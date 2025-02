Nem mind zöld, ami hidrogén: így változtathatja meg a jövő üzemanyaga az életünket

A hidrogén energetikai és ipari felhasználási lehetőségeiről beszélgettek a MOL Talks podcastben a vállalat szakértői. Mérő Tamás és Tóth Kornél részletesen tárgyalták a hidrogén típusait, olajipari alkalmazását, közlekedési szerepét, valamint az iparágat érintő gazdasági és szabályozási környezetet. A beszélgetést Halász Ambrus, a cégcsoport kommunikációs vezetője moderálta.

A hidrogén nem egyenlő a hidrogénnel, avagy mit jelentenek a színkódok?

A hidrogén típusait különböző színekkel jelölik, amelyek az előállítási módra és a környezeti hatásokra utalnak. A legkörnyezetbarátabb a zöld hidrogén, amely megújuló energiaforrásokból készül. A másik véglet a szürke hidrogén: ezt fosszilis forrásokból állítják elő, jelentős szén-dioxid-kibocsátással. A kék hidrogén esetében ugyanez a technológia, de a CO2-t összegyűjtik és tárolják.

A palettát tovább színesíti a rózsaszín hidrogén, amit atomenergiával állítanak elő, illetve a fehér hidrogén, amit a földalatti kőzetrétegekből nyernek ki. A sort az arany hidrogén zárja, amely baktériumok segítségével, biológiai úton készül.

A hidrogén kulcsszerepet játszik a kőolajfinomításban. Mérő Tamás szakértő szerint annyira nélkülözhetetlen, hogy ha elfogy, azonnal le kell állítani a finomítót. A Dunai Finomítóban és az MPK-ban jelenleg szürke hidrogént használnak, de már dolgoznak a fenntarthatóbb megoldásokon – ilyen például a ballószögi napelempark fejlesztése.

Itt tart most a hidrogénközlekedés

A közlekedésben is egyre nagyobb szerepet kap a hidrogén. Németországban már 2022-ben elindultak az első hidrogénvonatok, amelyek 1200 kilométert tudnak megtenni egy tankolással. A sebesség még hadilábon áll: míg a kínai hidrogénvonat 160 kilométer per órával közlekedik, a hagyományos nagysebességű vonatok 350 kilométer per órát is elérnek.

A személyautók terén a Toyota járt élen: a tokiói olimpián 2000 hidrogénüzemű járművet biztosított. A technológia ígéretes, de van egy bökkenő, mégpedig, hogy Magyarországon jelenleg egyetlen töltőállomás van. Egy szakértő saját tapasztalata szerint a 450 kilométeres hatótávú Toyota Mirai használata komoly logisztikai tervezést igényel.

Drága mulatság a zöld jövő

Tóth Kornél szerint a zöldhidrogén elterjedését leginkább a magas költségek hátráltatják. Bár az EU és a tagállamok jelentős forrásokat biztosítanak a fejlesztésekre, az energiaátállás most minden korábbinál gyorsabb tempót követel. A MOL már együttműködik egyetemekkel és kutatóintézetekkel, de a támogatások és a kitűzött célok között még jelentős szakadék tátong.