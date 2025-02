Donald Trump pumpálja a forintot, mégsem eszik olyan forrón a kását

Beigazolódott, hogy a vámok kapcsán mégsem olyan keményvonalas Donald Trump, ezeket legalább részben fegyverként használja céljai eléréséhez, így az ettől való félelem csökkent. Ennek nyomán az euró erősödött a dollárral szemben, ami a forintnak is kedvezett, a fizetőeszközünk átmenetileg háromhavi csúcsra emelkedett. Az Indexnek nyilatkozó szakértők szerint az sem kizárt, hogy hamarosan a 400-as szintet ostromolja a forint az euróval szemben. Heti összefoglalónk.

A hétfői 409 feletti szintekről péntekre újra magára talált a forint, 404,2-ig is leszúrt az euróval szemben, míg a dollár ellenében még látványosabb a forinterő, ugyanis a hétfői 400-at súroló szintről 389 alá is benézett a hazai fizetőeszköz árfolyama – jelezte lapunknak Rodic Ádám.

Az MBH Elemzési Centrum szakértője szerint a forint felértékelődés irányába történt elmozdulása továbbra is a nemzetközi befektetői hangulat javulásának köszönhető, amely a régiós devizákra is pozitív hatást gyakorol, a lengyel zloty például hétéves csúcson is járt az euróval szemben.

A külpiaci hangulat lehetővé teszi, hogy a forint árfolyamában a fundamentális tényezők is érvényesüljenek, mint a folyó fizetési mérleg többlete, a csökkenő költségvetési hiány és a kamatkülönbözet.

Donald Trump erősítette a forintot

Az amerikai elnök hétvégi, vámokkal kapcsolatos bejelentései kapcsán mindenképpen gyengülésre lehetett számítani – párhuzamosan a dollár euróval szembeni erősödésével. A hétvégi dollárerősödés azonban hétfőn nem folytatódott, és a bejelentések hatásai a forint árfolyamán sem látszottak.

A következő napokban beigazolódott, hogy a vámok kapcsán mégsem eszik annyira forrón a kását, ezeket Trump legalább részben fegyverként használja céljai eléréséhez, így a korábbiakhoz képest a vámoktól való félelem csökkent

– világított rá Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. A forint ezt követően a héten szinte végig erősödött az euróval szemben, így egy november eleje óta nem látott szintre, 405 alá tudott erősödni az árfolyam – bár csak átmenetileg, pénteken ismét egy kisebb gyengülés következett.

Rodic Ádám megerősítette, hogy a külföldi tényezőket illetően az új amerikai adminisztráció, úgy tűnik, a totális kereskedelmi háború tényleges kirobbantása helyett inkább tárgyalási pozíciójának javítására használja a vámfenyegetéseket.

Ez rövid távon valóban okozhat szélsőséges kilengéseket a devizaárfolyamokban, azonban hosszú távon mindenképp egy kedvezőbb forgatókönyv a tavaly ősszel vizionáltnál.

A közép-kelet-európai devizák összességében is erős hetet zártak, amelyhez az új amerikai adminisztráció által az orosz–ukrán háború lezárásához történő vélt vagy valós közeledés is hozzájárult.

A héten a forintot támogató tényező volt Pleschinger Gyula, az MNB Monetáris Tanácsa tagjának nyilatkozata is, miszerint az infláció az év nagy részében kívül eshet a jegybanki toleranciasávon, ami miatt további kamatcsökkentésre idén már nem lát lehetőséget. Ez a Cseh Nemzeti Bank 25 bázispontos csökkentésével összevetve régiós viszonylatban kedvező a forint számára, a növekvő kamatfelár miatt

– magyarázta az Indexnek Rodic Ádám. Azonban a hét a forint szempontjából legnagyobb mozgatórugójának kétségkívül a januári amerikai átfogó munkaerőpiaci adatok ígérkeztek. A piac azt várta, hogy a munkaerőpiaci helyzet oldódni fog, amely az egyesült államokbeli kamatkilátásokat is lejjebb vihette volna. Továbbá nagy hangsúlyt kapott még az adatok éves felülvizsgálata is.

Így mozoghat jövő héten a forint

A szakértőkkel azt is megvizsgáltuk, jövő héten milyen események mozgathatják a forint árfolyamát.

Hétfő

A Nemzetgazdasági Minisztérium közli a januári államháztartási folyamatokról szóló gyorstájékoztatóját. Ebben a prémium magyar állampapírok kamatfizetése vélhetően érdemi hiányt okoz majd.

Kedd

A KSH közli a januári magyar inflációs adatokat. A decemberi 4,6 százalékos adat után további emelkedést várok, 4,9 százalékra. Ebben a forint elmúlt év végén bekövetkezett gyengülése játszik szerepet, ami nagyban befolyásolja az év eleji átárazások mértékét. Egy a vártnál is magasabb inflációs adat az idénre várt kamatcsökkentések végleges kiárazódását okozhatná.

Szerda

Amerikai infláció és reálbér adatokat ismerhetünk meg. Az Egyesült Államokban a decemberi infláció 2,9 százalékon állt, ami nem magas, de nem is tart a jegybanki célhoz, így egyelőre gátja a kamatcsökkentéseknek.

