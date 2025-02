Ez már rémálom: újabb banki díjemelések jönnek

Tavaly év végén végigsöpört a vállalkozói számlákon a tranzakciós illeték másfélszeresére emelkedésének hatása, ami bankoktól függően tavaly augusztus és október között emelte meg az átutalások és a készpénzfelvételek díjait. Azonban a BiztosDöntés kiemelte:

Most a banki díjak a tavalyi infláció mértékével, azaz 3,7 százalékkal emelkednek meg.

Erre a díjemelésre a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény teremt lehetőséget. Ráadásul azok a bankok, amelyek nem használják ki teljes mértékben az egyik év inflációs díjemelési lehetőségét, a későbbiekben még érvényesíthetik.

A szakportál szerint eddig az alábbi bankok jelentettek be díjemelést a vállalkozásoknak kínált pénzforgalmi számlákon:

CIB Bank: 2025. április 1.

KDB Bank: 2025. április 1.

K&H Bank: 2025. április 7.

MBH Bank: 2025. április 12.

Oberbank: 2025. április 1.

OTP Bank: 2025. február 15.

Polgári Bank: 2025. április 1.

Raiffeisen Bank: 2025. április 1.

UniCredit Bank: 2025. március 1-től

Arra is érdemes kitérni, hogy részben jelentett be díjemelést a Gránit Bank is 2025. április 15-től, de eddig még csak két pénzforgalmi díjcsomagjára. Ugyanakkor nem jelentett még be inflációs díjemelést a pénzforgalmi bankszámlákra az Erste, a MagNet Bank, és részben a Gránit Bank. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője kiemelte, hogy nagy eséllyel ezek a bankok is érvényesíteni fogják a lehetőségként előttük álló inflációs díjemeléseket.

A banki áremelést is végül a lakosság fizeti meg

Korábban külön felhívtuk arra a figyelmet, hogy újból felkorbácsolódtak az infláció által gerjesztett hullámok. A 2022 második felétől látott áremelkedés-cunamit a kormányzati kommunikáció szerint „földbe döngölték”, az árak azonban igencsak ragadósak maradtak. Bár a drágulás számos területet érint, a lakosság leginkább az élelmiszerárak elszállásán keresztül érzi, hogy vékonyabb lett a pénztárcája. Táblázaton és grafikonon mutattuk be, miként alakultak az alapvető élelmiszerek árai az elmúlt 4 év turbulens gazdasági környezetében.

Bár az infláció számos területet érint, a lakosság leginkább az élelmiszerárak elszállásán keresztül érzi, hogy vékonyabb lett a pénztárcája. Az alábbi táblázatban – a teljesség igény nélkül – összeszedtük, hogy az elmúlt években miként alakult az alapvető élelmiszereknek tekintett termékek ára.

Az alapvető élelmiszerek fogyasztói átlagárának alakulása az elmúlt 5 év januárjában (forint):

2021 2022 2023 2024 2025 Fehér kenyér (kg) 374 458 966 871 904 Zsemle (1 db) 30 36 69 66 68 Csirkemellfilé (csont és bőr nélkül, kg) 1360 1730 1760 1900 2310 Csirkeszárny, kg 639 763 1180 1170 1120 Csirkecomb, kg 653 807 1340 1230 1200 Sertéshús, comb (csont és csülök nélkül, kg) 1440 1440 1610 1890 2010 Rövid karaj, kg 1660 1780 2510 2630 2630 Kristálycukor, kg 254 277 260 388 386 Só, étkezési, finomított, 1 kg (kivéve tengeri só) 146 158 291 272 264 Tojás (10 db) 442 498 904 750 930 Kései burgonya, kg 200 270 400 398 402 UHT, 2,8% zsírtartalmú tehéntej, liter 258 315 298 318 524 Pasztőrözött ESL tej, 2,8% (liter) 258 303 557 457 534 Finomliszt, kg 181 242 219 179 272 Rétesliszt, kg 217 287 482 336 339 Napraforgó-étolaj, liter 590 802 749 650 793 Trappista sajt, tömb, kg 1940 2400 4650 2950 3440 Vaj, legalább 80% zsírtartalom, 100 g-os csomagolásban, db 332 391 791 621 708 Margarin 200–250 g, db 292 362 629 601 580 Őrölt kávé 200–250 g, csomag 722 812 1250 1320 1670 Sertészsír, 400–500 g (kivéve mangalica) 456 497 1070 812 791 Spagetti tészta, 4 tojásos, gyári készítésű, 400-500 g-os, db 402 479 846 615 603 Rizs, hántolt, fényezetlen, kg 419 467 777 736 753 Kakaós csiga, db 147 175 262 247 252

Forrás: KSH

A táblázatból jól kiolvasható, hogy a legtöbb termék ára 2023-ban futott csúcsra. Emlékezetes, hogy a 2022 második felétől berobbant infláció 2023-ra csúcsosodott ki. Ennek eredményeként a 2022-es 14,5 százalék után 2023-ban 17,6 százalék volt az éves átlagos fogyasztóiár-emelkedés. A kormány inflációt letörő kommunikációs kampányába illeszkedően 2024-ben valóban csökkent az áremelkedési ütem, ennek megfelelően a tavalyi éves átlagos infláció 3,7 százalék volt, ami már a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2–4 százalékos toleranciasávján belül van.

(A jegybank előrejelzése szerint 2025-ben legjobb esetben 3,3 százalék lehet az éves infláció, míg a kormány 3,2 százalékkal számol. Az elemzői várakozások azonban ettől eltérnek: az ING Bank 5 százalék feletti adatot vár, míg az Erste Bank, valamint az MBH Bank felfelé revideálja várakozásait, előbbi 4,5, utóbbi 4,6 százalékra. Az is egyöntetű elemzői vélemény, hogy az árdinamika jelenlegi és előrevetíthető alakulása rövid távon aligha enged teret a jegybank számára a kamatkondíciók lazítására.)