Egymillió forint felett a panelek négyzetméterára Budapesten

Budapesten a panellakások négyzetméterára 1 millió forint fölé emelkedett. Legolcsóbban a 17. kerületben lehet panelt vásárolni, a legdrágább környék pedig Gazdagrét és Káposztásmegyer. Vidéken ezzel szemben jóval olcsóbbak ezek az ingatlanok, ugyanakkor ott is nagy a szórás.

2024-hez képest országszerte 2,4 százalékot drágultak a panellakások, míg a fővárosban a 20 százalékot is elérte az áremelkedés – derül ki a zenga.hu ingatlankereső portál adataiból.

Budapesten egy átlagos 50 négyzetméteres lakótelepi lakásért most 51,3 millió forintot kérnek el.

A lakótelepi lakások országos négyzetméterára közel 800 ezer forint, ami a 2024-es évhez képest 2,4 százalékos drágulást jelent. Összehasonlításképpen, a téglalakásokat az év első hónapjaiban 1,2 millió forintos négyzetméteráron hirdették, azaz a panellakások 33 százalékkal olcsóbbak az országos átlagot tekintve.

40-50 milliós panelt keresnek a legtöbben

A fővárosban is hasonló arányok vannak, ugyanakkor Budapesten a panellakások négyzetméterára átlépte az 1 millió forintot. Kevés olyan lakótelep maradt, ahol ennél olcsóbban lehet panelt találni.

A legtöbben 50 négyzetméter körüli ingatlant keresnek 40-50 millió forintos összegig. Az adataink szerint egy ekkora, élhető minőségű panellakást Budapesten átlagosan 51,3 millió forintért hirdetnek meg

– mondta Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője.

Jelenleg a legolcsóbban a 17. kerületben vásárolható panellakás. Itt átlagosan 878 ezer forintos négyzetméteráron hirdetnek az eladók, és egymillió forint alatti négyzetméterárral lehet számolni a 9., 19., 20. és 21. kerületekben is. A legdrágábbak a 11. kerületben találhatóak, Gazdagréten 1,2 milliós négyzetméterárral kínálják a panellakásokat, de a káposztásmegyeri lakótelepet is magába foglaló 4. kerületi paneleket is valamivel több mint 1 millió forintos négyzetméteráron hirdetik meg.

Nagy a szórás vidéken

Debrecenben átlagosan 896 ezer forintos négyzetméterára van a panellakásoknak, míg Szegeden valamivel kevesebb: 845 ezer forintos. Miskolcon ezzel szemben például jóval olcsóbbak a panelek, itt az átlag négyzetméterár 482 ezer forint, továbbá Nagykanizsán 548 ezer, Pécsen pedig 702 ezer forinttal lehet számolni.

Lipták Zsuzsa szerint a dráguló panellakások ellenére a kereslet egyáltalán nem csökken, ugyanis, mint hozzáteszi, a panel még mindig a legolcsóbb alternatíva a lakások szobaszámát illetően.