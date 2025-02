Öveket becsatolni, Orbán Viktor elmondta, mi következik

Orbán Viktor miniszterelnök számos, magyar gazdaságot érintő intézkedést jelentett be szombaton. Azontúl, hogy összesen négy ponton lesz változás az adózásban, azt is beharangozta, hogy visszatér Palkovics László. A kormányfő nem kertelt, szerinte egyszerűen megengedhetetlen a magyar fogyasztókat sújtó élelmiszer-infláció, ezért a nyugdíjasoknál jön az áfa-visszatérítés. Cikkünkben részletesen elemeztük Orbán Viktor döntéseit, és összeszedtük a tíz legfontosabb gazdaságot érintő idézetet is a kormányfőtől.

„Bevezetjük a két- és háromgyermekes édesanyák teljes, életük végéig tartó jövedelemadó mentességét. A háromgyerekesekét egy lépésben 2025 októberétől, a kétgyermekesekét lépcsőzetesen 2026 januárjától. Ez világszenzáció, ilyen nincs sehol” – talán ez volt Orbán Viktor miniszterelnök legfontosabb bejelentése a 26. évértékelő beszédében, ahol a háromnegyed órás előadásában összesen tíz percen keresztül sorolta az elkövetkezendő időszak legfontosabb gazdasági intézkedéseit.

A kormányfő szerint a magyar gazdaságban áttörést kell elérni.

Mindenekelőtt fontos azzal kezdeni, hogy a gazdaság nagyon nehéz időszakát éli. Egyszerre tombol a lakhatási válság, amit a kormány részben magának köszönhet, amikor évekig a keresleti oldalt élénkített. Újból felkorbácsolódtak az infláció által gerjesztett hullámok. A lakossági fogyasztásról képet adó kiskereskedelmi forgalom éves szinten nőtt, viszont legutóbb havi bázison legutóbb megint mérséklődött.

És nincsenek jobb hírek az ipari termelés oldaláról sem. Már komoly problémát mutat a német gazdasági visszaesés, stagnálás. A legnagyobb kihívások a járműgyártásban és az akkumulátoriparban láthatók. És ami a legbrutálisabb, azt az Index gazdasági szerkesztője egyetlen táblázatban foglalta össze.

Az alapvető élelmiszerek fogyasztói átlagárának alakulása az elmúlt 5 év januárjában (forint):

2021 2022 2023 2024 2025 Fehér kenyér (kg) 374 458 966 871 904 Zsemle (1 db) 30 36 69 66 68 Csirkemellfilé (csont és bőr nélkül), kg) 1360 1730 1760 1900 2310 Csirkeszárny, kg 639 763 1180 1170 1120 Csirkecomb, kg 653 807 1340 1230 1200 Sertéshús, comb (csont és csülök nélkül, kg) 1440 1440 1610 1890 2010 Rövidkaraj, kg 1660 1780 2510 2630 2630 Kristálycukor, kg 254 277 260 388 386 Só, étkezési, finomított, 1 kg (kivéve tengeri só), kg 146 158 291 272 264 Tojás (10 db) 442 498 904 750 930 Kései burgonya, kg 200 270 400 398 402 UHT, 2,8% zsírtartalmú tehéntej, liter 258 315 298 318 524 Pasztőrözött ESL tej, 2,8% (liter) 258 303 557 457 534 Finomliszt, kg 181 242 219 179 272 Rétesliszt, kg 217 287 482 336 339 Napraforgó-étolaj, liter 590 802 749 650 793 Trappista sajt, tömb, kg 1940 2400 4650 2950 3440 Vaj, legalább 80% zsírtartalom, 100 g-os csomagolásban, db 332 391 791 621 708 Margarin 200–250 g, db 292 362 629 601 580 Őrölt kávé 200–250 g, csomag 722 812 1250 1320 1670 Sertészsír, 400–500 g (kivéve mangalica) 456 497 1070 812 791 Spagetti tészta, 4 tojásos, gyári készítésű, 400-500 g-os, db 402 479 846 615 603 Rizs, hántolt, fényezetlen, kg 419 467 777 736 753 Kakaós csiga, db 147 175 262 247 252

Forrás: KSH

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a kormány 2024-re ezt ígérte: „míg 2023 az infláció letörésének az éve volt, a 2024-es év a gazdasági növekedés újraindításának az éve lesz.” Aztán megérkezett a valóság, tavaly a gazdaság teljesítménye pusztán 0,6 százalékkal haladta meg az előző évit. Ebből az alapállásból érkeztek szombaton Orbán Viktor bejelentései.

