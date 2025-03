Szeretne akár 70 ezer forintot spórolni? Kösse át lakásbiztosítását, mert indul a verseny

Szombattól lehet a 2024-től megteremtődött lehetőséggel élve a biztosítási évfordulótól függetlenül felmondanunk régi lakásbiztosításunkat és újra – olcsóbbra vagy/és magasabb kockázatot vállaló biztosításra cserélni azokat.

Akár 800 ezer váltás is jöhet

A hivatalos adatok szerint a tavalyi kampányban 640 ezer szerződés mozdult meg, aminek közel felében, 330 ezer esetben történt tényleges biztosítóváltás. A váltók számát visszaigazolja a Groupama biztosító felmérése, hiszen ők 22 százalékra tették azok számát, akik felülvizsgálták lakásbiztosítását, ám náluk az ügyfeleknek csak alig több, mint harmada, 8 százalék váltott biztosítót, míg a válaszolók 14 százaléka a régi biztosítójánál kapott a korábbinál jobb ajánlatot. Tavaly összesen 883 ezer új lakásbiztosítási szerződés született, ami 40 százalékkal haladja meg a 2023-as szerződésszámot,

az év egészében tehát minden 4. magyarországi lakásbiztosítás megújult.

Az alkusszövetségek és az online alkuszportálokat üzemeltető biztosításközvetítők közül az Insura is legalább 650-700 ezer váltóra számít. A piacvezető online alkusz a legmerészebb, a 800 ezer váltóra vonatkozó várakozásával. Igaz, az alkuszok véleménye szerint a tavalyi évhez hasonlóan a ténylegesen biztosítót váltók száma a fenti ügyfélszámnak csak kevesebb, mint a fele lesz, a többi, 350-400 ezer esetben a fennálló szerződés módosítása, korszerűsítése jöhet.

Örömteli díjemelkedés

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a lakásbiztosítások átlagdíja tavaly 16 százalékkal nőtt a kampányban, ám a biztosításokban vállalt fedezetek, kártérítési limitek értéke ennek kétszerese, 32,3 százalékos volt. Ez pedig Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerint azt jelenti, hogy sokkal inkább védettek lettek a lakások, hiszen a biztosítók a szerződések mögé a korábbi 139 milliárd forint helyett összesen 184 milliárd forintos kártérítési összeget vállaltak. Mindez a Groupama felmérésében úgy köszön vissza, hogy a kampányban biztosítót váltó ügyfeleknek csak 46 százaléka jelölte meg azt érvként, hogy olcsóbb biztosítást talált, 27 százalékuk azért váltott, mert az új biztosítás több kockázatra terjed ki, míg 24 százalékuk döntésében az játszott szerepet, hogy magasabbak a kár bekövetkezésekor fizetendő összegek.

Alulbiztosítottság - miért fontos a fedezetek emelése?

Bár a tavaly először lebonyolított lakásbiztosítási kampány sokat javított a helyzeten, a Groupama Biztosító és az OTP Bank megbízásából készült reprezentatív kutatás szerint hiába hallott a kampányról az érintettek 60 százaléka, a lakásbiztosítással rendelkezők 30-40 százaléka több mint 3 éve, ezen kör harmada pedig legalább 10 éve, vagy még soha nem aktualizálta biztosítási szerződését. A K&H biztos jövő kutatása szerint a középkorú polgárok 11 százalékánál a meglévő lakásbiztosítás több mint 15 éves. A Netrisk felmérése szerint lakásbiztosítást az ügyfelek 19 százaléka több mint 10 éve váltott, 14 százalék pedig 5-10 éve nyúlt utoljára hozzá.

Ez pedig azzal jár, hogy a biztosításban foglalt kártérítési fedezetek nem megfelelő mértékűek, tehát a lakások alulbiztosítottak. Túri Anikó, a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára arról beszélt, hogy a meglévő 3,26 millió lakásbiztosítás 20 százaléka még ma is alulbiztosítottnak számít. Elsődlegesen tehát ezt a 650 ezer szerződést lenne fontos újra cserélni. A biztosítás aktualizálása ezen ügyfelek számára azért is fontos, mert a korábbi évekhez képest számottevően csökkent a biztosítási fedezetek fajlagos értéke – a régi biztosításokhoz képest ugyanakkora fedezetre sokkal kedvezőbb díjon lehet szerződni – akár ugyanannál a biztosítónál is, ahol a korábbi szerződésünk volt.

