Lakhatási válság közepette emelnek kamatot a bankok? – Utánajártunk

Kamatot emelt az OTP, itt a vég, minden bank a gázra lép – ilyen félelmek jelentek meg a hitelpiaccal kapcsolatban. De vajon tényleg így lesz, elszállnak a hitelkamatok? Érdemes kellő óvatossággal kezelni a helyzetet, az azonban bizonyos, hogy óriási pénzmennyiség kerül a következő napokban a lakossági állampapír-tulajdonosokhoz, ami a hitelpiacra is hatással lehet. Megnéztük, hogyan.

A hitelpiac is megérzi majd, hogy 2025. február 20. és 24. között 50 milliárd forintnyi Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) jár le (2025/I sorozat). Ezzel és a későbbi sorozatok után nagyjából 2200 milliárd forintnyi állampapír után járó, átlagosan 18 százalékos, összességében 400 milliárd forintot meghaladó kamat kerül kifizetésre.

Hogy ennek mi köze a hitelpiachoz? Nagyon is sok. Egyrészt az elmúlt hónapokban egymást érik a hírek arról, hogy a 2025. évi kamatkifizetések után az idei 17,85–19,1 százalékos kamatvárományhoz képest jövőre töredékére, 3,95–5,2 százalékra visszaeső PMÁP-kamatok kapcsán sokan kiszállnak az állampapírból, megtakarításaiknak magasabb hozamot biztosító befektetést keresve. Korábban, 2021–2022-ben, amikor a hitelkamatok még alacsony szinten álltak, ám a lakossági állampapírhozamok magas kamatot ígértek, sok helyütt lehetett arról olvasni, hogy megéri hitelből állampapírt vásárolni. Most eljöhet az az idő, amikor állampapírból (annak kamatát és tőkéjét felhasználva) meglódulhat a hitelpiac is.

Magyarországon a pénzpiaci befektetések első számú alternatívája az ingatlan. Épp ezért egyértelmű, hogy előzetesen nagyon sokan úgy vélték, az állampapírból kiáramló pénzek jelentős része az ingatlanpiacon jelenik meg.

Ez a várakozás – no meg az olyan ingatlanpiac fellendítését célzó, 2025-től élesedő további kormányzati intézkedések, mint

a nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásának engedélyezése,

a SZÉP-kártya egyenlegek lakáscélú felhasználhatósága,

a fiatal munkavállalók lakhatásának támogatása béren kívüli juttatásként,

illetve a babaváró mellé a lakások megvásárlására (önrészére) is fordítható munkáshitel

mind-mind abba az irányba mutattak, amelynek alapján az ingatlantulajdonosok úgy vélekedtek, vastagabban foghat a ceruzájuk, amikor a lakások irányárát kalkulálják.

Ötödével túlértékelt ingatlanokra is van kereslet

És ezt meg is teszik. Az Ingatlan.com januári lakásárindexe szerint a decemberi 0,8 százalékos drágulás után idén januárban átlagosan 1,6 százalékkal emelkedtek az árak, éves szinten pedig a drágulás a decemberi 7,4 százalék után 9,4 százalékos szintet ért el országosan.

A Balla Ingatlan értékelése alapján ennek következtében egyre több budapesti ingatlannál jelentős túlárazottság tapasztalható. A szakértők szerint

a már megszokott 5-10 százalékos helyett akár 20 százalékot meghaladó túlárazással is találkozhatunk egyes hirdetéseknél.

A hírek persze arról szólnak, hogy egyelőre bejön a számítás, hiszen a kereslet felépülőben van: a potenciális vevők tudják, hogy nagyon rövid időn belül zsebben lesznek az állampapírkamatok, illetve a visszaváltások után akár a teljes összegek is, így a piacon átlagos 90 napos átadás-átvétellel kalkulálva mostanság nyugodt szívvel letehetik a foglalóikat. Így viszont egyelőre valóban gyorsan rácsapnak a vevők a jobb ingatlanokra, 3-4 év után visszatért az egymásra licitálás kora.

Ez a kereslet – az, hogy sokaknak az állampapírból érkező forrás mellé azért hitel is kell – pedig a banki hitelpultoknál is komolyabb aktivitást hozott – mutat rá Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Voltak vélemények arra nézve, hogy ezekben a hónapokban igenis emelkedniük kell majd a lakáshitelkamatoknak azért, mert miután az ügyfeleknek szemmel láthatóan most kell a lakáshitel, a bankok joggal számolhatnának azzal, hogy az ügyfelek kamatérzékenysége csökken.