A választási siker múlhat a gazdaságon

A miniszterelnök a magyar gazdaság kérdéseit a nemzetközi összefüggésekkel közelítette meg. Rögtön kitért az egyre inkább éleződő vámháborúra Amerika és Kína között. Bár Orbán Viktor szerint „ez a nagyfiúk súlycsoportja”, ki kell számolni, hova csapnak le a villámok. Úgy véli, vannak európai országok, ahol esélyük sincs elkerülni a bajt. Magyarországnak viszont szerinte egész jók a kilátásai. Majd kiemelte, a munkaalapú gazdaság nélkül egyetlen ország sem képes megélni, ezért fontosak a gyáraink, és meghirdette a 100 Új Gyár Programot.

Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója az Indexnek ezt úgy összegezte, hogy a 100 Új Gyár Program azért lehet aktuális, mert a vámháború miatt a világgazdaság új szakaszba léphet. A vámokat kivédendő a multinacionális vállalatok közelebb szeretnének kerülni a fogyasztókhoz, és egy EU-n kívüli cég mindenképpen a közösségen belüli telephelyet keres.

A régión belül is verseny indul el abban a tekintetben, hogy melyik ország üzleti környezete a csábítóbb. Továbbra is fontos marad Magyarország tőkevonzó képességének megőrzése és a gyárak építése. Az pedig kimondottan örvendetes lenne, ha a gyártás mellett az üzleti és ipari szolgáltatások is felfutnának, ugyanis a legnagyobb versenyképességi potenciál az üzleti szolgáltatások területén lehet

– összegezte Pásztor Szabolcs. Az viszont biztos, hogy a 100 Új Gyár program Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Nagy István agrárminiszter asztalán landolt, a kormányfő nekik delegálta ezt a feladatot.

Majd Orbán Viktor az adópolitikát érintő bejelentéseit úgy összegezte, hogy ez „Európa legnagyobb adócsökkentési programja”. Azt már lehetett tudni, hogy két lépésben megduplázzák a gyermekek után járó adókedvezményt. Egy gyermek után 20 ezer, kettő után 80 ezer, három és több gyermek után 200 ezer forintot lehet levonni a szülők adójából, ez több mint egymillió családot érint.

Feleslegesen ígér az ellenzék áfacsökkentést

A miniszterelnök azt is bejelentette, ahogy arra cikkünk elején is felhívtuk a figyelmet, hogy a két- és háromgyermekes édesanyák teljes, életük végéig tartó jövedelemadó-mentességet kapnak. Háromgyermekesekét egy lépésben, 2025 októberétől, a kétgyermekesekét lépcsőzetesen, 2026-tól. Bevezetik a csed és gyed szja-mentességét is, később pedig Orbán Viktor azt is bejelentette, hogy

a nyugdíjasoknak külön figyelem jár, mert az élelmiszerárak tőlük nagyobb arányban viszik el a nyugdíjat, mint a dolgozóktól a fizetést. Ezért a nyugdíjasok számára a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek esetén az év második felében egy bizonyos havi összeg erejéig vissza fogjuk téríteni az áfát.

Utóbbival kapcsolatban a miniszterelnök részleteket még nem árult el. Pásztor Szabolcs számítása szerint a bejelentett vállalások egészen nagyok és látványosak. Orbán Viktor szerint is tetemes az intézkedések költségvetési vonzata. Éves szinten több százmilliárd forintra rúghat, ugyanakkor a kormányzat adót enged el az egyik oldalon, viszont a fogyasztás miatt az adóbevételek hamar visszatérnek a költségvetésbe.

Érdemes azonban visszatérni a nyugdíjasokat érintő áfa-visszatérítésekhez. Az ellenzék évek óta követeli a kormánytól – az európai szinten egyébként kimagasló – általános forgalmi adó csökkentését. De ezt közel sem olyan egyszerű kivitelezni. Egy esetleges áfacsökkentést feltehetően lenyelnének a kereskedők. Mert az árakat a keresleti és a kínálati ár találkozása határozza meg.

