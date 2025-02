Rémes járvány sújtja Amerikát, már Európát is elérte

Az Egyesült Államokban a madárinfluenza-járvány 2022-es kitörése óta több mint 100 millió tojótyúk veszett oda, csak a tavalyi évben 40 millió. Ebből adódóan a tojáskészlet jelentősen csökkent, az árak pedig megugrottak. Az elmúlt napokban pedig már több kiskereskedelmi lánc is korlátozta, hogy egyszerre egy ember mennyit vásárolhat. A boltok többsége egyszerre kiadható mennyiségnek 12 darab tojást határozott meg. A Bloomberg szerint sokszor nincs is szükség limitálni a megvásárolható tojások számát, mivel több boltban időről időre hiányterméknek számít.

A hiány miatt a tojás ára csak novembertől decemberig 14 százalékkal emelkedett, ezt követően januárban további 15 százalékkal, de az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma szerint idén további 20 százalék emelkedés várható év végéig – írja a CNN. Ez az egy évvel korábbihoz képest 55 százalékkal magasabb árat jelent, öt év alatt közel háromszorosára nőtt.

„Ha nincs madár, nincs tojás”

Mindez a pékségek és a reggelizők költségeire is hatással van, az Amerika-szerte több mint kétezer telephellyel rendelkező Waffle House étteremlánc 50 centes tojásfelárat vezetett be. Az amerikai statisztikai hivatal újabb árrobbanásról számolt be: február 7-én egy tucat tojás országos átlagára 7,34 dollár (2800 forint) volt, ami az egy héttel korábbihoz képest 10 százalékos emelkedést jelent, ami abszolút rekordot jelent az Egyesült Államokban.

Az Élelmiszeripari Szövetség alelnöke, Andy Harig a Bloombergnek úgy fogalmazott, hogy az ellátási lánc kihívásai rövid távon tovább emelhetik az élelmiszerárakat.

A nyugati erdőtüzek, a középnyugati hideg időjárás és a jelenleg is tartó madárinfluenza-járvány hatásait érdemes szemmel tartani az elkövetkező hónapokban

– mondta, hozzátéve, az esetleges vámok szintén befolyásolhatják az élelmiszerek és a háztartási cikkek árát.

„Ha nincs madár, nincs tojás” – mondta a tojáskvótát szintén alkalmazó Las Vegas-i Barn Buddies Rescue and Sanctuary tulajdonosa, Sharon Linsenbardt a CBS Newsnak. Hozzátette: a madárinfluenza miatt elpusztult tojótyúkok millióit nem lehet gyorsan pótolni. Néhány hónapba telik, mire pótolni és szaporítani lehet a tojóállományt – mondta Bryan Spillane, a Bank of America vezető élelmiszer- és italelemzője. David Anderson, a Texas A&M Egyetem agrárközgazdász-professzora szerint amíg kitart a madárinfluenza, addig a tojáskínálat korlátozott marad.

A CNN közlése szerint az év végén a madárinfluenza elérte a tejtermelő gazdaságokat, majd megfertőzte a tojástermelő gazdaságokat is. A szélsőséges időjárás országszerte késleltette és megváltoztatta a vírus fő hordozóinak számító vadmadarak repülési útvonalát.

Nem csak Amerikában probléma

Mint beszámoltunk róla, nem csak az Egyesült Államokban, egyre több gazdaságban okoz gondot a madárinfluenza megjelenése, Kanadán kívül Európa több országából is jelentettek fertőzést baromfitelepekről, az év végén Ausztriából és Bajorországból is érkezett ilyen hír. Magyarországon legutóbb január végén Heves vármegyében és Gödöllőn kellett többezres lúdállományt felszámolni, csakúgy, mint két héttel korábban a hajdú-bihari Komádi településen található, 3831 példányt számláló tömőlúdtelepen. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közlése szerint minden esetben járványügyi nyomozást indítanak, és folyamatosan monitorozzák a hazai helyzetet.

A szakértők magas patogenitása és mortalitása miatt tartják aggodalomra okot adó fertőzésnek a H5N1-et. Ahol megjelenik a fertőzés, az állományt elpusztítják, fertőtlenítik, az érintett területekről korlátozzák a kereskedelmet. A szarvasmarhákra ugyan átterjedhet, de ez főként az amerikai kontinensre jellemző, emberi fertőzéseket ritkán okoz, főként a gazdaságokban dolgozóknál. Emberről emberre egyelőre nem terjed, de ezt potenciális kockázatnak tartják virológusok. A tejben és a tojásban megjelenhet a kórokozó, azonban hőkezeléssel elpusztul. Európában élelmiszerekben még nem mutatták ki.