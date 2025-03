Tarolt egy napelemes cég, összesen hét magyar vállalat hódítja meg Európát

Hét magyar cég is felkerült a rangos Financial Times FT1000 2025-ös listájára, ahol Európa ezer leggyorsabban növekvő vállalata szerepel. A kiemelkedő üzleti tevékenységükért díjazott magyar cégek között a legjobban a napelemes rendszerekkel foglalkozó A1 Solar Kft. szerepelt. Őt követik a hazai IT szektor meghatározó szereplői, az adatelemzéssel foglalkozó DATAPAO és a digitális tanácsadó és megoldásokat szállító Sprintform, akik szintén előkelő helyen végeztek a világszínvonalú mezőnyben.

Az Financial Times 1000 rangsor a világ egyik legismertebb brit gazdasági napilapja, a Financial Times és a német Statista adatkutató cég közös listája, amely 1000 európai vállalatot rangsorol összetett eljárással, a 2020 és 2023 közötti éves növekedési ütem (CAGR) alapján. A rangsor a kontinens üzleti növekedését mutatja be és olyan cégeket díjaz, akik egy kihívásokkal teli gazdasági időszakban is képesek voltak kiemelkedő üzleti eredményeket elérni.

Taroltak az olaszok

A meghatározott bevételi adatokon túl számos egyéb kritériumnak kell megfelelni a listán való szereplés érdekében, mint például, hogy az európai központtal rendelkező cégek függetlenek legyenek és profitnövekedésük organikusan történjen.

A rangsorban szereplő vállalatok több mint háromnegyedét Olaszország, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság adja, míg Magyarországról hét cég került be.

Az IT és szoftver kategória az FT1000 vállalatainak egyötödét adja, ezt a szektort követi az építőipar és mérnöki tevékenység, az energia és közművek, a reklám és marketing, valamint a fintech, pénzügyi szolgáltatások és biztosítói kategóriák. Ezzel összhangban van az első három magyar helyezett tevékenységi köre is.

A legelőkelőbb, 12. helyezést az egyik leggyorsabban növekvő ágazat, a fotovoltaikus rendszerek kiemelkedő szolgáltatója, az A1 Solar érte el az ezres listán – a vállalat vezetői számos Indexen megjelent anyagban megszólaltak szakértőként. A napelemes panelek telepítésével foglalkozó cég célja, hogy tevékenységében összefoglalja az innováció, az energia és a fenntarthatóság egységét.

Az IT-szegmens nemcsak európai szinten, de hazánkban is szárnyal, így nem meglepő, hogy az FT1000 további magyar dobogós helyezettjei ennek a szektornak a kiemelkedő szereplői. Az összesítésben 210. helyet elérő DATAPAO egy adatelemzési módszerekkel dolgozó magyar vállalkozás, melynek változatos üzleti problémákra nyújtott adatvezérelt megoldásaira mára világszerte van igény.

A 342. helyen álló, digitális tanácsadással, web és mobil alkalmazások fejlesztésével, rendszerintegrációval foglalkozó Sprintform szintén első alkalommal szerepel a rangos listán. A 2019-ben alapított cég mára az digitális-technológiai szolgáltatói piac meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát, és több nyugat-európai, valamint amerikai ország piacán is jelen van.

A 2025-ös FT1000 lista további magyar helyezettjei: Continest (428.), Lakógép (450.), Hiflylabs (923.), Maraelite Kft. (963.).