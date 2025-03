Önmagán is túlmutató űrmisszió van készülőben magyar főszereplés mellett. A projekt forradalmasíthatja az űrkutatást azáltal, hogy az eddigieknél messzebb szállít növényi, állati, valamint emberi sejteket. Ahogy szintén úttörőnek számít, hogy a minták vissza is térnek a Földre, ezáltal további – akár a rákkutatás területén végzett – vizsgálatokra is lehetőség nyílik. A misszióról az Index számolt be elsőként. Lapunk nyomon követi a misszió állomásait, ezúttal újabb fejleménnyel jelentkezünk.