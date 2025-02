Válaszolt a Hell a támadásokra

A napokban a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) egy videót mutatott be, amely szerint a Hell Energy tulajdonosai az elmúlt években cenzúrázni próbálták a sajtót, és ez a magyarázata annak, hogy a cég méretéhez, a magyar gazdaságban betöltött szerepéhez és az elnyert támogatásaihoz képest kifejezetten keveset foglalkozott velük a média – írja a Kreatív Online.

Az ügy előzménye, hogy a Hell tulajdonosai 2019-ben azért indítottak adatvédelmi pert a Forbes ellen, hogy se a nevük, se a vagyonuk ne szerepelhessen a lap milliárdoslistáján – a perben a TASZ képviselte a Forbesot, szerintük az ügy egyértelmű példája annak, hogyan lehet Magyarországon fegyverként használni a sajtó ellen a GDPR-t.

A Hell Energy Magyarország Kft. közleményben reagált a videóban elhangzottakra. Mint írják, az elmúlt időszakban sok kérdés és találgatás merült fel vállalatukkal kapcsolatban, ezért szeretnének egyértelművé tenni néhány számukra fontos dolgot.

A Hell nem pusztán két ember története, hanem egy 2500 fős csapaté, amely nap mint nap keményen dolgozik azért, hogy minőségi és megfizethető termékeket biztosítson a fogyasztók számára. Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországon építettük fel ezt a márkát, versenykörnyezetben, multinacionális vállalatokkal szemben is piacvezetővé váltunk – nemcsak hazánkban, hanem más országokban is

– olvasható a kommünikében.

A közlemény szerint ma már a világ több mint 60 országában vannak jelen, és minden üzleti sikerük mögött „elkötelezett, szenvedéllyel dolgozó szakemberek állnak”. Hangsúlyozzák, hogy tulajdonosaik sosem törekedtek arra, hogy reflektorfényben legyenek. „Amikor beléptünk a Forma–1 világába, vagy amikor Bruce Willis lett a márkánk arca, mindvégig egyetlen cél lebegett a szemünk előtt: a Hell termékei minél több helyre jussanak el világszerte” – írják, hozzátéve: támogatásaikat és befektetéseiket mindig a vállalat fejlődésére fordították.

A cégcsoport által megtermelt bevételeket elsősorban itthon fektetjük be, ezzel erősítve a magyar gazdaságot. A folyamatban lévő támogatott projekteket is figyelembe véve a Hell Energy Magyarország Kft. összesített támogatási aránya 18 százalék, ami egyúttal azt is jelenti, hogy beruházásainkat legnagyobb részben saját kockázatunkra valósítjuk meg