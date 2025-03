A rekordbevétel után újabb történelmi lépésre készül a 4iG

700,4 milliárd forintos nettó árbevétellel zárt a 4iG, egyszeri és pénzkiáramlással nem járó tételek rontották az eredményt a cégcsoport gyorsjelentése szerint, míg EBITDA-ja 230,8 milliárd forintra (+14,97 százalék) emelkedett 2024-ben – olvasható a vállalat BÉT oldalára feltöltött, befektetőknek szánt prezentációjában.

A vállalatcsoport a pénzkiáramlással nem járó vételár-allokációs hatásoktól, a nem realizált árfolyamveszteségektől, valamint a transzformáció következtében felmerülő egyszeri tételektől megtisztított adózott eredménye 2024-ben 2,7 milliárd forint volt.

A nettó árbevétel 85 százaléka a telekommunikációs, míg 15 százaléka az informatikai szegmens tevékenységéből származott.

A 4iG Csoport 2024-ben tovább növelte piaci jelenlétét, miközben jelentős mértékben javította konszolidált pénzügyi mutatóit, megerősítve versenyképességét és fenntartható növekedési pályáját. A 4iG Nyrt. 2024-es teljes évre vonatkozó, nem auditált IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétele 700,4 milliárd forint volt, amelynek 85 százaléka a telekommunikációs, 15 százaléka pedig az informatikai divízióból származott. Az EBITDA 230,8 milliárd forintot tett ki, míg az EBITDA-marzs 33 százalék lett, az egy részvényre jutó EBITDA pedig 771,6 forintra emelkedett.

A kiemelkedő árbevétel és az EBITDA-növekedés több kulcsfontosságú tényező eredménye:

2024-ben a 4iG már a teljes évre vonatkozóan konszolidálta a Vodafone Magyarország pénzügyi teljesítményét, ami jelentős hatással volt a csoport eredményeire.

Erős keresletbővülés jellemezte a mobilszegmenst, valamint javult a telekommunikációs szektorban az egy előfizetőre jutó árbevétel (ARPU).

A csoport informatikai üzletága a 2023-as év eredményeit meghaladó árbevétel-növekedést ért el, amely tovább javította a 4iG Csoport eredményességét.

A cégcsoport operatív növekedésének ellenére 48,5 milliárd forint adózott veszteséget könyvelt el,

amelyet főként pénzkiáramlással nem járó tételek, például a felvásárolt leányvállalatok eszközei és kötelezettségei valós értékeléséből származó több éven át húzódó többletráfordítás (23,6 milliárd forint) és nem realizált árfolyamveszteség (17,6 milliárd forint) befolyásoltak. A pénzkiáramlással nem járó tételeken felül olyan egyszeri ráfordítások is jelentkeztek mintegy 9,9 milliárd forint összegben, amelyek a magyarországi telekommunikációs portfólió strukturális átalakításának következtében merültek fel. Az előzőekben felsorolt tételektől megtisztított adózott eredmény 2,7 milliárd forint volt 2024-ben.

Elindult a One

A 4iG Csoport 2025. január 1-jétől One márkanév alatt egyesítette telekommunikációs kereskedelmi szolgáltatásait. A Vodafone Magyarország, a Digi, az Antenna Hungária és az Invitech lakossági és vállalati távközlési szolgáltatásai immár kizárólag One márkanév alatt jelennek meg a piacon. A Vodafone Magyarország 2025. január 1-jétől One Magyarország Zrt. néven működik tovább. A januári márkabevezetést követően a One integrált ügyfélkiszolgálással és fokozatosan megújuló közös üzlethálózattal várja ügyfeleit. A One márkanév alatt működő vállalatok 2025. év második felében beolvadnak a One Magyarország Zrt.-be.

Űripari és védelmi technológiai fejlesztések

A 4iG S&D HUSAT Programja keretében elindította Közép-Kelet-Európa első magánkezdeményezésű műholdprogramját, amelynek célja egy geostacionárius és nyolc, alacsony Föld körüli pályán keringő földmegfigyelő műholdból álló konstelláció pályára állítása 2032-ig.

Ennek élére Sárhegyi Istvánt a 4iG Csoport űr- és védelmi technológiákért felelős vezérigazgató-helyettesévé nevezték ki. Feladatait a csoport vezérigazgatójának közvetlen felügyelete alatt látja el. Sárhegyi István jelenleg a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. vezérigazgatója, ami a 4iG Csoport űr-, műhold- és UAV-technológiák fejlesztésével és gyártásával, valamint drónvédelem és védelmi digitalizációs szolgáltatásokkal foglalkozó holdingvállalata.

