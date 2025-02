Megszereztük a kormány tervét, százmilliárdokról döntött Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök döntése értelmében még nagyobb mértékben terjesztik ki a családokra az édesanyák adómentességét. Az Index birtokába jutott kormányzati számítás szerint csak a kétgyermekes édesanyákat érintő szja-mentesség 600-700 milliárd forintos kiadást jelent. A háromgyermekes anyák élethosszig tartó szja-mentessége teljesen új intézkedés. Ez 2026-ra további 200 milliárd forint kiadást jelent a költségvetésnek. Ugyanakkor arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy eddig hiába záporoztak a kormányzati intézkedések: tavaly a valaha mért legalacsonyabb születésszámot jelentette Magyarország.

Orbán Viktor miniszterelnök szombati bejelentése alapján jelentős adókedvezmények várhatóak idén és 2026-ban. A csed és gyed után nem kell majd személyi jövedelemadót (szja) fizetni, és a két- és háromgyermekes anyák az élethosszig tartó szja-mentességet is megkapják. A nyugdíjasok pedig egy meghatározott összegig visszaigényelhetik az alapvető élelmiszerek után fizetett áfát. Most kifejezetten az szja-mentességre fókuszálunk.

Jelenleg 25 éves korig és maximum az átlagbérig mindenki szja-adómentességet élvezhet, ahogy – szintén az átlagbérig – a 30 éves kor alatti édesanyák is. A mostani kormányzati döntés értelmében az átlagbérig terjedő felső plafont a 30 éves kor alatti édesanyák esetében eltörlik. Az adókedvezmény mértéke független lesz attól, hogy mennyit keres az anya, valamint fontos változás az is, hogy a meglévő gyermekekre is érvényes lesz az új jogszabály.

Mutatjuk, mivel számol a magyar kormány

A következő lépcsőfok úgy néz ki, hogy ha egy édesanyának három vagy annál több gyermeke van, akkor az adómentességet az élete végéig élvezheti már októbertől, a korábbi négy gyermekszám háromra csökken.

Orbán Viktor szombaton azt ígérte, hogy lépcsőzetesen a kétgyermekes édesanyák is megkapják életük végig az adómentességet. Hétfőn pedig kiderült, hogy a kormányfő a lépcsőzetességet hogy értette: az első lépésben ez a 40 év alatti anyukákra vonatkozik. Tehát ha valaki 38 éves és két gyermeke van, akkor januártól már érvényesítheti az adómentességet. Ugyanakkor a 40 éves korhatárt pedig fokozatosan tolják feljebb. Ennek a részleteit szintén a kormányfő ismertette.

Ahogy azt említettük, a 40 év alatti kétgyermekes anyukáknál 2026 januárjától lép életbe az adómentesség. 2027-től a 40–50 év közötti nőknél, 2028-tól az 50–60 év közöttiekre, majd 2029-től a 60 év felettiekre is érvényes lesz.

Így a nők életkora szerint bevezetett fokozatosságot választotta a kormány, és nem az átlagbér vagy a gyermekek kora alapján. Lényegében Orbán Viktor bejelentése szerint minden kétgyermekes édesanya adómentes lesz, de csak 2030-tól. „A logikai rendszerünk szerint, azokkal az édesanyákkal kell kezdenünk, akik a legfiatalabbak. Ők hozzák meg a gyermekvállalással anyagi szempontok szerint a legnagyobb áldozatot” – mondta az egyik kormányzati forrásunk. Másrészt az intézkedéssel a kormány kifejezetten a fiatalokat szeretné ösztönözni, hogy további gyermeket is vállaljanak az első mellé.

Ugyanakkor most az Index birtokába jutott a kormányzati számítás, amely alapján megszületett Orbán Viktor miniszterelnök döntése.

Ahogy azt említettük, folytatódik a 25 év alattiak szja-adómentessége. Ezt az intézkedést a kormány 2022-ben vezette be, és 230 milliárd forint bevételkiesést jelent 2026-ra a költségvetésből. Éves szinten 550-600 ezer főt érint.

Kibővítve folytatódik a 30 év alatti anyák adómentessége is, 2023 óta a 30 év alatti édesanyák mentesülnek az szja-fizetés alól. A kormány úgy számol, hogy ha valamennyi 30 év alatti anya szja-mentes lesz, akkor az 55-65 ezer főt érint. Az éves költségvetési hatása 40 milliárdra tehető. Mivel az átlagbérig terjedő korlát is megszűnik 2026-tól, és a kedvezményt azok is megkapják visszamenőleg, akiknek a gyereke a bevezetése előtt született, további 10 milliárd forintos terhet jelent a költségvetésnek.

A kétgyermekes édesanyák életük végéig tartó adómentessége, mint azt említettük, négy lépcsőben kerül bevezetésre. A kétgyermekes édesanyáknál az életük végig tartó adómentességet összesen négy év alatt vezetik be. Elsőkörben a kétgyermekes édesanyáknál 40 év lesz a korhatár, amely mintegy 120 ezer anyát érint és mintegy 120 milliárd forintot hagy a családoknál. A kormány számítása szerint valamennyi kétgyermekes anya adómentessége 600-700 ezer családot érintene és összesen 600-700 milliárd forintos kiadást jelentene. Az intézkedés 2027-ben és 2028-ban további 200-220 ezer anyát, 2029-ben pedig 110 ezer főt érint kedvezően.

