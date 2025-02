Rengeteg kihívás sújtja az autóipart, mutatunk még egyet

Kerekekre szerelt, hálózatba kapcsolt informatikai rendszerekké válnak a digitálisan átalakuló járművek. Ha versenyben akarnak maradni, az autógyártóknak a szoftverfejlesztésben is bele kell taposniuk a gázba – a változó követelmények és a növekvő komplexitás kezeléséhez azonban új eszközre lesz szükségük.

Motorvezérlő, szervokormány, sebességváltó, parkolássegítő, központi zár és navigáció, fedélzeti kommunikációs és információs rendszerek – a szoftverek a modern autók szinte minden funkciójában kulcsszerepet töltenek be.

A modellek némelyikén ma már 100 millió sor szoftverkód is futhat, a személygépkocsik felépítése lassan olyan összetetté válik, mint a repülőgépeké.

„Az iparágak digitális átalakulásával a szoftverek a mechanikai és elektronikai összetevők mellett a termékek egyre fontosabb elemévé válnak” – mutatott rá az Indexnek Kovács Lajos, a Kontron Hungary ipari digitalizáció üzletágának értékesítési vezetője.

„Minthogy a technológiával lépést tartva a felhasználói igények is gyorsan fejlődnek, az autógyártóknak egyre rövidebb átfutással kell mind fejlettebb funkciókkal felruházott és rugalmasabban testre szabható modellekkel, termékvariációkkal piacra lépniük. De a járműgyártók mellett például az orvosi eszközöket és a gyógyszeripari gépeket gyártó vállalatok is hasonló komplexitással szembesülnek, miközben az iparágakra vonatkozó törvényi szabályozás követelményeinek is meg kell felelniük. Mindez nagyon feszessé teszi a teljes folyamatot, amely a vevői követelmények kezelésétől kezdve a termékfejlesztésen, gyártástervezésen és gyártáson át az ügyfélszolgálatig és terméktámogatásig ível” – tette hozzá.

Ahogy azzal az Index számos cikkben foglalkozott: az autóipar története talán legnagyobb változásán megy keresztül, az úton pedig számos kihívással találkozik. A zöldátállás jegyében az Európai Unió az elektromos autók mellett tört lándzsát. Autóipari szereplők, szakemberek azonban felhívták a figyelmet: az elektrifikáció térnyeréséhez nem fér kétség, ám az unió mindössze egyet emel ki a rendelkezésre álló 12-féle hajtásláncból.

Miközben a legfejlettebb technológiák, a mesterséges intelligencia (AI), az 5G és az önvezérlő képességek beépítésére törekednek, versenyképességük erősítéséhez az autógyártóknak agilis szoftverfejlesztésre kell váltaniuk, hogy a kódot a definiált követelmények szerint, gyorsan és a legjobb minőségben, funkciók és biztonság szempontjából egyaránt tesztelve szállíthassák. Komoly akadályba ütköznek azonban, ha a fejlesztéshez szükséges adatokat és információkat mérnöki csapataiknak különböző forrásokból és elszigetelt rendszerekből kell előkeresniük.

Alkalmazások életciklus-kezelése

Hagyományos dokumentummenedzsment-eszközökkel az ilyen mértékű komplexitás hatékony kezelése már szinte reménytelen.

A szoftverintenzív termékeket fejlesztő és gyártó vállalatoknak ehhez alkalmazáséletciklus-kezelő (ALM-) megoldásra lesz szükségük,

amely átfogja a megrendelővel folytatott rendszeres kommunikációt, kiszolgálja a fejlesztés szüntelen információigényét, és folyamatos kapcsolatot tart fenn a tesztelést, validálást végző munkatársakkal.

„A PTC Codebeamer ALM-platform a termékfejlesztés folyamatát foglalja keretbe, a vevői követelmények kezelésével, valamint a tesztelés és validálás menedzselésével kiegészítve azt. Fejlett termékvonal menedzsment funkcionalitásával nem csupán a szoftverkomponenseket, hanem a teljes terméket kezeli, és nyomon követési eszközökkel elősegíti az újrafelhasználást, valamint a szabályozói megfelelési követelmények teljesítését” – mondta Kovács Lajos.

Az ALM-platform nemcsak a vevői igények időbeni változását, hanem a tesztelés során a követelményeknek való megfelelését is áttekinthetővé és egyértelművé, visszakereshetővé teszi. Könnyen azonosítja a korábban már lefejlesztett funkciókat és kódrészleteket, amelyek újabb termékvariációk vagy újabb termékek fejlesztését gyorsíthatják fel, hozzájárulva a fejlesztés és a gyártás költségeinek optimalizálásához, és a piacra jutási idő radikális csökkentéséhez. Iparági sablonokat kínál, amelyekkel többek között az autó-, repülőgép- és orvosieszköz-gyártók egyszerűbben és gyorsabban beilleszthetik napi működési rutinjukba, teljesíthetik a rájuk vonatkozó megfelelési követelményeket, és ezt hatósági, illetve megrendelői audit során egyaránt könnyebben igazolhatják. A Codebeamer mindehhez más vállalati rendszerek széles körével összekapcsolható, és rugalmasan skálázható, így kis- és középvállalatok, például autóipari fejlesztő partnerek is birtokba vehetik.

Több nagy európai autógyártó, közöttük a Volkswagen Csoport, a BMW és a Daimler – valamint neves ázsiai autógyártók köre – már használja a Codebeamert.

Fejlődik eközben maga a Codebeamer is. A PTC decemberben jelentette be, hogy a Microsofttal és a Volkswagen Csoporttal együttműködve ALM platformjához generatív AI-alapú alkalmazást fejleszt. A Codebeamer Copilot a termékkövetelmények hatékonyabb létrehozásában és kezelésében, valamint a szoftverek tesztelésében, validálásában és kiadásában fogja segíteni a szoftvermérnököket.

