Történelmi pillanat: csúcson az arany ára

Az arany ára soha nem látott magasságba emelkedett, miután Kína zöld utat adott biztosítók egy csoportjának az aranybefektetésekhez, valamint Trump újabb vámemelést helyezett kilátásba. Az árfolyam hétfőn már a 2900 dollárt is meghaladta unciánként.

A kínai szabályozó hatóságok egy új kísérleti programot indítottak el, amely lehetővé teszi tíz kiválasztott biztosítótársaság számára, hogy vagyonuk maximum egy százalékát aranyba fektessék. A programban olyan nagyvállalatok is részt vesznek, mint a PICC Property & Casualty Co. és a China Life Insurance Co., amelyek az ország legnagyobb biztosítói közé tartoznak.

A Minsheng Securities Co. elemzése szerint az új szabályozás nyomán akár 200 milliárd jüan (27,4 milliárd dollár) értékű befektetés is érkezhet az aranypiacra, ami jelentős hatással lehet a nemesfém árfolyamára.

Trump és a geopolitikai feszültségek is felfelé hajtják az arany árát

Az arany unciánkénti ára február 10-én, nem sokkal dél után 2930,44 dolláron állt, ami 1,48 százalékos (42,84 dollár) emelkedést jelentett. A nemesfém árfolyama csak az elmúlt héten 2,2 százalékot erősödött, és jelentősen drágult Donald Trump amerikai elnöki posztra történő visszatérése óta a felerősödött gazdasági és geopolitikai kockázatok miatt.

A mostani áremelkedéshez jelentősen hozzájárult Donald Trump korábbi amerikai elnök bejelentése is, aki újabb vámok bevezetését helyezte kilátásba az acél- és alumíniumimportra – olvasható az MTI által közölt elemzésben.