A háromgyermekes anyák élethosszig tartó szja-mentessége teljesen új elem, októbertől élesedik. Ezzel 2026-ra további 200 milliárd forintot helyeznek így át a családok zsebébe, és mintegy 200-250 ezer édesanyát érint a bejelentés.

A négygyermekesek adókedvezménye folytatódik, ez 65-70 ezer főt érint, a költségvetésben pedig 50 milliárd forinttal számolnak.

Érdemes azt is kiemelni, hogy az édesanyáknak járó szja-mentesség alkalmazása mellett az apák igénybe vehetik a családi adókedvezményt.

A csed és gyed teljes szja-mentessége szintén új elem, júliustól élesedik. „A fenti intézkedés hatására a jelenleg szja-köteles csed és gyed az esetek nagy részében mentesülne az szja alól, így érdemes – és egyszerűbb – lenne azt teljesen mentesíteni. Az intézkedés további előnye, hogy mérsékelné a munkából a szülés miatt kieső anyák jövedelmének visszaesését” – olvasható egy nem nyilvános kormányzati háttéranyagban, amelyben kifejtik, hogy ennek többletköltsége 10 milliárd forint, és évente 20-40 ezer édesanyát érint.

Utóbbival részletesen foglalkozott a Bankmonitor. A csecsemőgondozási díj, azaz a csed, a szülési szabadság 24 hetére, azaz 168 napig jár. Megegyezik a korábbi fizetéssel, amelyből kizárólag 15 százalék szja-t vonnak le. A KSH adatai alapján a nők bruttó átlagkeresete 2024 első három negyedévében 586 723 forint volt. Egy ilyen jövedelemmel rendelkező nő eddig 498 714 forint csedet kapott kézhez. A tervek alapján azonban ténylegesen havi 586 723 forintot kapna kézhez a kismama – így ez átlagosan 88 008 forint emelkedést jelentene.

A gyermekgondozási díj, azaz a gyed, fő szabály szerint a csedet követően a gyermek kétéves koráig jár. A gyed összege a figyelembe vehető bér 70 százalékának felel meg, de nem lehet magasabb, mint a minimálbér kétszeresének a 70 százaléka. Átlagos jövedelemmel rendelkező nő esetében az utóbbi szabály lép életbe, nála a gyed összege jelenleg 407 120 forint lenne, ebből vonják le a személyi jövedelemadó-előleget és a biztosítottat terhelő nyugdíjjárulékot. A 15 százalék szja-ból kiindulva a maximális gyed összegét 61 068 forint szja terheli, amelyet a jövőben nem vonnának le.

Orbán Viktor régi álma vált valóra

„Jövő januártól a legrászorultabb kétgyermekes családokban mentesülnek várhatóan az édesanyák a szja-fizetéstől, de nagyon fontos, az adókedvezmény a gyermekek meglététől függ. Teljesen mindegy, hány éves a szülő által felnevelt gyermek” – így már Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter összegezte az intézkedést hétfőn.

Korábban már megírtuk, egy család bruttó jövedelme átlagosan 1 268 180 forint volt 2024. I–III. negyedévében. A gyermektelen és a háromgyermekes családok nettó bevétele között több mint 300 ezer forintos különbség alakulhat ki 2026-tól, ugyanis amíg egy gyermektelen család átlagos nettó jövedelme 843 339 forint lesz adózás után, addig a kedvezményekkel segített háromgyermekes család nettó bevétele 1 177 347 forint lesz.

Orbán Viktor ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy

régi álmunk, hogy a gyermeket nevelő szülők ne legyenek anyagi hátrányban azokkal szemben, akik nem vállalnak gyermeket.

A háromgyermekes családok jövedelme akár 18,9 százalékkal emelkedhet. A kétgyermekes családok jövedelmében nagyjából 14,07 százalékos növekedés várható. Az egygyermekes családoknak 1,16 százalékkal emelkedhet a bevétel. A megnövekedett jövedelmet a háztartások fogyasztásra, megtakarításra vagy hitelfelvételre is fordíthatják. Egy háromgyermekes család akár évi 1,1 millió forintot is félretehet. Lakáshitel esetén a jelenlegi nettó fizetésből 53 millió forintos hitelt vehetnek fel, de az új szabályokkal ez a hitelfelvételi keret 63 millió forintra nőhet.

Végezetül érdemes arra is kitérni, hogy a OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) még tavaly kiadta az A Society at a Glance című jelentését, amelyet akkor a Porfolio összegezett. Az OECD-tagállamokban az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent a termékenységi ráta. 1960-ban még 3,3, majd 2022-re már 1,5-re esett ez a mutató. Az 1,5-ös átlagos OECD-érték jóval alatta van a 2,1-es arányszámnak, az úgynevezett reprodukciós szintnek.

Magyarországon tavaly 77 500 gyermek jött világra, 9,1 százalékkal, 7725-tel kevesebb, mint 2023-ban. 1949-ben kezdték vezetni a statisztikát, azóta ez volt a valaha mért legalacsonyabb születésszám.

2024. január–márciusban 9,1, április–májusban 6,8, június–augusztusban 14, szeptember–decemberben 6,4 százalékkal kisebb volt az élveszületések száma, mint 2023 azonos időszakaiban.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,38, egy évvel korábban 1,51 és 2022-ben 1,52 volt ez a mutató. Orbán Viktor szerint azonban, ha 2010-ben nem vezették volna be az új családtámogatási rendszert, akkor még ennél is drámaibb lenne a kép, és kétszázezerrel kevesebb gyermek született volna meg Magyarországon.