Ha valamit eladtak szombaton bruttó 120 forintért 20 forint áfatartalommal, akkor hiába csökkentik vasárnapra 10 forinttal az adót. A kereslet és a kínálat már találkozott 120 forintnál. Miért csökkentené a kereskedő a bruttó árait? Maximum időszakosan, a kereskedelmi verseny miatt esnének az árak, de azok visszakúsznának. Feltehetően ezért mondta Orbán Viktor, hogy „az áfacsökkentés leginkább a kereskedelmi láncok profitját növelné, ezért nem ezt választjuk. Az áfa-visszatérítés viszont biztosan azokhoz jut, akiknek szánjuk, ezért ezt fogjuk bevezetni.”

AZ ellenzéki pártok feleslegesen ígérnek áfacsökkentést. közgazdasági tény, hogy A forgalmat terhelő adókat könnyű megemelni, de a mértékét szinte lehetetlen úgy csökkenteni, hogy a lakosság HOSSZÚ TÁVON olcsóbb árakkal találkozzon.

Pásztor Szabolcs szerint abban az esetben, ha célzottan szeretnének áfát csökkenteni, akkor további adminisztratív beavatkozásra van szükség. Tehát ahhoz, hogy egy bizonyos fogyasztói kör visszakapja az áfát, egzakt szabályozásra van szükség. A leginkább látható formája az áfa visszatérítésének az, amikor a külföldi turisták a nemzetközi repülőtereken visszakapják a vásárlásuk áfatartamának értékét.

Valószínűleg egy ilyen jellegű szabályozásról lehet majd szó: az érintettek a vásárlást igazoló dokumentumok ellenében egy bizonyos összeghatárig visszakaphatják az áfát. Ennek azon kívül, hogy jövedelmet hagy a fogyasztóknál, még az is a hozadéka, hogy a szerényebb jövedelműeknél emelheti meg a zöldség- és gyümölcsfogyasztást.

Új érkező lesz a kormányban?

2022. november 9-én lemondott Palkovics László akkori technológiai és ipari miniszter. Orbán Viktor szerint viszont a volt tárcavezetőt ideje ismét munkába állítani. A kormányfő nem részletezte, milyen pozíciót kap Palkovics László, azt sem tudni, hogy újra miniszter lesz-e.

Azonban a jövőben az ipari és üzleti szolgáltatások versenyképességének emelése mindenképpen napirenden lévő feladat. Pásztor Szabolcs szerint az egyetemek és a kutatóközpontok összekapcsolása a versenyszférával, valamint a kutatás és piaci alapú fejlesztést még magasabb szinten el kell érni, hogy a gyártáson kívül az itt lévő multinacionális vállalatok fejlesszenek, kutassanak és hozzanak létre innovációkat. Feltehetően ehhez hasonló feladat vár Palkovics Lászlóra.

A tíz legfontosabb idézet Orbán Viktortól, ami a gazdaságot érintette: 1. „A magyar gazdaságban is áttörést kell elérnünk. Meg kell tartani a munkahelyeket, ami nem lesz egyszerű.” 2. „Fontosak a szolgáltatások, a tudásalapú gazdaság, meg a turizmus, de termelés, vagyis munkaalapú gazdaság nélkül egyetlen ország sem tud megélni. Az a célunk, hogy miközben máshol gyárakat zárnak be, és emberek tízezreit bocsátják el még Németországban is, Magyarországon fejlesszenek, bővítsenek, sőt vegyenek fel új munkásokat. 3. „Németországban tízezreket fognak elbocsátani, és közben hét tanszék foglalkozik a nukleáris technológia jövőjével, és 130 pedig a genderelméleti tanulmányokkal. Mi nem követjük el ezt a hibát.” 4. „Régi álmunk, hogy a gyermeket nevelő szülők ne legyenek anyagi hátrányban azokkal szemben, akik nem vállalnak gyermeket.” 5. „Ha 2010-ben nem vezettük volna be az új családtámogatási rendszert, ma 200 ezerrel kevesebb gyerek lenne Magyarországon.” 6. „Hiába az áttörés a politikában és a gazdaságban, ha nem tudjuk megfékezni az inflációt. Az infláció alááshatja a többi program sikerét és megkeseríti az emberek életét, különösen az élelmiszerinfláció.” 7. „Az történt, hogy egyes alapvető élelmiszerek árát a kereskedők és az áruházláncok jelentősen megemelték, és ezzel persze a profitjukat is.” (Ezzel magyarázta a miniszterelnök az elszálló élelmiszerárakat.) 8. „Azt hallom, hogy a digitális pénzé a jövő. Meglehet, de igazi, kézzelfogható biztosíték csak a készpénz lehet. Nem akarunk a bankok rabszolgái lenni. A bankkártya a banké, a készpénz a tied. Várjuk Lázár miniszter úr parlamenti indítványát.” 9. „A rend kedvéért bevezetjük, hogy az európai parlamenti képviselőknek – a mostaniaknak is – el kell készíteniük azt a fajta vagyonbevallást, amire bennünket, magyar parlamenti képviselőket kötelez a törvény.” 10. „Arra is figyelnünk kell, hogy a nagy viaskodás közben ne veszítsük szem elől a jövőt, ne zárjuk magunkat a jelenbe. 2030-ra – az már csak néhány év – technológiai változások olyan új világot fognak bevezetni, ahol az emberiség történetében először a gyártásban több lesz a számítógép, mint az emberi agy.”

