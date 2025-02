20 új termékkategóriával bővül a jövőben az Árfigyelő rendszere – közölte a gazdasági Versenyhivatal (GVH). Elmondásuk alapján jelenleg több eljárást is folytat élelmiszer-kiskereskedésekkel szemben, tiltott árrögzítés és megtévesztő reklámozás gyanúja miatt. A GVH készen áll a beavatkozásra, valamint az élelmiszerárak csökkentését célzó kezdeményezések támogatására.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) közölte, hogy az általuk működtetett Árfigyelő rendszer – ahol online nyomon tudják követni az emberek a termékek árainak változását – 20 új termékkategóriával bővül, és az erről szóló társadalmai egyeztetést már el is indították – számolt be az Economx. A versenyhatóság jelenleg több eljárást is folytat élelmiszer-kiskereskedésekkel szemben, tiltott árrögzítés és megtévesztő reklámozás gyanúja miatt.

A nemzeti versenyhatóság folyamatosan nyomon követi az egyes termékláncokban jelentkező – például a tojás vagy tejtermékek esetében – tapasztalható piaci folyamatokat. A GVH készen áll a beavatkozásra, valamint az élelmiszerárak csökkentését célzó kezdeményezések támogatására.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke arról számolt be, hogy januárban több érdekképviseleti szervezetnek is felszólító levelet küldött, ugyanis az általuk kiadott áremelési közlemények sérthetik a piaci versenyt, tiltott együttműködést idézhetnek elő, valamint fokozzák az inflációs nyomást.

Az Árfigyelőn jelenleg

hat nagy kereskedelmi lánc

országszerte több mint 1200 boltjában,

78 termékkategóriában,

több mint 2000 különböző élelmiszertermék

naponta frissülő árait követhetik nyomon a vásárlók.