Óriási díjkülönbségek

Arra, hogy miért érdemes átnézni a biztosításokat, a piacvezető online alkuszcég, a Netrisk adatai adnak megfelelő választ: adataik szerint akár

több mint 76 ezer forint különbség lehet az azonos lakóingatlanra köthető lakásbiztosítások éves díja között a biztosítók között,

a kapcsolódó szolgáltatások között pedig szintén lényeges eltérések mutatkozhatnak. A díjak összehasonlításának megteremtése sokat mozdít a díjszint-csökkenésen: miközben az MNB az élő lakásbiztosítások átlagdíját 69 934 forintban mutatta ki legutóbbi felmérésében, addig a Netrisknél kötött biztosítások átlagdíja - lakásmérettől függően - 17 210 és 56 413 forint között mozgott.

Határidők

A mostani kampányban számos olyan változtatás történt a szabályozásban, amelyek az ügyfelek könnyebb tájékozódását segítik. Az egyik legfontosabb ilyen, a biztosításközvetítő szövetségek kezdeményezésére bekövetkező változás, hogy a márciusi kampányban felmondott lakásbiztosítások a tavalyi gyakorlattól eltérően egységesen április 30-án szűnnek meg, az újonnan kötött szerződések pedig május 1-én lépnek hatályba. Ezzel biztosítható, hogy a változtatást kérő ügyfelek átmenetileg se maradjanak biztosítási fedezet nélkül, miközben a többi résztvevő számára is lényegesen egyszerűbbé válik az adminisztráció.

A fentiek miatt ugyanakkor fontos, hogy az ügyfeleknek a régi, március végéig felmondott biztosításuk díját április 30-ig terjedő időszakra rendezni kell ahhoz, hogy a felmondás érvényes legyen. (Az április 30-át követő időszakra előre kifizetett díjakat az elhagyott biztosító külön kérés/igénylés nélkül köteles visszatéríteni.)

Érdemes a korábbi biztosítás felmondásával egyidőben megkötni az új szerződést is. Márciushoz képest messze van április vége, sokan elfeledhetik addigra, hogy van még teendőjük. Késő bánat, ha egy májusi vihar után jövünk rá, hogy felmondani felmondtuk a korábbi, megkötni viszont nem kötöttük meg az új biztosításunkat. Nem kell aggódni: a kampányban megkötött biztosítások május 1-jétől lépnek életbe, addig nem kell díjat fizetnünk a biztosítónak.

Kifejezetten ajánlott az egybőli újrakötés akkor, ha a lecserélt lakásbiztosítás lakáshitelhez kötődik. Ha az ingatlan 30 napon túl biztosítás nélkül marad, a bank jogosult lesz a hitelszerződés felmondására. Az új szerződésre át kell vezetni a meglévő hitel adatait, és ezt be kell mutatni a finanszírozó banknak is. Az MNB ígérete szerint már a mostani kampányban segítheti a hitel-záradékok új szerződésre vitelét az a blockchain alapú nyilvántartási rendszer, amely a hozzá csatlakozó 11 biztosító és 9 bank között megkönnyíti a lakáshitelhez fedezetként megkötött lakásbiztosítási szerződések nyilvántartását, és a biztosítások díjfizetésének követését. De a puding próbája itt is az evés!

Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy az első napokban még nem feltétlenül érdemes elköteleződni bármelyik biztosítónál:

a szombati díjhirdetés után a társaságok is átnézik a versenytársak díjait és ha úgy ítélik meg, hogy saját konstrukciójuk túl drága, hozzányúlhatnak a sajátjukhoz.

Ez pedig azt jelenti, hogy a végleges kampánydíjak csak március második felére alakulnak ki.

