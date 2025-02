Rossz hír a munkavállalóknak, egy kutatás szerint alig akarnak bért emelni a cégek

Egy friss kutatás szerint mind a munkavállalók, mind a munkáltatók pesszimistán állnak a jövőhöz, ha béremelésről van szó. 2025-ben várhatóan a legtöbb vállalat 6 és 10 százalék közötti fizetésemelést tervez, és erre számíthatnak a közeljövőben is. A cégek stratégiai célkitűzéseit tekintve az új munkavállalók felvétele mellett azok képzése is kiemelt fontosságú lesz.

Nem számíthatnak magas béremelésre a dolgozók, ugyanis 10 százalék feletti emelést csak a cégek nyolcada tervez, az elmúlt évben ez az arány még 34 százalék volt, melyet a Hays Hungary Salary Guide 2025 kiadványban jelentetett meg a Portfolión. A legtöbb vállalat 6–10 százalékos béremelési tervben gondolkodott. Az ennél is kevesebbet emelő cégek aránya pedig 13-ról 33 százalékra nőtt.

A munkavállalók sem várnak túl sokat, 59 százalékuk pesszimistán áll a jövőhöz, ugyanez az adat 2024-ben még 30 százalék volt. Ezzel fordítottan arányos az optimistáké, amely 34-ről 11 százalékra csökkent. Azonban a munkáltatók sem jobb a helyzet, ha egy-két éves távlatban gondolkodnak, ott a pesszimisták a válaszadók 41 százalékát tették ki, míg az optimistákat a harmaduk adta. Hosszabb távon ők is borúsan látják a jövőt, a többség abban az esetben még pesszimistább, 55 százalékkal.

A három leggyakoribb kitűzött stratégiai cél a felmérésben részt vevő igazgatók, vezetőségi tagok válaszai alapján, hogy növeljék árbevételüket, versenyképességüket, illetve piaci részesedésüket. A szervezet stratégiai céljainak elérését elsősorban a vállalati működési költségek emelkedése és a büdzsé akadályozza (45 százalék), a munkaerővel kapcsolatos nehézségek (kevés szakember van a piacon, illetve a megtartás kihívásai) szintén jellemző problémáknak tekinthetők.

2025-ben a dolgozók megtartása a vállalatok célja, új munkavállalók felvétele, képzése mellett a folyamatok hatékonyságán javítanának. Az elmúlt évben a munkáltatók nem vettek fel több embert, mégis növekedést értek el. Ezzel szemben állománycsökkenés következett be 29 százalékuknál, de alacsonyabb lett a növekedést elérők aránya is. A cégek az irreális fizetési igényekre, a képzetlen jelöltekre és a szakemberekért való versenyre panaszkodtak leginkább. Emellett viszont 2025-ben is teljes munkaidőre terveznek felvenni dolgozókat a vállalatok.

Az általános pesszimista jövőkép befolyásolja a fizetésekkel kapcsolatos várakozásokat is, a munkavállalók kevesebb mint egyötöde tíz százaléknál alacsonyabb mértékű béremelésre számít, sokan inkább nem reménykednek abban, hogy nőni fog a fizetésük. Többségük 6–10 százalék közötti emelésben bízik

Ez a tendencia a vállalatoknál is jól látszik, a cégek 12 százaléka tervez magasabb fizetésemelést, a többség 6–10 százalék közöttiben gondolkodik, és egyharmaduk öt százaléknál kevesebbet tervez adni dolgozóinak.

A felmérésben részt vevő munkavállalók kétharmada kap valamilyen nem pénzbeli juttatást, amelyek közül a cafeteria és a rugalmas munkavégzés a legnépszerűbb. Ez utóbbi a toborzáskor is döntő tényező, ugyanakkor a fizetés mellett a juttatási csomag, a jó munkahelyi légkör és a home office lehetősége egyaránt fontos a dolgozók számára.