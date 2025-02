Számos lépést tesz a Lidl mindannyiunk érdekében

Az európai klímaügynökség is beszámolt arról, hogy 2024 volt az első olyan év, amikor az éves átlaghőmérséklet-emelkedés meghaladta a párizsi klímaegyezményben célul kitűzött 1,5 Celsius-fokos határt. Így még nagyobb jelentőséggel bírnak azok a klímavédelmi intézkedések, melyeket elkötelezett vállatok tesznek kibocsátásuk csökkentése érdekében. A Lidl 2020 óta számol be rendszeresen fenntarthatósági jelentéseiben a karbonlábnyom mérséklését célzó intézkedéseiről, legutóbb 2024 év végén adta ki jelentését, az élelmiszer-kiskereskedelem résztvevőit is ösztönözve ezáltal a felelős magatartásra.

A Copernicus Climate Change Service kutatói hivatalosan is megerősítették, hogy 2024 volt a legmelegebb év, az első olyan esztendő, amikor az éves átlaghőmérséklet 1,6 Celsius-fokkal meghaladta az iparosodás előtti szintet, és ezzel a párizsi klímaegyezményben kitűzött 1,5 fokos célt. A Lidl szerint ezáltal még nagyobb felelősség hárul így ránk, hogy aktívan és hosszú távon tegyünk a klímaváltozás mérséklése érdekében. Hazánk piacvezető élelmiszer-kiskereskedelmi áruházláncaként a cég 2020 óta harmadik alkalommal mutatta be, milyen célokkal és intézkedésekkel törekszik ösztönözni az ellátási lánc teljes szakaszán a környezeti terhelés csökkentését.

„Büszkék vagyunk rá, hogy a fenntarthatósági jelentéstételt előíró szabályozást megelőzően, 2020 óta rendszeresen beszámolunk fenntarthatósági céljainkról és eredményeinkről, legutóbbi jelentésünk így már a harmadik a sorban” – mondta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

Nem a vállalások, hanem azok megvalósítása a cél

A Lidl, Európa egyik legnagyobb élelmiszer-kiskereskedelmi vállalata tavaly ősszel új, ambiciózus klímacélok mentén kötelezte el magát. Minden üzleti egységére és ellátási láncára vonatkozóan célul tűzte ki, hogy nettó zéró kibocsátást érjen el 2050-re. Ez azt jelenti, hogy a vállalat a nullához lehető legközelebbi értékre csökkenti üvegházhatású gázkibocsátását 2050-ig.

Az ÜHG-kibocsátás csökkentése érdekében a Lidl Magyarország is számos intézkedést vezetett be, többek között 2023-ban elindította saját tulajdonú üzleteinek EDGE – zöld épület – minősítését, aminek eredménye, hogy már az összes, a 2023-as üzleti év végéig megnyitott saját üzlete rendelkezik ilyen tanúsítással. Az új áruházak esetében minden esetben gáz nélküli fűtési rendszert telepít a diszkontlánc, míg a meglévő üzletekben folyamatos a korszerű hűtő-fűtő berendezésekre való átállás.

Fotó: Lidl

A központi irodaházban, a logisztikai központok raktártereiben és a teljes üzlethálózatban LED világítási rendszert működtet, emellett a vállalat épületfelügyeleti rendszert és ingatlanautomatizálási megoldásokat is alkalmaz az energiafelhasználás mérséklése érdekében.

Fenntarthatóbb logisztika és közlekedés támogatása

A Lidl Magyarország annak érdekében, hogy csökkentse a termékek logisztikai központokból az üzletekbe történő szállításának környezeti hatását 2023-ban 4 db elektromos és 6 db LNG hajtású gépjármű forgalomba állításával elindult az általa alkalmazott flotta átalakítása. Az áruházlánc célja, hogy a dízelüzemű kamionok alternatív hajtású járművekkel történő cseréje révén 2030-ig 15 százalékos CO2 e-kibocsátáscsökkentést (kg/km) érjen el a 2021-es szinthez képest. Az e-teherautók esetében a töltés sem jár kibocsátással, mert a Lidl logisztikai központjaiban 100 százalékban megújuló forrásból származó villamos energiával töltik azokat.

A vásárlók, dolgozók és üzleti parterek számára kialakított e-töltőállomásokkal a Lidl Magyarország célja az elektromobilitás és a töltési infrastruktúra támogatása is. Az e-töltőállomások kizárólag megújuló energiaforrásból származó árammal működnek, mindemellett az áruházlánc folyamatosan dolgozik a töltőinfrastruktúra kiépítésén, és célja, hogy a 2025-ös üzleti év végére minden üzlete mellé elektromos autótöltő állomást telepítsen.

Kibocsátáscsökkentés és termékkínálat

A Lidl rendszeresen megvizsgálja árucsoportjainak karbonlábnyomát is. Különösen nagy kibocsátású termékcsoportnak számítanak az állati eredetű termékek – vagyis a hús- és tejtermékek, ezért a kínálat kialakításakor fontos szempont olyan termék-alternatívák választékának folyamatos növelése, amelyekhez a lehető legalacsonyabb ÜHG-kibocsátás kapcsolódik. 2023-ban közel 11 százalék volt a növényi eredetű fehérjeforrások aránya a termékkínálatában, célja, hogy ezt az arányt 2030-ig minimum 15 százalékig növelje, többek között a vegán termékek számának bővítésével, valamint további magas növényi fehérje tartalmú termékek bevezetésével.

A vállalat intézkedéseiről és eredményeiről a fenntarthatóság aloldalon található bővebb információ.

A cikk az Index és a Lidl Magyarország tartalmi együttműködésének keretében valósult meg.

(Borítókép: Lidl)