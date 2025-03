Békével érkezhet a gazdasági fordulat, így hatna a magyar pénztárcákra a háború vége

A szakértők szerint bár a hétvégén drámai fejlemények történtek amerikai–ukrán tárgyalásokban, a folyamatok idővel várhatóan továbbra is a békekötés felé mozdulhatnak.

Két forgatókönyv körvonalazódik: az egyik egy törékenyebb tűzszünet, ami a problémás pontok sokasága miatt könnyen a konfliktus kiújulásához vezethet, míg a másik egy átfogó és tartós békemegállapodás, amely stabilitást hozhat a régióban. Az elemzés elsősorban a kedvezőbb, második lehetőségre koncentrál, amely nemcsak politikai, hanem gazdasági szempontból is jelentős változásokhoz vezethet.

– kötötték ki az elemzésben, amit Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója és Rodic Ádám, az MBH Elemzési Centrum makrogazdasági elemzője jegyez.

A szakértők emlékeztettek, hogy a Pénzügyminisztérium egy korábbi (2024. áprilisi) elemzésében a geopolitikai feszültségek rövid időn belüli rendeződése kapcsán azt mérte, hogy a kiszámíthatóbb gazdasági kilátások nyomán gyorsabban oldódna az óvatossági motívum. Emellett dinamikusabban mérséklődne az infláció és a kamatkörnyezet, ez pedig kedvezően hatna a hazai konjunktúrára.

Az MBH szakértői hangsúlyozták, hogy a tárca elemzésében a geopolitikai feszültségek csökkenésébe belevették a közel-keleti feszültség enyhülését is, ezzel azonban a jelenlegi anyagban nem foglalkoztak. Másfelől a Pénzügyminisztérium elemzésében jelzett hatás összességében alacsonynak tűnő becslést ad a várható pozitív GDP-elmozdulásra, ugyanis egy későbbi, 2024. augusztusában készült EKB-elemzés az euróövezetre 10 százalékos gázárnövekedés esetén becsült a pénzügyi tárcához hasonló mértékű negatív hatást. Márpedig Magyarország jobban kitett a gázimportnak, mint az euróövezet.

Ráadásul egyéb pozitív hatások is körvonalazódnak egy békekötés esetén: ilyen a lehetséges újjáépítés Ukrajna területén, illetve a békekötéstől valószínűleg függetlenül Európa-szerte meginduló hadiipari beszerzések, fejlesztések. Az újjáépítéssel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy eddig a keletkezett kár mértékéről érkeztek becslések, az újjáépítés finanszírozásának mikéntjéről pedig még nem igazán.

– világítottak rá a szakértők. Megjegyezték, hogy elemzésükben azt feltételezik, hogy egy tartósnak ígérkező békemegállapodást követően a földgáz ára fokozatosan 30-40 százalék körüli mértékben csökkenhet, így a közelmúltbeli, 50 eurót közelítő szintekről 30-35 euró körüli sávba eshet vissza, azonban a 2010-es években látott 20 euró körüli átlagos gázár visszatérésére nem számítanak.

A gázárak csökkenése egyébként nem pusztán a békemegállapodásból következhet, de abból is, hogy az elmúlt években rengeteg LNG-terminál építése indult be Európában,

amelyek folyamatosan működésbe állnak, miközben az Egyesült Államok is szeretné, ha minél több cseppfolyós földgázt importálna Európa.” Emellett arra is számítanak, hogy egy békemegállapodás során a kockázati felárak érdemben csökkenhetnek, ami ugyancsak pozitívan hathat a magyar növekedésre és a devizaárfolyamra.

Kiemelték, hogy a reális helyzetértékeléshez azonban figyelembe kell venni azt is, hogy a külső környezet tartogat kockázatokat is, például elmaradó gazdasági élénkítés az új német kormány részéről, vagy a vámháború esetleges eldurvulása, ami a pozitív kockázatokat ellensúlyozhatja.

Hozzáfűzték, hogy Európa viszonylag szegény energiahordozókban, így a földgáz esetében is jelentős importra szorul. Ez még inkább igaz Magyarországra.

Az persze tény, hogy az orosz–ukrán háború kitörésekor még jobban rá volt utalva a földgázra az öreg kontinens, mint most, a függőség azonban továbbra is nagyrészt fennmaradt

– mutattak rá. Hozzáfűzték, hogy 2022-ben az EU esetében az importarány (a nettó energiaimport a teljes rendelkezésre álló bruttó energiamennyiség arányában) megközelítette a 63 százalékot, míg Magyarországon meghaladta a 64 százalékot az Eurostat adatai szerint. Hozzátették, hogy a magyar gazdaság emellett sokkal energiaintenzívebb az EU-nál:

„Ez azt jelenti, hogy a hajszállal nagyobb importarány sokkal nagyobb energiamennyiség-szükségletet jelent ugyanakkora hozzáadott érték előállításához. A teljes energiafelhasználáson belül egyébként a földgázfelhasználás aránya Magyarországon közel 30 százalék, míg az EU-ban inkább 25 százalék körüli, ami még tovább emeli a magyar földgázintenzitást.”

Az elemzők kifejtették, hogy egy 2024-es elemzésében az Európai Központi Bank megvizsgálta, hogy a gázárak változása az euróövezet GDP-jére hogyan hat, akkor még a gázárak emelkedésére fókuszálva. Az EKB arra jutott a gázárak átgyűrűzése kapcsán, hogy a gázár 10 százalékos meglepetésszerű növekedése nagyjából 0,1 százalékpontos, éven túli tartós inflációs hatással jár az euróövezetben, miközben 0,2-0,4 százalékponttal is csökkenthette a GDP-t éves alapon.

Az euróövezethez képest ugyanakkora gázárcsökkenés esetében jelentősebb pozitív hatás érvényesülhet Magyarországon.

Persze az öreg kontinens és Magyarország is jobban hozzászokott a magasabb gázárakhoz, és a földgázintenzitás és importarány is csökkent az elmúlt években, de továbbra is jelentős maradt