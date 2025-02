Orbán Viktor döntött, alapjaiban változtatja meg az adózást Magyarországon

Orbán Viktor miniszterelnök az idei évértékelőjében komoly bejelentést tett: jön az adómentes csed és gyes, és a két- és háromgyerekes anyák is elfelejthetik az adóbevallást. A háromgyerekesek már 2025 októberétől, jövő év januárjától pedig a 40 év alatti kétgyerekesek is adómentességet élvezhetnek. Később számos további információ érkezett az szja-mentességről, most ezeket rendszereztük.