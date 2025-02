Érkezik az év legnagyobb kamatesője

Több állampapír kifizetésének határideje jár le a napokban, mely után 2200 milliárd forintról határozhatnak a befektetők. A kamat összegét új befektetésbe vagy akár életbiztosításba is forgathatják, de bankszámlára is kérhetik, ebben az esetben viszont meg kell fizetniük a kamatadót és a szociális hozzájárulási adót.

Csütörtökön lejár az egyik inflációkövető állampapír, míg másik három sorozat kamatot fizet, a befektetőknek több mint 2200 milliárd forint sorsáról kell dönteniük. A Prémium Magyar Állampapírok kisebb sorozata jár le február 20-án, melyben az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint kevesebb mint 50 milliárd forint található. Ezen kívül még öt sorozat van, amely a következő napokban fizeti ki a csúcskamatot, melyben mintegy 2200 milliárd forint van.

Egy részük 18,35, másik részük 19,1 százalékos kamatot fizet ki, ezt követően már mindössze 4,45 vagy 5,2 százalékos kamattal megy tovább − írja a Bank360 elemzésében.

Nem mindenkinek küldtek azonban értesítést, de vannak olyan lakossági befektetők, akik már megkapták számlájukra az összeget. Több mint 400 milliárd forintos kamatban részesülnek, azonban átcsoportosíthatják ezt az összeget, valamint az állampapírokban maradó tőkét is. Az átcsoportosításkor az államkincstárnál egyszázalékos visszaváltási jutalékot kaphatnak, de más forgalmazóknál akár 5,5–7,9 százalék közötti kamat is elérhető, a diszkontkincstárjegyek és az államkötvények kamata pedig 5,5–6,68 százalék között szerepel.

A biztosítók is beszállnak a versenybe, a Groupama például egyik megtakarítási életbiztosításában évi bruttó hétszázalékos garantált hozamot fizet. Emellett bankbetétekbe is forgatható a kifizetett kamat összege, ebben az esetben viszont lejön belőle a 15 százalékos kamatadó és a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó (szocho), de helyette tartós befektetési számlán is tarthatják a befektetők a pénzüket.

2024-ben a befektetési alapok között sok olyan volt, amelyik a csúcskamatot fizető PMÁP-nál is nagyobb nyereséget ért el, azt viszont tudni kell, hogy a múltbéli hozamok sosem jelentenek iránymutatást a jövőbeli teljesítményre. Egy tavaly remekelő alap az idén akár súlyos mínuszba is kerülhet

− figyelmeztet a befektetések eltérő kockázataira Herman Bernadett, a Bank360.hu szakértője.