Csütörtök

A decemberi ipari termelés második becslését közli a KSH. Az első becslés alapján az ipar decemberben sem teljesített jól.

A decemberi ipari termelés adatait közli az Eurostat. Az eurózóna ipara is csökkenő teljesítményt mutatott az elmúlt időszakban éves összevetésben.

Termelői ár adatok érkeznek az Egyesült Államokból. Ez szintén hathat az amerikai kamatvárakozásokra.

Péntek

Decemberi (és így egész éves) építőipari adatok közöl a KSH. Az építőipar rendelésállománya az elmúlt időszakban kedvezően alakult – remélhetőleg ez nemsokára a termelés volumenében is meglátszik.

Decemberi fizetésimérleg-adatokat közöl az MNB. A folyó fizetési mérleg tartós többlete támaszt jelent vagy jelenthetne a forint számára.

A negyedik negyedéves GDP második becslését közli a KSH. Az első becsléshez képest (amely szerint az eurózóna gazdasága negyedéves alapon stagnált) Regős Gábor nem számít nagy változásra.

A román jegybank dönt az irányadó kamatról. A viszonylag magas, 5,1 százalékos infláció miatt Regős Gábor nem számít kamatcsökkentésre, így várhatóan a forintárfolyamot sem befolyásolja a döntés.

A Gránit Alapkezetlő vezető elemzője szerint ezeken kívül továbbra is meghatározó lehet a forint árfolyama szempontjából az euró–dollár árfolyama alakulása, amiben pedig Trump intézkedéseinek, megnyilvánulásainak lehet hatása – akár a háború lezárása, akár a vámok kapcsán.

Rodic Ádám hozzáfűzte, hogy pénteken pedig az egyesült államokbeli januári import árindexet figyeljük. Bár a vámok kivetése januárban még nem történt meg, érdekes lesz látni, hogy az import árindex hogyan alakul. A közelmúltban több tényező is aggasztó irányba mozdult el az amerikai inflációs kilátásokkal kapcsolatban (például lakossági inflációs érzékelés, ISM árkomponensei).

Hamarosan a 400-as szintet ostromolhatja a forint

A héten a forint erősödni tudott a 405-ös szint környékére, de kérdés, hogy a következő hetekben az árfolyam megpróbálkozik-e a 400-as szint ostromával, illetve át tudja-e azt törni.

Erősödést hozhatna ha az orosz–ukrán háború kapcsán sikerülne a békekötés felé elmozdulni, illetve ha az Európai Unió kapcsán a vámok lekerülnének a napirendről, továbbá ha a piac a jegybanki kommunikációhoz illeszkedően nem számítana az idén érdemi kamatcsökkentésre Magyarországon

– véli Regős Gábor, megjegyezve, hogy ez akkor valósulhat meg, ha csak valami negatív hír nem érkezik be, illetve a dollár nem erősödik jelentősebben az euróval szemben, akkor az árfolyam remélhetőleg nem megy 410 fölé a héten.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint az euró–forint árfolyamában a 400–410-es, míg a dollár–forint esetében a 380-395-ös szint látszik most bejárhatónak.

Újabb rekordot állított be a magyar tőzsde

A BUX index esetén a hét első három napján csak kisebb, vegyes irányú (de inkább negatív) mozgásokat láthattunk. Csütörtökön aztán berobbant a tőzsde, egy nap alatt 3,3 százalékkal ment feljebb az index értéke.

Ezzel új történelmi rekordot állított be a hazai részvényindex, mely elsősorban az OTP 6 százalék feletti emelkedésének volt köszönhető

– világított rá lapunknak Varga Zoltán, aki szerint a következő hetekben kiemelten fontosak lehetnek az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos hírek, melyek az esetleges lezárás felé mutatnak.

Regős Gábor rámutatott, hogy az OTP a héten a 24 ezer körüli áráról 25 ezer közelébe emelkedett – ezzel megdöntötte historikus rekordját.

A Mol árfolyama a héten csak minimális növekedést tudott elérni, de az Magyar Telekom növekedése is kisebb mértékű, 1 százalékot nem sokkal meghaladó volt. A Richter részvényei is leginkább a hét második felében tudtak emelkedni, ennek mértéke egy hét alatt mintegy 3 százalékot tett ki.

Az olaj árában a héten csak kisebb mértékű változások történtek, a hordónkénti ár nagyjából egy dollárral került lejjebb a hét során.

A gáz árának növekvő tendenciája a héten is fennmaradt, az ár immáron 55 euró körül alakul MWh-nként. Ez 2023 februárja óta a legmagasabb ár – ha ez tartós marad, akkor az kockázatot jelent mind a forintárfolyam, mind a költségvetés szempontjából

– jelezte Regős Gábor, megjegyezve, hogy az ár növekedését továbbra is a tárolók töltöttségének szokásostól elmaradó, európai szinten a tavalyinál majdnem 20 százalékponttal alacsonyabb töltöttsége okozza, amely az európai szinten hideg téllel hozható összefüggésbe. Kínálati oldalon némi átrendeződést hozhat a Kína által az amerikai LNG-re kivetett 15 százalékos vám.

(Borítókép: Donald Trump 2024. október 28-án. Fotó: Anna Moneymaker / Getty Images)