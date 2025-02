Gőzerővel zajlik a munka, hamarosan rá sem ismerünk Tokaj belvárosára

A polgármester egy évvel ezelőtt árulta el lapunknak, hogy Tokaj történelmi léptékű fejlesztésekbe kezdett a kormány támogatásával, annak érdekében, hogy a város világörökségi rangjának megfelelő desztináció legyen.

Emellett a beruházástól azt is várják, hogy felpörgeti a turisztikai vendégforgalmat, növeli a szolgáltatók számát, a város bevételeit és a foglalkoztatást. Nem titkolt céljuk, hogy a városból történő elvándorlást is mérsékelni akarják. Most megnéztük, azóta hogyan haladtak a munkálatokkal.

Posta György közölte, „minden beruházás elindult, gőzerővel zajlanak a kivitelezések".

Több helyi vállalkozó is részt vesz a munkálatokban alvállalkozóként, így a helyiek foglalkoztatása is biztosítottá vált

– hangsúlyozta. Arról is kérdeztük, hogy az elvándorlásra mikor lehetnek hatással a beruházások, azonban erre azt válaszolta, hogy a konkrét, mérhető eredményekre még várni kell.

Abban biztos, hogy a fejlesztések a helyi potenciált növelve a gazdaságfejlesztést támogatják. „A turisztikai kereslet-kínálat pozitív változásaival az elvándorlást lassíthatjuk, az életszínvonal javításával reményeink szerint helyben tudjuk tartani a fiatalokat, továbbá a betelepülők számára is Tokaj vonzóvá válik” – véli.

Lebontották a tokaji áruházat – túl az alapozáson az új épület

A tokaji áruház bontásával indultak a munkálatok. A tervek szerint az egykori, a belvárosi látképbe kevéssé illeszkedő épület helyére egy 16. századi stílust idéző épület kerül, erről is kérdeztük a polgármestert.

A rossz állapotban lévő főtéri áruház épületének bontása befejeződött, a helyére tervezett új épület szerkezetépítési munkálatai jelenleg is zajlanak

– árulta el, hozzáfűzve, hogy megvalósult az alapozás, készül a pinceszint kialakítása, amelyen belül már elkészültek a válaszfalazási munkák is. A belső rész építése is előrehaladott állapotban van: a vasbeton pillérek már a második emelet szintjéig elkészültek, biztosítva az épület stabil szerkezetét. A merevítő acélszerkezetek gyártása is megtörtént, az elhelyezésüket márciusra tervezik.

Már idén nyáron láthatunk eredményeket

A belváros megújítására több milliárd forint kormányzati támogatás érkezett. Megkérdeztük, hogy előreláthatóan beleférnek-e ebbe a keretbe vagy saját forrást is fel kell használnia Tokajnak, valamint tudják-e tartani az ütemtervet, amely szerint a teljes megújulás 2026-ban elkészül.

A beruházások a tervezett ütemben haladnak a kivitelezés tekintetében. A finanszírozás teljes mértékben a támogatási összegből valósul meg, így Tokaj Város Önkormányzatának saját forrás felhasználására nincs szüksége

– válaszolta a polgármester, megjegyezve, hogy a Rákóczi út és a Főtér burkolatainak felújítása nyárra teljes mértékben elkészül, ezeken a közterületeken a gyalogos forgalom zavartalanul működhet.

Ezen a szakaszon azonban a magasépítéssel érintett épületek – Városháza, Járási Hivatal és a Tokaji Irodalmi ház – még fel lesznek állványozva a magasépítési munkálatok miatt, amelyeken a megújuló épületek látványtervei lesznek láthatóak.

Ezek a modern technológiával elkészített állványzati épülettakarások reményeink szerint még turisztikai attrakcióként is szolgálhatnak

– tette hozzá. Állványozással érintett épület többek között a Főtéren a régi áruház helyén lévő új épület, valamint a Rákóczi út 41., 43. és 45. épületek, a Zákó ház és az Aranysas fogadó.

Új éttermek, kávézók, üzletek érkezésével számolnak

„Hiszem, hogy a fejlődés nem áll meg az épületek és a városkép újjászületésénél, hiszen a megújult városrészbe még több turisztikai szolgáltató költözik és nyit üzletet” – mondta tavalyi interjúnkban Posta György. Most rákérdeztünk, látszik-e már a nagyobb érdeklődés a turisztikai szolgáltató cégek részéről Tokaj iránt vagy erre még várni kell.

Biztos vagyok benne, hogy a nagyszabású fejlesztések következtében a városban található turisztikai szolgáltatások, például éttermek, kávézók, üzletek mellett, új szolgáltatók is megjelennek

– világított rá válaszában a polgármester, aki szerint a fejlesztések hatására a kereskedelmi és szolgáltató szektor is fejlődik, hiszen a vállalkozói aktivitás nő a lehetőségek és a látogatói létszám bővülésével.

