Kapaszkodjon meg: hajszál híján átutaltak valakinek 81 ezer milliárd dollárt

A Citigroup egyik munkatársa 2024 áprilisában egy komoly hibát követett el. Egy ügyfélszámlára tévesen 81 ezer milliárd dollárt utalt át, miközben mindössze 280 dollárt kellett volna küldenie – számolt be erről a Financial Times. Az ügyet a bank másik munkatársa és egy ellenőr is figyelmen kívül hagyta, akiknek ellenőrizniük kellett volna a tranzakciót a feldolgozás előtt.

Csak egy harmadik alkalmazott észlelte a hibát 90 perccel később, és sikerült időben visszavonni a téves tranzakciót.

Szerencsére nem távozott pénz a bankból, és a Citi jelezte a hibát a Fednek és az Office of the Comptroller of the Currencynek. A bank szerint az automatikus ellenőrző rendszerek időben észlelték a hibát, és meggátolták, hogy pénz kerüljön ki a számlájukról. Bár a tranzakció nem okozott problémát sem a banknak, sem az ügyfélnek, az esetleges hibás folyamatok és a manuális beavatkozások továbbra is problémát jelentenek.

A Citi egy belső jelentés szerint tavaly összesen 10 hasonló hibát követett el, amelyek mindegyike meghaladta az 1 milliárd dollárt, de szerencsére mindet sikerült helyrehozni. Az ilyen típusú hibákat nem szükséges bejelenteni a szabályozóknak, ezért nincs átfogó nyilvános adat arról, hogy hány ilyen eset fordul elő a banki szektorban.

A Citinek több mint öt évvel a Revlonnak történt 900 millió dolláros téves kifizetés után sem sikerült teljesen orvosolnia működési problémáit. Az áprilisi hiba oka részben egy rosszul működő felhasználói felület, amelyet a technológiai csapat kényszerült használni a tranzakciók manuális feldolgozásához. Az egyik különlegessége, hogy a rendszer előre kitöltötte az összeget 15 nullával, amit az alkalmazottnak törölnie kellett volna, de ezt nem tette meg, így történt a téves kifizetés.