Végezetül érdemes arra is kitérni, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a napokban többször is belengette az árstopokat. Majd a gazdasági tárca azt is bejelentette, hogy a megfizethető élelmiszerárak biztosítása érdekében száz termékkörre bővülhet az online árfigyelő.

Orbán Viktor az árstop bevezetéséről is beszélt

Januárban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a fogyasztói árak átlagosan 5,5 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Az élelmiszerek ára az előző évhez viszonyítva 6 százalékkal, míg decemberhez képest 1,9 százalékkal drágultak. Így nem csoda, hogy a kormány nyíltan jelezte a piacnak: kész beavatkozni.

A kormányfő az évértékelőn az élelmiszerárakkal kapcsolatban kiemelte, hogy a drágulás mértéke egyszerűen megengedhetetlen.

„Utasítottam Nagy Márton miniszter urat, hogy állapodjon meg a kereskedelmi láncokkal, állítsák meg az árak emelkedését. Szép szóval. De ha szép szóval nem megy, majd megy hatósági árakkal. Az árszabályozást senki sem szereti, de ilyenkor nincs más választás. Ha nincs megállapodás, jön a hatósági ár. És ha ez sem lenne elég, akkor a kereskedelmi haszon mértékét is korlátozni fogjuk” – mondta a miniszterelnök.

Pásztor Szabolcs szerint a vállalati üzletpolitika és az árazási koncepció általában nem nyilvános. Így az árazás és a profitráta kérdéseiről komolyabb következtetéseket nehéz levonni. Az utóbbi hónapokban a FAO globális élelmiszerár-indexe növekedést mutatott, ráadásul a forint nevezhető erősnek, többek között ezen tényezők miatt is emelkedett az infláció januárban – összegezte Pásztor Szabolcs.

Mindenesetre érdekes intézkedés lenne a kormánytól az élelmiszerárak csökkenésé érdekében, ha A beszerzési árakat fel kellene tünteni az üzletekben a fogyasztók számára, pusztán a lehetséges mérlegelés miatt.

Orbán Viktor a 26. évértékelő beszédében, ahogy azt részletesen bemutattuk, több gazdasági intézkedést is bejelentett. A 2026-os választás tekintetében jól látszik, hogy a kormánynak komoly lépéseket kell tennie a gazdasági oldalról. És kevésbé lesz fontos a növekedés, mint a lakosság konjunktúraérzete.

A világjárványt követően a demokraták által elkezdődött a gazdasági helyreállás az Egyesült Államokban, de a választási eredmény ezt nem tükrözte. Jól látható, hogy a világon mindenhol a lakosság konjunktúraérzetének javítása hosszú folyamat. Pedig a kormánynak a valós konjunktúraérzet megteremtése most a választás miatt fontosabb, mint a KSH-számokban kimutatható növekedés. Ennek megfelelően Orbán Viktor bejelentései sokkal inkább a lakossági konjunktúraérzetet célozták, mint a GDP-növekedést.

Orbán Viktor miniszterelnök 26. évértékelőjével kapcsolatos politikai elemzésünket az alábbi linken olvashatják. Az összefoglaló cikkünket itt találják, de az ellenzéki reakciókról sem feledkezdtünk meg. Az eseményről pedig percről-percre tudósítottunk.



(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2025. február 22-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI)