Friss felmérés mutatja, mennyi befektetésük van a fiataloknak

Minden második diák helyesen azonosítja a befektetési formákat, míg 54 százalékuk tisztában van a hozam és a kockázat alapvető összefüggéseivel – mutatja a Pénziránytű Alapítvány friss országos felmérése. A 2500 diák bevonásával készült kutatás szerint tízből hét fiatal már most tudatosan készül, hogy felnőttként okosan forgassa megtakarításait. Minden hatodik tanuló nyilatkozott úgy, hogy a szülei segítségével már most rendelkezik saját befektetéssel. Ma startol az általános és középiskolákban a Pénz7, fókuszban a befektetésekkel.

Több mint 1300 iskolában mintegy 200 ezer diák pénzügyi tudatosságát erősíti a ma induló pénzügyi és vállalkozói témahét, a PÉNZ7. A rendhagyó iskolai program fókuszába idén a befektetések témaköre került. A témahét tananyagait készítő Pénziránytű Alapítvány most országos kutatásban mérte fel a 7–14. évfolyamos diákok befektetésekkel kapcsolatos ismereteit és magatartását. A felmérésben több mint 2500 diák válaszait dolgozták fel.

Tízből öt diák már érti a befektetéseket

A diákok mintegy fele (48 százalék) helyesen azonosítja a befektetési formákat, miközben 54 százalékuk tisztában van a hozam és kockázat alapvető összefüggéseivel. A kutatás szerint általában a technikumi tanulók – ahol önálló pénzügyi tantárgy tanulására van lehetőség –, valamint a felsőbb évfolyamra járók tudása magabiztosabb. A pénzügyi nevelés szempontjából fontos üzenet, hogy tízből négy diák szerint a befektetés hozama leginkább a szerencsén vagy a jólinformáltságon múlik.

Minden hatodik felmérésben részt vevő tanuló adott olyan választ, hogy már most van befektetése szülei segítségével, míg minden második (54 százalék) jelezte, hogy diákként ugyan még nincs rá lehetősége, de készül rá, hogy felnőttként legyenek megtakarításai, és jól tudja kamatoztatni azokat. Az eredmények alapján a diákok 71 százaléka már most fontosnak tartja, hogy felnőttkorában legyenek befektetései. A pénzügyi ismeretterjesztés és a megfelelő hozzáállás fontosságát támasztja alá, hogy a gazdasági szakirányra járó tanulók egyértelműen nyitottabbak a téma iránt, és nagyobb arányban készülnek arra, hogy felnőttkorukban megfelelő befektetéseket találjanak. A diákok mindössze 4 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem szeretne a jövőben befektetésekkel foglalkozni, mert tart a kockázattól és az abból fakadó stresszhelyzettől.

A befektetés fejben dől el

Biztató a fiatal generációk gondolkodásában, hogy

minden harmadik tanuló rövid távú veszteség esetén is kitartana a befektetésénél,

és úgy véli, hosszú távon érdemes gondolkodnia. Minden második diák ugyan aggódna, s figyelné a hozam alakulását, de a befektetését nem bontaná meg. A diákok mindössze 11 százaléka gondolja jelenleg úgy, hogy veszteség esetén inkább azonnal kivenné a pénzét a befektetéséből. Az eredmények alapján a lányok aggódóbbak, a fiúk türelmesebbek, és nagyobb a kockázatvállalási hajlandóságuk is.

A diákok fele beszélgetett már a családjával pénzügyi befektetésekről, míg 44 százalékuk nemcsak otthon, hanem az iskolában is hallott a témáról. Minden harmadik diák a barátaival is szívesen beszélget a befektetésekről, a válaszolók negyede pedig önállóan is utánanézett már a lehetőségeknek. Mindössze a válaszolók 8 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a téma sem a családban, sem a barátok között, sem az iskolában nem került terítékre. A pénzügyi ismeretek terén a legjobban a gazdasági szakirányra járók és a szakiskolások teljesítettek.

A diákok nyitottak, hogy új ismereteket tanuljanak

A felmérésbe bevont diákok nyitottak arra, hogy befektetési ismereteket tanuljanak iskolai keretek között: kétharmaduk (63 százalékuk) kifejezetten örömmel fogadja ezt a lehetőséget, további negyedük pedig elsősorban a jövője szempontjából érezné ezt hasznosnak. Minden tizedik diák vallotta, hogy egyelőre más témakörökben szívesebben mélyedne el, de nem zárkózik el, hogy tanuljon a befektetésekről. Mindössze 2 százalékuk jelezte, hogy szerinte nincs ilyen tudásra szüksége.

Az idei PÉNZ7-en 3. osztálytól egészen érettségiig indulnak digitális eszközökkel kiegészített foglalkozások a diákok számára. A középiskolásoknak a mesterséges intelligencia használatára épülő tanóra is rendelkezésére áll. A témahéthez itt lehet csatlakozni.

A szerzők a Pénziránytű Alapítvány munkatársai.

(Borítókép: Su Arslanoglu / Getty Images)