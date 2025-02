Bejelentést tett a Magyar Telekom, nyilvánosságra hozták a számaikat

A Magyar Telekom nyilvánosságra hozta a tavalyi év negyedik negyedévére és a teljes évére vonatkozó pénzügyi eredményeit. Az összes bevétel éves szinten 11,9 százalékkal, 256,5 milliárd forintra nőtt 2024 negyedik negyedévében. A vállalat szerint ezt a javulást elsősorban

a mobiladat-átviteli és vezetékes széles sávú szolgáltatások iránti továbbra is erős kereslet, valamint a magyarországi inflációkövető díjkorrekció pozitív hatása okozta.

Ezt a vállalat úgy teljesítette, hogy a közvetlen költségek éves szinten nagyjából stabilok maradtak, 107,5 milliárd forintot tettek ki a negyedik negyedévben – a megemelkedett készülékértékesítési költségeket ellensúlyozta a bázisidőszaki egyszeri előretekintő értékvesztés hiánya:

A mobilbevételek 13,1 százalékkal, 148,9 milliárd forintra nőttek 2024 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest a mobiladat-forgalmi bevételek folyamatos növekedésének és az inflációkövető díjkorrekció kedvező hatásának következtében.

A vezetékes bevételek éves szinten 11,8 százalékkal, 80,8 milliárd forintra nőttek 2024 negyedik negyedévében, tükrözve a vezetékes széles sávú és televíziós bevételek ügyfélkörbővülés miatti növekedését, valamint a magyar előfizetési díjakra alkalmazott inflációkövető díjkorrekció kedvező hatását.

A rendszerintegrációs és informatikai bevételek 6,2 százalékkal nőttek éves szinten, és 26,8 milliárd forintot tettek ki 2024 negyedik negyedévében a magyarországi nagy projektekből származó bevételek növekedésének köszönhetően.

Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója elmondta, hogy az „országtuningjukban” a legfontosabb lépés a hálózatok építése és az ezen keresztül nyújtandó ügyfélélmény.

a hatékonyságnövelésükben olyan vállalat építésére fókuszálnak, amely ellenáll minden változással szemben.

A vállalat modernizációjának az alapja az 5G-vonalak biztosítása, fejlesztése – míg 2024-ben már 74 százalékos lett a lefedettség, „belátható időn belül” ez 90 százalék fölé kúszik majd. Emellett 6,4 millió SIM-kártyával rendelkeznek az ügyfeleik. „Alapvetően nő a háztartások magasabb sávszélességi igénye” – összegezte a Magyar Telekom első embere. Így 250 ezer új hozzáférési pont építését vállalta 2025-re a vállalat.

Ellenálló képesség mindenekfelett

Az adat és konnektivitás iránti változatlanul erős kereslet kielégítése iránti elkötelezettségünk, valamint az inflációkövető díjkorrekciók kedvező hatásának köszönhetően jelentős, 2023-hoz képest 13,9 százalékos bevételnövekedést értünk el. A kiemelkedő működési teljesítményünk és a szigorú költségkontroll hozzájárult ahhoz, hogy az EBITDA AL éves szinten 29,1 százalékkal, a csoportszintű módosított nettó eredmény pedig éves szinten 73,7 százalékkal nőtt – fogalmazott a vezérigazgató.

A vállalat első embere szerint a lineáris tv-előfizetői oldalon is növekedést könyvelhetett el a Magyar Telekom. Fontos hozzátenni, a beszámolójuk szerint az összekapcsolási költségek éves összevetésben 13,8 százalékkal, 5 milliárd forintra csökkentek 2024 negyedik negyedévében.

A bruttó fedezet éves szinten 21,6 százalékkal, 149 milliárd forintra javult 2024 negyedik negyedévében.

A vezérigazgató szerint ez egyértelműen a magasabb szolgáltatási bevételeknek köszönhető, amelyek nagyrészt változatlan közvetlen költségekkel párosultak. A beszámolójuk szerint a közvetett költségek éves szinten 27,7 százalékkal, 63,5 milliárd forintra nőttek 2024 negyedik negyedévében a főbb költségtényezőkben tapasztalt emelkedés következtében.

Rékasi Tibor a sajtótájékoztatón külön hangsúlyozta, ahogy a felújított készülékek területén jelentős eredményeket értek el, emellett a mesterséges intelligenciával kapcsolatos projektek is fókuszba kerültek. De az ellenálló képesség a vállalat első embere szerint a legfontosabb, ezért új CRM-rendszer bevezetését zárták le, és folyamatosan törekednek az optimalizálás növelésére.

Daria Dodonova gazdasági vezérigazgató-helyettes szerint az egyik fontos eleme az ellenálló képességnek az a 15 százalékos inflációs emelés volt, ami a magyarországi előfizetésekre vonatkozott. A másik fontos „hátszél” az eredményhez pedig az volt, hogy megszüntették a közüzemi adót. A vállalat a költségeit így osztotta fel:

A személyi jellegű ráfordítások éves szinten 30,7 százalékkal nőttek, 29,7 milliárd forintot tettek ki 2024 negyedik negyedévében, ami a 2024. május 1-jétől hatályos magyarországi, valamint a 2024. január 1-jétől érvényben lévő északmacedón béremeléseknek, továbbá az egyszeri magyarországi bónusz költségének eredménye.