Fotó: Tokaj Város Önkormányzata Posta György, Tokaj polgármestere

Arra számít, hogy a növekedő vásárlóerő miatt nagyobb és szélesebb körű kiegészítő turisztikai szükséglet lép fel, így új turisztikai szolgáltató cégek is megjelenhetnek. Ezt korábbi példákkal szemléltette: „a Minaro Hotel vagy a Mercure Hotel Tokaj fejlesztései számottevő mértékben növelték a településre érkezők és az itt töltött vendégéjszakák számát. Emellett hozzájárultak az önkormányzat idegenforgalmi adóból származó többlet bevételeihez”.

A mostani fejlesztésektől is hasonló hatást várnak, a növekvő keresletet látva új vállalkozások nyílhatnak a városban.

Így készül Tokaj a nyári szezonra

A nyári turisztikai szezon mindig kiemelt időszak a város számára. Arról érdeklődtünk, hogy milyen programokkal várják a turistákat, és hogy a felújítási munkálatok mennyire riaszthatják el őket.

„A beruházás a belvárost érinti, ahol a szolgáltatók zavartalanul működnek és várják az idelátogatókat az idei szezonban is. A programok és események nem a felújítással érintett területen valósulnak meg” – válaszolta a polgármester. A nyári programokkal kapcsolatban emlékeztetett, hogy a tokaji Fesztiválkatlan főbb programjai már kihirdetésre kerültek. Idén koncertet ad például Charlie, Ákos, a Gipsy Kings, és Havasi. Külön figyelnek arra, hogy a munkálatok a lehető legkisebb mértékben zavarják a városi programokat.

A fejlesztésnek köszönhetően Tokaj központja jelenleg folyamatosan változik, a beruházások és felújítások új lendületet adnak a megszokott látképnek. Bár a központi terek és utcák arculata időről időre más lesz kicsit, egy biztos: az ide érkezőket továbbra is életre szóló élményekkel, tartalmas programokkal és felhőtlen kikapcsolódással várjuk

– mondta, hozzátéve, hogy „a belvárosi munkálatok ellenére a már jól ismert és megszeretett kávézók, éttermek, szálláshelyek és látnivalók változatlan figyelemmel, kedvességgel és minőséggel fogadják a látogatókat. Tokaj mélyen gyökerező vendégszeretete változatlan – ahogy az elkötelezettség is, amellyel ez a történelmi település szívesen látja az érkezőket”.

Felpörgetik Tokaj turizmusát

Végezetül tágabb kitekintésre kértük a polgármestert, megkérdeztük, hogyan látja Tokaj jövőjét az elkövetkező öt-tíz évben, amire a következő válaszokat kaptuk:

A beruházások megerősítik a város idegenforgalmi struktúráját. A Kossuth teret és a környező utcákat magába foglaló Óvárosban megnövekedett vendégforgalomra számítunk. Nagymértékű növekedés várható nemcsak a vendégéjszakák, hanem az adóbevételek tekintetében is.

A projekt része egy hosszú távú stratégiai tervnek, amelynek célja, hogy Tokaj városát és a környező borvidéket a világ egyik vezető borturisztikai desztinációjává tegye. Ez a vízió magában foglalja a magas színvonalú turisztikai szolgáltatások és infrastruktúra kiépítését, a kulturális és természeti örökség megőrzését és népszerűsítését, valamint a helyi közösségek bevonását a turizmus fejlesztésébe.

Az idelátogatók átlagos tartózkodási ideje várhatóan növekszik, és a négyévszakos turizmus fejlesztése révén a térség turisztikai teljesítménye kiegyensúlyozottabbá válik.

Céljuk „a látogatók számának növelése úgy, hogy közben megőrzik a térség egyediségét és természeti szépségét, ami hosszú távon biztosítja a desztináció vonzerejét”.

Elmondta, büszkeséggel tölti el, hogy „A turizmus 50 fontos szereplője & top 10 expat, szakmai szövetség, polgármester és fiatal” című exkluzív kiadványban Tokaj ismételten helyet kapott, mert kiemelkedően teljesített az elmúlt két évben turisztikai szempontból. A kategóriába való válogatásnál a vendégéjszakák számát, valamint olyan egyéb, objektív szempontokat is figyelembe vettek, mint például a turizmus-vendéglátást támogató fejlesztések megvalósítása, valamint nagy vonzerejű fesztiválok és események megrendezése.

Emellett rangos építészeti díjat nyert a Sauska Tokaj, a turisztikai régióban pedig megtalálható három Michelin ajánlott étterem és két Michelin ajánlott hotel is. Tavaly év végén az Index beszámolt a Michelin Guide Hungary 2024-es kiadásáról, benne a legjobbnak szavazott magyarországi éttermekkel. A friss listán több új szereplő is megtalálható, erről ide kattintva olvashat bővebben.

(Borítókép: Tokaj belvárosának látványterve. Fotó: Tokaj Város Önkormányzata)