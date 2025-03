Megfenyegette a bankokat Nagy Márton, beavatkozhatnak a számladíjakba

A számlatulajdonosok számára minden tavasszal visszatérő jelenség, hogy a banki költségek emelkednek. Ennek oka, hogy a pénzintézetek jogosultak az előző évi fogyasztóiár-index mértékének megfelelően módosítani a számlákhoz kapcsolódó díjakat és költségeket. Idén azonban különösen fájdalmas ez a változás, hiszen a tranzakciós illeték miatt korábban már végbement egy díjemelés, így az első negyedévben kétszer emelkedtek a számlaköltségek.

Az áremelkedés nem csupán az alapdíjakat érinti, az egyes megbízások költségeit is befolyásolhatja. A szokásos éves díjmódosítás most sem marad el, és már több bank bejelentette a drágulást, így az OTP Banknál és az UniCredit Banknál már március 1-től emelkedtek a díjak, valamint április 1-től növeli meg több díjtételét a CIB Bank, a KDB Bank, a K&H Bank, valamint a MagNet Bank is. Az MBH Bank esetében április 30-tól vagy május 1-től emelkednek a díjak, attól függően, hogy milyen számlával rendelkeznek az ügyfelek.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn közösségi oldalán jelentkezett egy rövid bejegyzéssel, amelyben kilátásba helyezte, hogy beavatkozhatnak a pénzintézetek gyakorlatába.

A banki számladíjak jelentősen emelkednek. Ez nem indokolt, ezért ha kell, itt is lépni fogunk!!

– írta bejegyzésében a tárcavezető.

A Magyar Nemzeti Bank gyorselemzése szerint idén januárban a piaci szolgáltatások éves árindexe a teljes inflációhoz képest jóval nagyobb mértékben, 9,6 százalékkal nőtt. Az MNB múlt héten közölte, hogy folytatják a tudatos bankszámlaválasztással kapcsolatos fogyasztóvédelmi kampányt a dráguló banki terhek miatt. Megjegyezték, hogy a számlák éves összköltsége között hússzoros különbség is lehet.