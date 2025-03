Háziasszonyok rémálma: a zsugorinfláció elérte a mosószereket és az öblítőket is

A Procter and Gamble arról számolt be, hogy a zsugorinfláció megérkezett az öblítők és mosószerek, mosókapszulák és portörlők világába is, ugyanis az Ariel, a Lenor és a Swiffer termékek a jövőben kisebb kiszerelésben lesznek kaphatók. Pontosabban nem kisebb kiszerelésben, de kevesebb tartalommal.