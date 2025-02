Meredek pletykák kaptak szárnyra Tiborcz Istvánról, akit fantomnak neveztek egy osztrák lapban

Az osztrák Der Standard cikke szerint bankári körökben elterjedt pletykák alapján Tiborcz István lehet a Raiffeisen Bank International (RBI) orosz leánybankjának, az AO Raiffeisenbanknak a potenciális vásárlója. Ugyanitt hangsúlyozza, hogy csupán „vad pletykákról” van szó, tehát konkrét bizonyítékok nélkül ír cikket a nevében magát a standardnak nevező lap. Ennek ellenére nézzük meg, miről is van szó.

Nem kaptak megerősítést az osztrák lap pletykái

Az osztrák újság azzal kezdi, hogy a Raiffeisen Bank évek óta próbálja eladni vagy leválasztani magáról a nyereséges orosz leányvállalatát. Persze felmerül a kérdés, ha profitja van rajta, akkor mégis miért akar megválni az orosz leánytól. A válasz: részben az Európai Központi Bank és az amerikai szankciók nyomására. Igen ám, de 2024 szeptembere óta egy orosz bírósági döntés megnehezíti a leánybank eladását. Az Orosz Központi Bank ugyanis nem engedi bárkinek, hogy megvásárolja a jól jövedelmező bankot.

A lap szerint itt jön képbe Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa. A Der Standard állítólagos bennfentesekre hivatkozva írja, hogy már „komoly tárgyalások” folynak az osztrák bank és Tiborcz között az orosz leányvállalat megvásárlásáról. A lap behozza a képbe az OTP Bankot is, szerintük a magyar bankcsoport is beszállna az üzletbe.

Megkeresésünkre az OTP határozottan visszautasította a Der Standard feltételezéseit. Tudomásuk sincs ilyen üzletről.

De a bank már az osztrák lapnak is cáfolta, hogy lennének ilyen üzleti tárgyalások. A lap ennél is tovább megy, állítja, hogy az egyeztetésben részt vehet az üzletelő feleken kívül az Orosz Központi Bank és Vlagyimir Putyin orosz elnöki irodája is – de ez is csak találgatás.

Tiborcz István, a fantom?

Tiborcz Istvánról a következőt írja a lap:

A férfi szinte fantomnak számít Magyarországon, mert következetesen tartózkodik a nyilvános nyilatkozatoktól.

Azonban a BDPST Group tulajdonosával pont tavaly december végén jelent meg egy sokoldalas interjús vezércikk a nyomtatott Forbes-ban, ami nem utal „fantom magatartásra”, vagyis a sajtó teljes kerülésére.

Tiborcz cégcsoportját megkerestük a Der Standard állításairól, a következő választ kaptuk:

Határozottan cáfoljuk, hogy a BDPST Group, vagy tulajdonosa, Tiborcz István érdeklődne a Raiffeisen oroszországi leányvállalatának, az AO Raiffeisenbanknak a megvásárlása iránt. Az ezzel ellentétes híresztelések minden alapot nélkülöznek. A BDPST Group nem rendelkezik üzleti érdekeltséggel Oroszországban, és az ország sem a múltban nem volt, sem a jövőben nem szerepel befektetési fókuszában.

Ezt a választ kapta meg egyébként a Der Standard szerkesztősége is. Emellett az osztrák Raiffeisen sem erősítette meg, hogy Tiborcz István vagy az OTP bejelentkezett volna a leányvállalatra, igaz, nem is cáfolták. Csak annyit írtak, hogy egy orosz bírói döntés miatt 2024 szeptembere óta nem tudják eladni az oroszországi érdekeltségüket.