Ráadásul – tette hozzá szakértő – az elmúlt év utolsó negyedévében a pénzpiaci referenciakamatok emelkedése miatt a bankok hitelezési marzsa (a jegybank által kimutatott átlagos teljes hiteldíjmutató és a 10, illetve 20 éves pénzpiaci referenciakamat – BIRS-érték – hányadosa) az elmúlt év utolsó negyedévében 2 hónapban is negatívba csúszott. Persze – teszi hozzá Gergely Péter – a bankok nagyon komoly likviditáson – például december végén 8775 milliárd forintnyi kamatot nem fizető lakossági folyószámlabetéten – ülnek, így nem szorulnak arra, hogy a bankközi piacon kelljen a hitelezéshez szükséges pénzt beszerezniük. Ám a hosszú távon referenciakamat alatti hitelezés azt jelenti, hogy a bank nem a leghatékonyabban helyezi ki a pénzét – ezt pedig a tulajdonos részvényesek nem feltétlenül nézik jó szemmel.

Forrás: MNB-adatok

Ráadásul áprilistól a kormányzat és a Bankszövetség közötti megállapodás alapján érkezik a maximum 5 százalékos teljes hiteldíjmutatóval (THM) bíró lakáshitel. Bár a felhasználás célja az eredeti, általános bevezetéshez képest alaposan szelídült – ilyen kölcsönt csak a 35 év alatti, az első, maximum 60 négyzetméteres lakásukat megvásárló fiataloknak nyújthatnak a bankok.

További komoly keresletszűkítő elem (más megfogalmazásban az ingatlanárak elszállását gátló kormányzati és banki fék) az a feltétel, amely szerint a kedvezményes hitel csak olyan „zöld”, azaz a legjobb energiahatékonysággal bíró ingatlanokra vehető igénybe, melyek négyzetméterára nem haladja meg az 1,2 millió forintot. Ha azt nézzük, hogy a bankok jelenleg 5,5 százalékon tudják pénzüket parkoltatni a Magyar Nemzeti Bankban, s így a jelenlegi kamatpályát látva az 5 százalékos THM-es hitel csak jóval később lesz/lehet üzlet nekik – ez is egy érv lehet amellett, hogy mostanság emeljenek.

Nincs kamatemelési hangulat

Ezek után nem volt meglepő, hogy amikor január közepén az OTP 50 bázispontos kamatemelést jelentett be lakáshiteleire, sokan drámai helyzetet vetítettek elénk: itt van a vég, mostantól minden bank a gázra lép. A BiztosDöntés.hu adatsora szerint ugyanakkor azóta csak a CIB jelentett be szerényebb, mindössze 20 bázispontos kamatemelést, ám a lépéssel párhuzamosan a legmagasabb – 800 ezer forintos – jövedelmi sávban például olcsóbbá tette a hitelét. A piacon jelenleg egy 30 milliós 20 évre szóló hitelt legkedvezőbben – 6,48 százalékos THM mellett – a Gránit Banktól tudunk felvenni, de 600 000 forintos havi nettó jövedelem igazolása mellett – ami egy kétkeresős családban könnyen megugorható feladat – 7 százalékos THM alatt kapunk hitelt CIB, a MagNet és az Erste Banknál is. A korábbi, 7,3 százalékos THM-plafon alatt van az MBH, a Raiffeisen és ennek határán az UniCredit Bank ajánlata is.

Gergely Péter azon kérdésünkre, mi az, ami megakasztja a számos érvvel alátámasztott kamatemelést, arra emlékeztetett, hogy hasonló vélekedések voltak a lakáshitelkamatok emelkedéséről tavaly nyáron is – akkor a 7,3 százalékos általános THM-plafon megszűnése után gondolták sokan, hogy megindul a jelentős korrekció. Ám ez akkor is elmaradt – a tavasz végi 6,46 százalék körüli átlagos THM-szintek szeptemberre 6,6 százalékra emelkedtek a legfelkapottabb, 10 évre fixált kamatozású lakáshitelek esetében az MNB statisztikáiban.