Mi a helyzet az önrészes biztosításokkal?

Van biztosító, amely esküszik arra, hogy az ügyfelek a casco mintájára felelősségteljesebben viszonyulnak a lakásuk értékeinek védelméhez, ha a káresemény bekövetkeztekor előre meghatározott értékig saját maguk kötelesek fizetni a kárt.

A másik oldal véleménye szerint ugyanakkor míg a casco esetében a legtöbb esetben valóban az autót vezető, vagy a tulajdonos az, aki meg tudja előzni a bajt (vezetés közbeni odafigyeléssel, vagy vihar előtt az autó garázsba vitelével), de a lakásbiztosításnál erre kevésbé van lehetőség – egy csőtörést vagy épp azt, amikor a jég szétveri a tetőnket nem igazán lehet gondossággal megakadályozni. Az egyébként továbbra is önrészes biztosítást is kínáló Allianz Hungária adatai szerint 2024-ben több mint 85 ezer lakáskárt rendeztek, olyanokat, amelyeken belül évről évre nő az időjárás okozta károk száma, ráadásul az utóbbi időkben már téli viharokkal is találkoznak. A biztosító által rögzített káresemények listáján leggyakrabban épp a csőtörés fordul elő, aminek javíttatása egyre többe kerül: az építőanyagok 2021 óta mintegy 70 százalékkal drágultak és ennél is jelentősebben emelkedtek a munkadíjak. A Groupama idén kivezette az önrészes biztosítását.

Fontos ugyanakkor arra is felhívni a figyelmet, hogy a biztosítók elvárják azt, hogy az ügyfél gondos gazdaként járjon el, azaz kövessen el mindent a kár megelőzése érdekében. A tárva-nyitva hagyott bejárati ajtó mellett bekövetkezett besurranásos tolvajlás, vagy épp a karbantartási hiányosságokból eredő károk esetében a biztosító joggal tagadhatja meg a kártalanítást.

A Gránit Biztosítónál az önrészes biztosításokkal kapcsolatban arra hívják fel a figyelmet, hogy bár igaz az, hogy minél magasabb az önrész, annál alacsonyabb a havi díj, de ez azt is jelenti, hogy kár esetén a biztosító kevesebb pénzt térít meg. Sokan az alacsony havi díj érdekében magasabb önrészt választanak, de ez egy káreseménykor kellemetlen meglepetéseket okozhat, ezért nem érdemes túlzott kockázatot vállalni a pár ezer forinttal kedvezőbb díj érdekében.

Hűségkedvezmények

Tavaly több biztosító is úgy adott ügyfelének számottevő kedvezményt, hogy hűségidős szerződést kötött, így akarva elkerülni, hogy az ügyfél mondjuk az idei kampányban új biztosító után nézzen. Ha mégis felmondja, akkor a kapott kedvezményt visszakövetelheti rajta a biztosító. Az MNB egyelőre nem lép fel tiltással a hűségidő ellen, szabályozni akarja azt. Egyrészt ajánlásban jelezték: maximum 3 éves hűségidőt engednek, emellett pedig elvárják a biztosítóktól, hogy a tartamkedvezmény után a díjaikat ne emeljék az egekbe.

Figyelik a fedezetelvonást

A korábbi kampányban is várták, de akkor nem került rá sor, ám a mostani kampány előtt is sokan tartanak attól, hogy lesz biztosító, amely a fedezetek kivonásával, esetleg a limitek csökkentésével teszi kedvezőbbé biztosítási ajánlatát. Ilyenre korábban már volt példa a casco biztosításoknál is – volt olyan casco, amely díja rendkívül kedvező volt, ám az ügyfél csak a kár bekövetkeztekor szembesült vele, hogy érdemi fedezetet a termék csak – az egyre ritkább – autólopásra fizet, a leggyakoribb töréskárra nem, vagy csak minimális összeget.

Fontos tehát az új ajánlatok átvizsgálásánál az, hogy megnézzük, a kedvezőbb díjú biztosítás nem jár-e együtt a korábbi kártérítési összegek (fedezetek) csökkentésével.

