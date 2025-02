Nemzetgazdasági Minisztérium: Magyar Péter a programját felírhatja egy WC-papírra

Orbán Viktor varázslója, Hókuszpók, Nagy „Majdjövőremegcsinálom” Márton − ilyen és ehhez hasonló megnevezésekkel illette Magyar Péter a több mint egyórás beszédében Nagy Mártont, aki 2022 óta tölti be tisztségét mint Magyarország nemzetgazdasági minisztere.

A Tisza Párt Vissza Európába című kongresszusán az Indexnek nyilatkozva Magyar Péter a nemzetgazdasági miniszter munkáját kritizálva úgy fogalmazott: „nem bántásból, de viccesen azt szoktuk mondani, hogy ha egy kismajmot ide leültetünk, és elkezdi a gombokat nyomogatni, akkor a statisztika alapján több előrejelzése jön be, mint Nagy Mártonnak”. A Tisza Párt elnöke a miniszter számlájára írja az élelmiszer-inflációt, az államadósság növekedését és a rossz forintárfolyamot is, de azt is szóvá tette, hogy több százezer ember él létminimum alatt. „Megengedhetetlen, hogy egy ilyen ember még mindig a helyén van” − jelentette ki Magyar Péter.

„Ezt felírhatta volna egy WC-papírra is”

A Tisza Párt elnökének kijelentéseivel kapcsolatban kerestük meg a Nemzetgazdasági Minisztériumot, kérdéseinkre a tárca szóvivője, Palóc André válaszolt, aki szerint a Magyar Péter által bemutatott terv nem egy gazdasági program volt. „Ez egy összefércelt valami, amit nyugodtan felírhatott volna egy WC-papírra is. Az egyes lépések között nagyon sok inkonzisztencia van” − vélekedett a szóvivő. Hozzátette, nem érti, hol vannak most „azok az ellenzéki közgazdászok, akik állandóan a kormány gazdaságpolitikáját kritizálják, és miért nem mondják el álláspontjukat erről az összeeszkábált tákolmányról”.

Az élelmiszerárakkal kapcsolatos kérdésünkre Palóc André úgy reagált, figyelik a folyamatokat, „de ahogyan vállaltuk korábban, letörtük, 2024-ben pedig alacsony szintre szorítottuk vissza az inflációt”. Kijelentette, tartani fogják a szavukat, és „ha újra előjön, ismét a padlóra küldjük az inflációt”.

A minisztérium egyértelműen úgy gondolja, hogy az áfacsökkentés nem megoldás, azzal elsősorban nem a családok, hanem a beszállítók, a feldolgozók és a kereskedők járnak jól, akik lenyelik a csökkentést. A kormány és az NGM más, hatékony, a családokat valóban támogató megoldásokon dolgozik

− jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője.

Hektikus és kiszámíthatatlan a gazdaság mozgása

Magyar Péter előrejelzésekkel kapcsolatos kritikájával összefüggésben a minisztérium munkatársa elmondta, „olyan hektikus és kiszámíthatatlan a nemzetközi gazdaság mozgása, hogy a piac és a komoly gazdasági intézmények is folyamatosan a becslések, a várakozások módosítására kényszerülnek”. Szerinte ezzel küzdenek a meghatározó világ- és uniós gazdasági intézmények mellett a jelentősebb elemzők is, a válságokat pedig nem lehet előre jelezni.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy véleménye szerint a kormány és a minisztérium már több gazdasági válságot is sikerrel kezelt, idesorolta a korábbi orosz gazdasági válságot, az európai pénzügyi krízist, a koronavírus-járványt, valamint az ukrajnai háború által okozott energiaválságot és „most a német gazdaság vergődését”. Palóc André úgy véli, az ország mindig erősebben jött ki a válsághelyzetekből, és szerinte ez most is így lesz.

Nem tudom, hogy az érintett ügyeletes nagyotmondó milyen válságot kezelt már, teljesen hiteltelenek a megjegyzései

− vélekedett a szóvivő Magyar Péterre utalva.

Gyenge idegzet és a 21 pont

Azzal kapcsolatban, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium munkáját folyamatosan negatív kritikákkal illetik, a minisztérium szóvivője megjegyezte, szerinte „attól félnek, hogy a 21 pontból álló Új Gazdaságpolitikai Akcióterv eredményei egyre inkább látszódni fognak, és ennek keretében az inflációt kordában tartjuk, a gazdaságot növekvő pályára állítjuk”.

Értjük mi, hogy ilyenkor a gazdaság sikertelenségében, nem pedig sikerében érdekeltek, a gyengébb idegzettel rendelkezők és a saját maguk jövőjéért aggódók elvesztik a józan eszüket

− jelentette ki Palóc André, aki szerint az ellenzéki politikusok „megijedtek attól, hogy már látszanak a fordulat jelei, a kispénzűek és a középosztály is egyre inkább saját bőrükön érzik a konjunktúra pozitív változását, mert teljes foglalkoztatás van az országban”.

Mint fogalmazott, több mint egy éve nőnek a reálbérek, többen vesznek autót és lakást, emögött látszik a lakossági hitelezés megindulása, egyre többen utaznak belföldre és külföldre egyaránt, és a boltokban is folyamatosan nő a forgalom. „És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy saját jó döntésüknek köszönhetően a biztonságos és megbízható államkötvények után idén 1700 milliárdos kamateső hullik több mint 800 ezer családra” − emlékeztetett a szóvivő.