Azóta, a negyedik negyedévben kissé vissza is korrigáltak a lakáshitelkamatok, s az év utolsó 3 hónapját 6,56 százalékos szint környékén fejezték be az MNB átlagkamat-kimutatása alapján. A szakértő szerint a további jelentős emelkedés elmaradásának oka legfőképpen az, hogy

nagyjából a mostani kamatszinten van érdemi kereslet: ha a hitelek árazása a lélektani 7 százalék fölé emelkedik – komoly állampapír hajtotta önrész ide vagy oda –, egyre többen állnak el attól, hogy hiteltartozásba verjék magukat.

Ráadásul a referenciakamatok szintje a januári csúcshoz képest ma lejjebb van, így a kimutatott hitelezési marzs is növekedett az elmúlt év végéhez képest.

Leállhat az ingatlanpiaci áremelkedés

Fontos mindehhez azt is hozzátennünk, hogy a fentebb már jelzett túlárazás idővel az ingatlanbefektetést keresőket is elbizonytalaníthatja, hiszen a magasabb ár kisebb megtérüléssel kecsegtet. E tekintetben érdemes felidézni a Rentingo adatait, amelyek szerint nagyon megnehezedett a lakások kiadása a 250 ezres átlagos bérleti díj felett, és ez a korlát 2025 első felében is velünk maradhat.

Hiába kalkulálnak tehát a befektetésből ingatlant vásárlók havi 250 ezer forintos bérleti díjjal, ha bérbeadói platform adatai szerint a fizetőképes kereslet átlaga 215 ezer forint körül van.

A megugró ingatlanárak és a reméltnél szerényebb hozam lehetősége a szakértők szerint önmagában a hitelkamatok emelkedése nélkül is elég ahhoz, hogy a tavasz végére megállítsa az ingatlanpiaci emelkedő spirált – ha pedig a bankok is általánosan emelnének, az csak még jobban behúzná a féket. Ez aligha lehet a kihelyezés felfuttatásában érdekelt pénzintézetek érdeke.

Sokak szerint az is kétséges, hogy mekkora arányban érkezik majd az ingatlanpiacra állampapírból friss forrás. A lejáró PMÁP-állomány tekintélyes része ugyanis a szupergazdagok, a privátbanki ügyfelek kezében van, a Blochamps privátbanki tanácsadó cég becslése szerint a hazai lakosság legfelső 1 százaléka birtokolja a háztartások pénzügyi vagyonának egyharmadát, a biztosítások nélküli klasszikus pénzügyi vagyonának 40 százalékát, illetve az állampapírvagyon negyedét. Karagich István, a tanácsadó cég ügyvezetője szerint nagymértékben függ az állampapírok ingatlanba transzformálása a forint árfolyamától.

Ha a forint az elkövetkező hetekben a mostani 400 forintos szint közelében marad, akkor az az ultragazdagok számára rentábilisabbá teszi azt, hogy megtakarításaik mind nagyobb részét devizabefektetésekbe helyezzék. A komolyabb ingatlanpiaci beszálláshoz (és az állampapír-állomány megújításához) a Blochamps prognózisa szerint a januári gyengébb, 415 forintos vagy afeletti árfolyamok kellenének.

Hitel/betét-kombótermék is jöhet?

A bankbetétajánlatokban egyelőre nem igazán látszik, hogy a pénzintézetek komolyan harcba szálltak volna az állampapírokból kikerülő pénzekért. Az egyik topajánlatot adó K&H Bank Rajt betétje időről időre visszatérő akció: 3 hónapra kínál 8 százalékot a banknál első lekötését megvalósító, ám már legalább 1 hónapos számlavezetéssel bíró normál ügyfeleknek. Így „állampapírvonzó kamatként” egyedül a Gránit Bank Hozmapáros betétje értékelhető, ami 4 hónapra kínál évi 8 százalékos kamatot. Ám itt feltétel, hogy az ügyfél a betéttel megegyező összegben, de minimum 200 ezer forintért Gránit Befektetési jegyet vásároljon. A BiztosDöntés.hu szakértője nem zárja ki, hogy a következő hónapokban újabb akciók jelennek majd meg.

Piaci információk szerint ugyanakkor a bankok egy része azért nem mondott le arról, hogy a hitelpiacot is élénkítse az állampapírokkal. A pletykák szerint

van olyan hitelintézet, ahol komoly lakáshitelkamat-könnyítést készítenek elő azon ügyfelek számára, akik az állampapírból érkező pénzüket lekötik a banknál

– a megtakarítás elhelyezése akár betétben, akár a jóval felkapottabb befektetési jegyben is történhet.

(Borítókép: Németh Emília / Index)