A távközlési pótadó 1,5 milliárd forinttal, 9,2 milliárd forintra nőtt 2024 negyedik negyedévében, tükrözve a bevételnövekedést.

Az egyéb működési költségek (távközlési pótadó nélkül) 28,2 százalékkal, 28,0 milliárd forintra emelkedtek 2024 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, a magasabb marketing-, karbantartási és javítási költségek, valamint a forintgyengülés kedvezőtlen hatásának eredményeként.

Az egyéb működési bevételek éves szinten 0,8 milliárd forinttal emelkedtek és 3,4 milliárd forintot tettek ki 2024 negyedik negyedévében a saját hálózat áthelyezéséért és újjáépítéséért kapott magasabb bevétel, valamint egy jogi üggyel kapcsolatos egyszeri bevétel következtében.

Emellett az energiaárakban is pozitív fordulat ment végbe. Így az EBITDA éves szinten 17,5 százalékkal, 85,5 milliárd forintra nőtt 2024 negyedik negyedévében a bruttó fedezet javulásának köszönhetően. Az EBITDA AL éves szinten 18,7 százalékkal, 77,6 milliárd forintra nőtt 2024 negyedik negyedévében. Az időszak eredménye éves szinten 55,5 százalékkal, 37,8 milliárd forintra nőtt 2024 negyedik negyedévében, ami elsősorban az EBITDA növekedésének tudható be.

100 forintos kifizetés jöhet részvényenként

Daria Dodonova szerint fenntarthatóságban is jelentős eredményeket értek el. A vezető szerint fontos megemlíteni, hogy a hálózat üzemeltetésére kizárólag megújuló energiát használnak. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy az energiafelhasználásra is figyelnek, így azt összesen 30 százalékkal csökkentették. Ugyanakkor mivel az 5G több energiát használ, ezért ez végül valamennyivel csökkent.

A vállalat minden korábbi ígéretét teljesítette a 2024-es évre, és volt, amit túl is tudott teljesíteni. Emellett a vállalat jelentős bérfejlesztést tudhat maga mögött. Végezetül fontos kiemelni, hogy a részvényjavadalmazásra az igazgatóság az alábbi javaslatot tette a közgyűlésnek:

Az Igazgatóság a 2024-es üzleti év után 90,9 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja elfogadásra a Társaság 2025. április 15-én tartandó Éves Rendes Közgyűlésének. Ez 100 forintot jelent részvényenként.

Továbbá maximálisan 39,1 milliárd forint értékű részvény-visszavásárlást tűzött ki célul, ami az osztalékkal együtt a csoport módosított nettó eredményére vetítve egy maximálisan 80 százalékos kifizetési rátának felel meg.

A vállalat beszámolója szerint a nettó pénzügyi eredmény a 2023. negyedik negyedévi 8,1 milliárd forintos veszteségről 2024. negyedik negyedévi 5,1 milliárd forintos veszteségre javult. A nettó kamatköltség javulása elsősorban a hitelállomány csökkenésének és az alacsonyabb átlagos kamatrátáknak tulajdonítható. Az egyéb pénzügyi költségek kedvező változása a derivatívák valós értéken történő, éves szinten kedvezőbb értékelését tükrözi, amely ellensúlyozta a 2024. negyedik negyedév során tapasztalt forintgyengülésből fakadó árfolyamveszteséget.

A nyereségadó-ráfordítások éves szinten 74,4 százalékkal, 7,8 milliárd forintra nőttek 2024 negyedik negyedévében, az éves összevetésben magasabb nyereségszintekkel összhangban.

A nem irányító részvényesekre jutó eredmény éves szinten 43,6 százalékkal 1,5 milliárd forintra nőt 2024 negyedik negyedévében, ami az északmacedón leányvállalat működési eredményének javulását tükrözi. A módosított nettó eredmény (az anyavállalat tulajdonosaira jutó nyereség) 2024 negyedik negyedévében 34,6 milliárd forint volt, szemben a 2023. negyedik negyedévi 25,8 milliárd forinttal, ami a mögöttes jövedelmezőség javulását tükrözi.

A 2024. negyedik negyedévi nettó eredmény 1,7 milliárd forintos negatív módosító tényezői a származékos ügyletek valós értékében történt nem realizált nyereségéből származnak.

A szabad cash flow 165,1 milliárd forintra nőtt 2024 teljes évben (2023 teljes évben 86,8 milliárd forint volt), tükrözve a jelentősen javuló jövedelmezőséget.

Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója azt is elmondta, hogy 2025-re előre tekintve stratégiai célkitűzéseik változatlanok maradnak. „A digitális transzformációban elért sikerek erős alapot jelentenek a jövőre nézve. A további inflációkövető díjkorrekcióval együtt ez elősegíti azon célkitűzésünket, hogy 2025-ben 1–3 százalék közötti bevételnövekedést érjünk el. Mindemellett a távközlési pótadó 2025-ben történő megszűnését figyelembe véve az EBITDA AL 12–15 százalék közötti növekedésére számítunk. Várakozásaink szerint a módosított nettó eredmény megközelítőleg 190 milliárd forint, a szabad cash flow pedig várhatóan 180 milliárd forint körül alakul majd.”

(Borítókép: Bődey János / Index)