Milliárd dolláros lehetőség kapujában áll Magyarország

Európa és azon belül hazánk számára is eddig kiaknázatlan növekedési forrást jelentenek az úgynevezett mélytechnológiai cégek – jelezte az Indexnek Dobos Balázs, a Századvég Innováció és Vállalati fenntarthatóság üzletágvezetője. Magyarország számára különösen nagy lehetőséget rejt ez a szektor, ahol a befektetések jellemzően 400 ezer és 4 millió euró között mozognak. A hazai egyetemek és kutatóintézetek már most is jó alapot biztosítanak a fejlődéshez, azonban célzott finanszírozásra és nemzetközi szintű szaktudásra van szükség a sikerhez.