Az űrprogram keretében a 4iG beszállítói megállapodást kötöttek a CPI Vertex Antennentechnik GmbH-val. A német vállalat biztosítja, illetve telepíti majd a HUSAT Program HUGEO és HULEO műholdak földi kommunikációhoz szükséges speciális antennarendszert (9–11,5 méter közötti átmérőjű, nyolc parabolaantenna) és rádiófrekvenciás berendezéseket. Az antennarendszer telepítését a Hungaro DigiTel Kft. kezeli és felügyeli. A HUSAT Program Magyarország és a közép- és kelet-európai (CEE) régió legnagyobb, magánfinanszírozású és kezdeményezésű műholdas programja.

Az űr- mellett a védelmi ipari terjeszkedés is fontos láb. A 4iG részvény-adásvételi megállapodást írt alá és további 31 százalékos részesedést szerzett a Rotors & Cams Zrt.-ben. Ezzel a 4iG többségi tulajdont és irányítási jogot szerzett a Rotor & Cams felett. A Rotors & Cams a legkorszerűbb technológiai megoldások integrálásával egyedi, optimalizált multirotoros, merevszárnyú és hibrid drónrendszerek fejlesztését, gyártását, valamint drónrendszerek alkalmazását kínálja partnerei számára. A Rotors & Cams főként a térképészet és térinformatika, ipari diagnosztika, katasztrófa elhárítás, mezőgazdaság és környezetvédelem területén nyújt kiegészítő szolgáltatásokat.

Elon Muskkal egy tárgyalóasztalnál

Ahogy arról beszámoltunk, nemrég Jászai Gellért, a 4iG elnöke Washington D. C.-ben folytatott tárgyalásokat űripari partnerségi lehetőségekről Tim Hughesszal, a SpaceX globális üzleti és kormányzati ügyekért felelős alelnökével.

Az Elon Muskkal és Orbán Viktor miniszterelnökkel a Mar-a-Lagóban tartott decemberi találkozónkat követően folytattuk a SpaceX-szel a tárgyalásokat a lehetséges együttműködésekről és partnerségi lehetőségekről az űrtechnológiák, a kilövési szolgáltatások és a Starlink-megoldások terén. Megtiszteltetés volt találkozni Tim Hughesszal, a SpaceX globális üzleti és kormányzati ügyekért felelős alelnökével, Takács Szabolcs nagykövet úrral és a 4iG Space and Defence Technologies csapatával Washingtonban – számolt be LinkedIn-profilján Jászai Gellért.

Az elmúlt hónapokban jelentős növekedésen ment keresztül a részvényárfolyam, amin még tovább lendített a Musk-találkozó, amelyet követően a vállalat részvényei több mint 16 százalékos emelkedést mutattak kiemelkedő forgalom mellett.

Régóta váratott magára a nem is fel-, inkább beértékelődés. A piac eddig nem árazta megfelelően a 4iG növekedési potenciálját, az utóbbi hónapokban ez végre megtörtént. A piacnak is látnia kell, hogy nincs még ilyen profilú vállalat Magyarországon, mint a 4iG, a növekedési potenciál is óriási

– fogalmazott Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója.

Nyitott szemmel idehaza és külföldön egyaránt

A vállalatcsoport idén még tovább javítana pénzügyi eredményein. Ennek megfelelően a hazai, valamint a régiós piacon is további organikus, illetve akvizíciós növekedés várható, legfőképp a fő profilnak számító telekommunikációs vonalon.

A 25. legnagyobb magyarországi, illetve a 10 legnagyobb magyar tulajdonú vállalat egyikeként idehaza és régiós szinten is tovább keressük a lehetőségeket. Erre a vonalra illeszkedik a Földközi-tenger alatti kommunikációs kábel kiépítése, amely történelmi jelentőségű projekt. Az Ericsson partnereként fejlesztjük Albánia jövőbeni 5G-hálózatát, erős lábbal rendelkezünk a montenegrói piacon, továbbá a kétszereplős Észak-Macedóniába is megérkezik a 4iG mint új versenytárs

– mondta Fekete Péter, aki az Index kérdésére azt is elmondta: a mesterséges intelligencia jelentette piacon is komoly lépésekre készülnek a jövőben.

(Borítókép: A 4iG székháza 2022. augusztus 22-én. Fotó: Aradi László / Index)