelemben hátrányosabb helyzetből induló vállalkozásoknál teljesen jogos, ha felzárkóztatásukhoz „puha” pénzeket alkalmaznak, ezek ugyanis nemcsak közvetlenül az adott vállalkozás fejlődését célozzák, hanem tágabb értelemben vett szociális területfejlesztési célokat is szolgálnak a foglalkoztatás megerősítésével. Az ilyen jellegű pályázatoknál sem magas bemeneti feltételeket, sem kötelező vállalásokat nem célszerű felállítani, másrészt a relatív alacsony elvárásokért cserébe nem szabad nagyösszegű támogatást sem nyújtani. Ilyen pályázat jelenleg is elérhető a piacon, ezt az elvet azonban nem szabad általánosnak tekinteni.

Azoknál a cégeknél azonban, ahol a támogatás szintlépés (méret-, termelékenység-, hatékonyság-, exportarány növelés) elérését szolgálja, nemcsak hogy célszerű, de egyenesen szükséges is komoly feltételeket (bemeneti és kötelező vállalások) támasztani. Egy versenyképességet növelő pályázat a már bizonyítottan erős cégeket szeretné még erősebbé tenni, annak érdekében, hogy olyan világszinten is kiemelkedő társaságokká fejlődjenek, melyek bérek tekintetében is felveszik a versenyt a nyugati versenytársakkal