Az összehasonlítást segítheti, hogy az MNB előírásainak megfelelően február 15-ig minden biztosítónak tájékoztatást kellett nyújtania ügyfeleinek a fennálló biztosítás részleteiről.

Kandrács Csaba az Index kérdésére arról beszélt, hogy a kampány előtti biztosítóvezetői reggelin jelezték a társaságoknak: árgusan figyelni fogják a piacot a kampány ideje alatt. Ha megtévesztően kommunikált, vagy fedezetkivonással díjelőnyt elérni akaró biztosítást találnak, készek azonnal beavatkozni.

Még várat az MFO-áttörés

A hazai piacon van olyan termék, a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO), amelynek választásával a fenti gondok elkerülhetőek, ugyanis a szabályozás kizárja az önrész alkalmazását, és a hűségidőt - hiszen a fogyasztóbarát lakásbiztosításban a biztosítók vállalták, hogy az ügyfél negyedévente felmondhatja a biztosítását.

Ráadásul a fedezetelvonás sem lehetséges, mivel az MFO minősítést megszerző biztosítók vállalták, hogy egységes fedezeti listát alkalmaznak, amely révén ezek a biztosítások teljes mértékben összehasonlíthatóakká váltak. Emellett egy sor, az ügyfél számára kedvező előírást – például szigorú kártérítési határidők tartását is vállalniuk kellett a biztosítóknak.

A korábbi szabályozás szerint az MFO biztosításoknál esetében a díjak meghirdetését azok bevezetését megelőző 60 nappal írta elő. Így, míg a tavaly márciusi kampányban a hagyományos lakásbiztosítások díjait akár naponta lehetetett változtatni – a versenytársak lépéseihez igazodva azokat csökkenteni –, addig az MFO esetében a február elején kalkulált díjakkal kellett végigvinni a versenyt. Így ezek a termékek döntő részben kiárazódtak a kampányból. A szabályozók is felismerték a hibát: idén már az MFO esetében is lesz lehetőségük a gyors díjkorrekcióra a biztosítóknak.

A piac szerint számos okból az MFO drágább biztosítás, például azért, mert némely – nem klasszikus alapfedezet (pl. besurranás) túl magas szinten lett rögzítve az MFO-ban, illetve a kártalanításra adott kemény határidők – például egy-egy viharszezonban néhány nap alatt több tízezerre felfutó kár esetén – bizony komoly gondot jelentenek.

A jegybank kimutatásai szerint ugyanakkor a fogyasztóbarát biztosítások 22 százalékos árelőnnyel rendelkeznek a piac többi termékéhez képest, de ezt a megkötött MFO-termékek alapján számolták. Az MFO az online szerződéskötések esetében muzsikált jobban a kampányban – ott három megkötött szerződésből egy volt fogyasztóbarát, de ezt a piac egyértelműen ahhoz kötötte, hogy az egyik, a versenytársakhoz képest alacsony MFO-díjat hirdető kis biztosító, a Köbe az online alkuszok díjösszehasonlító programjaiban kiválóan szerepelt. Összeségében

a tavalyi kötésekben az MFO részaránya a 2023-as 6-ról csak 9 százalékra nőtt.

Tanácsadás

Az immár második alkalommal induló kampányban kiemelt szerepet kapnak a független alkuszok, akik a széles biztosítói kínálat összehasonlításával lehetővé teszik az ügyfelek számára a lakásbiztosítások optimalizálását – hívta fel a figyelmet közös közleményben a magyar biztosítási piac három meghatározó biztosításközvetítő szövetsége, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ), a Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetsége (MABIASZ) és a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége (MBTSZ). A tanácsadók fontosságát ugyanakkor maguk a biztosítók, sőt az ügyfelek is visszaigazolták. Az Allianz Hungária kutatása szerint a szakértői véleményt a válaszadók 48 százaléka veszi figyelembe, közülük nagyjából minden tizedik teljes mértékben meg is bízik a szakértői tanácsban.

(Borítókép: Németh Emília / Index)