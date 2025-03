Luxusterepjáró helyett inkább szerényebb autókat bérelne az Integritás Hatóság

Az Integritás hatóság (IH) tavaly decemberben közbeszerzést írt ki egy gépjárműbeszerzésre, azonban az Átlátszó információi szerint az összesen 16 járművet tartalmazó listában szerepelt egy Mercedes-Benz GLE 450 (ára újonnan 36 millió forintról indul), egy Mercedes-Benz E osztályú gépjármű (ára 26 millió forintról indul), valamint egy Skoda Superb (16 millió forintos kezdőárról indul).

Bár volt két érdeklődő, a tender eredménytelen lett, amiben közre játszhatott az is, hogy januárban rendőrségi nyomozás indult az IH elnöke, Bíró Ferenc ellen hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával, mert az ügyészség szerint a felesége használta a hatóság által bérelt Mercedes luxusterepjárót, pont olyat, amilyen a decemberben kiírt közbeszerzésen is szerepelt. Az elnök tagadta a vádakat, annyit ismert el, hogy néha elment boltba az ő hivatali autójával, ami szerinte nem ütközik jogszabályokba.

Februárban új közbeszerzést írt ki az IH, azonban 16 helyett már csak 15 autóra, mivel kivették a luxus-SUV-ot. A műszaki paraméterek szerint az IH-nak már a Skoda Octaviák is megfelelnek, legalábbis a portál szakértője szerint a kiírás alapján az autók többségükben Octaviák vagy ahhoz hasonlók lehetnek, és nem is kell már újaknak lenniük.

Mentelmi jogot szeretett volna az Integritás Hatóság több bűncselekménnyel is gyanúsított elnöke

Biró Ferenc, az Integritás Hatóság (IH) elnöke azért lobbizhatott még 2023-ban, hogy módosítsanak törvényt, és a hatóság elnökeként számára is járjon mentelmi jog. Birót 2025 elején több bűncselekménnyel is megvádolták, sorsáról most az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke dönthet.

Az információk szerint Biró még 2023. júniusában próbálhatta meg elérni, hogy módosítsanak törvényt, és hivatalánál fogva őt is illesse meg mentelmi jog. A törvényjavaslat ezenfelül több más pontot is tartalmazott. Szerepelt benne fizetésének megemelése az Állami Számvevőszék elnökével megegyező szintre, valamint Biró hatáskörébe vonta volna a hivatal elnökhelyetteseivel kapcsolatos személyi döntéseket. A portál szerint ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban Varga Judit akkori igazságügyi miniszternél lobbizott, de végül nem járt sikerrel.