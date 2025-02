Az Államadósság Kezelő Központ vezetője az Indexnek: Ez a pénz már zsebben van

Januárban sikeres devizakötvény-kibocsátást hajtott végre az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 2,5 milliárd euró értékben. Ezzel a teljes évre tervezett devizafinanszírozás nagy része teljesült, ami jól mutatja, hogy Magyarország felé töretlen a befektetői bizalom – hívta fel a figyelmet az ÁKK vezérigazgatója. Hoffmann Mihály arról is beszélt az Indexnek, hogy historikus csúcsra emelkedett a lakosság állampapír-állománya, miközben az intézményi kötvényaukciókat is nagyon magas kereslet jellemzi, így időarányosan jól áll a finanszírozás. Az ÁKK továbbra is széles termékpalettával segíti a lakossági befektetőket, a vezérigazgató szerint a kockázatokat is figyelembe véve nehéz jobb befektetést találni a lakossági állampapírnál.