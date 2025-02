Fontos ipari kapu nyílik Egyiptomban, 450 milliárdos megrendelést kap a magyar vasúti járműgyártás

Egy nagyjából 450 milliárd forintos megállapodás keretében Dunakeszin gyártják azokat a vasúti kocsikat, amelyeket Egyiptomba fognak személyszállításra használni. Eddig 1015 vasúti kocsit szállított le Magyarország, 335 kocsi gyártása folyamatban van, jövő év augusztusára pedig 1350 olyan vasúti kocsi fut majd az egyiptomi vasútvonalakon Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be Kairóban, aki szerint mindez nagy iparfejlesztési lehetőség Magyarországnak, amit az is alátámaszt, hogy 900-an dolgoznak a projekten, és több mint 450 vállalkozás részese a beszállítói láncnak.

Több százmilliárd forint értékű ipari együttműködés zajlik Magyarország és Egyiptom között azáltal, hogy a magyar vasúti járműgyártás az észak-afrikai országból kapta a valaha volt legnagyobb nemzetközi megrendelését, ami nagy iparfejlesztési lehetőség Magyarország számára – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Kairóban.

A tárcavezető arról számolt be az egyiptomi megbeszéléseit követően, hogy a felek készen állnak arra, hogy a már jelenleg is erős politikai, ipari és gazdasági együttműködést új szintű stratégiai partnerséggé fejlesszék.

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy a magyar vasúti járműgyártás valaha volt legnagyobb nemzetközi megrendelése is Egyiptomból származik.

Egy 1,1 milliárd eurónyi, vagyis nagyjából 440-450 milliárd forintnyi szerződés keretében Magyarországon, Dunakeszin gyártják azokat a vasúti kocsikat, amelyeket Egyiptomban a jövőben a vasúti személyszállításban igénybe fognak venni. Összesen 1350 vasúti kocsi gyártásáról van szó

– tudatta hozzátéve, hogy ez korábban magyar-orosz együttműködésben indult, majd a szankciók miatt magyar-egyiptomi együttműködéssé alakult át. Eddig 1015 vasúti kocsit szállítottak le, további 335 kocsi gyártása pedig folyamatban van Dunakeszin. 2026 augusztusára 1350 olyan vasúti kocsi fog futni az egyiptomi vasútvonalakon, amelyet Magyarországon vagy részben Magyarországon gyártottak.

A miniszter úgy vélekedett, hogy mindez nagy iparfejlesztési lehetőség Magyarországnak, mivel mintegy 900-an dolgoznak a projekten, és több mint 450 vállalkozás részese a beszállítói láncnak.

Amennyiben ez a projektünk sikeresen zárul, az megnyitja a magyar vasúti járműgyártás számára a kapukat itt, Egyiptomban, illetve Afrikában. Hatalmas felvevőpiacról beszélünk, folyamatosan növekedő keresletről és igényekről, hiszen az afrikai népesség gyorsan nő, az infrastruktúra-fejlesztés számos afrikai országban nagy lendületet kapott, így újabb nagy vasúti beruházások várhatóak, ez pedig lehetőséget biztosít a magyar vasúti járműiparnak újabb nagy megrendelések elnyerésére

– emelte ki.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy az észak-afrikai ország igen fontos együttműködő partnere nem csupán Magyarországnak, hanem az egész Európai Uniónak, hiszen a kairói kormány felelősségteljes politikájának is köszönhető, hogy a kontinenst fenyegető veszélyek egy részét sikerült kezelni az elmúlt időszakban.

Ha Egyiptom nem folytatna olyan felelősségteljes politikát, mint amilyet folytat, akkor sokkal nagyobb illegális migrációs nyomás lenne rajtunk. Ezért mi azt szorgalmazzuk, hogy az Európai Unió minél előbb fizesse ki mindenfajta mesterséges feltételtől mentesen azt a négymilliárd eurót Egyiptomnak, amelyet korábban Brüsszelből megígértek

– mondta.

Végül arra is kitért, hogy Magyarország és Egyiptom is a nemzetközi béketábor tagja, ezért a két ország továbbra is együtt kíván működni az ukrajnai háború diplomáciai rendezését célzó erőfeszítések sikerre vitele érdekében.

„Ez egy erős politikai, ipari, gazdasági együttműködés a két ország között” – összegzett.