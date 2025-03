Rendkívüli lépésre szánta el magát a kormány: feltőkésítenék a kkv-kat

A magyar kis- és középvállalkozások számára egy teljesen új finanszírozási modell válik elérhetővé a Demján Sándor Tőkeprogram keretében, amelyet Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) alelnöke mutatott be egy szegedi előadás során. A program lényege, hogy az MFB által biztosított 100 milliárd forintos tőkealap segítségével a vállalkozások nem klasszikus banki hitelekhez, hanem tőkebefektetéshez juthatnak, amely hosszútávon stabil alapot jelenthet a növekedéshez.

– emelte ki Balog Ádám. Az alelnök hangsúlyozta, hogy a program elsődleges célja a mikro-, kis- és középvállalkozások feltőkésítése, amellyel azok hitelképességüket is javíthatják.

A program keretében minimum 100 millió, maximum 200 millió forint tőkejuttatást kaphatnak a jogosult vállalkozások. A részvétel feltételei közé tartozik, hogy a pályázó cég legalább 300 millió forintos árbevétellel rendelkezzen az elmúlt két év átlagában, valamint minimum két lezárt éves működéssel bírjon.

Balog Ádám szerint az egyik legnagyobb előnye ennek a konstrukciónak, hogy a bankok is elfogadják majd a tőkejuttatást önerőként, így a programban részt vevő cégek könnyebben vehetnek fel további banki hitelt is.

A Demján Sándor Tőkeprogram egy olyan kezdeményezés, amely a magyar gazdaság versenyképességét erősíti, miközben a kkv-szektornak egy teljesen új finanszírozási kultúrát mutat be

– fogalmazott az alelnök.

A program működésének egyik kulcseleme a kamarai scoring-rendszer, amelyben a területi kamara is véleményt formál a jelentkező vállalkozásokról. Ez segíti a helyi ismeretek bevonását, így egy-egy projekt elbírálása nem csupán számokon, hanem szakmai megalapozottságon is alapul.

A program adminisztrációját is jelentősen egyszerűsítették. A jelentkezők számára egy online platform áll rendelkezésre, ahol a pályázati dokumentáció benyújtása, az adatellenőrzés és a pontozási rendszer is átlátható módon zajlik. Az előzetes regisztráció már elindult, és a rendszerben azonnali visszajelzést kapnak a vállalkozások arról, hogy megfelelnek-e a jogosultsági feltételeknek.

A befektetési időszak 2026. június végéig tart, de a rendelkezésre álló források gyorsan kimerülhetnek, ezért Balog Ádám arra ösztönözte a vállalkozásokat, hogy minél hamarabb nyújtsák be pályázataikat.

A program egyediségét az is adja, hogy nem csupán a pénzügyi támogatásra helyezi a hangsúlyt, hanem a mentorálásra is. Azok a vállalkozások, amelyek nem nyernek támogatást, bekerülhetnek egy mentorprogramba, amely segít nekik későbbi pályázatokban vagy más finanszírozási lehetőségek kiaknázásában.

– hangsúlyozta az Balog Ádám.

A program egy új szemléletet honosíthat meg a hazai kkv-szektorban, hiszen a vállalkozások a tőkefelvétel révén nemcsak forráshoz jutnak, hanem egy olyan üzleti modellt is megismerhetnek, amely hosszabb távon piaci alapon is fenntarthatóvá teheti működésüket.

Itt a Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentése

Március 3-tól beadhatók az igénylések a Demján Sándor Tőkeprogramra – hívta fel erre a figyelmet kedden a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca által kezdeményezett és a Magyar Kereskedelemi és Iparkamara által működtetett programban a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások beruházásainak ösztönzésére 100 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre. A Demján Sándor Tőkeprogram a Kormány által meghirdetett Új Gazdaságpolitikai Akcióterv 21 intézkedésének egyike, amelynek célja a beruházások ösztönzése, a vállalkozások termelékenységének növelése és méretugrásuk elősegítése.

A minisztérium közleménye szerint a hiánypótló megoldás olyan, üzleti tervvel alátámasztott beruházásokhoz nyújt gyors és hatékony tőkeági finanszírozást, mint például gépek és eszközök vásárlása, automatizációt segítő szoftverek beszerzése, korszerű számítógépes és hálózati rendszerek kialakítása, e-kereskedelmi platformok és CRM rendszerek fejlesztése. Szabados Richárd, kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár azt hangsúlyozta: „a tőke kiválóan működhet hiteltermékek bevonása mellett is, vagy önerőként támogatva azokat még nagyobb értékű beruházások megvalósítása válik lehetővé. Az új program keretösszege 100 milliárd forint. Ebből a forrásból tervezetten egyenként 100- 200 millió forint közötti tőkebefektetésekben részesülhetnek a cégek.”

A vállalkozások az állami támogatásnak köszönhetően rendkívül kedvező, mindössze évente 5 százalék kamattal bíró tőkejellegű forráshoz juthatnak, amely a hozamtámogatás miatt jóval olcsóbb a piacon elérhető, minimum 12-14 százalékos hozamelváráshoz képest. A vállalkozások akár 0 százalékos önerővel, kezességelvárások nélkül is élhetnek a lehetőséggel. A tőkeigénylési folyamat jelentősen leegyszerűsített, ennek megfelelően automatizált, digitalizált, gyors és felhasználóbarát kialakítású felületek alkalmazása mellett történik. Tavaly december óta 1850 vállalkozás küldte be előzetes regisztrációját, azaz érdeklődött a lehetőség iránt, közülük 400 cég biztosan teljesíti az igényléshez előírt feltételeket. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kezdeményezett programot a Magyar Kereskedelemi és Iparkamara valósítja meg, a Nemzeti Tőkeholding és a Magyar Fejlesztési Bank közreműködésével, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt-n keresztül, ezáltal is biztosítva a vállalkozások megfelelő érdekképviseletét és igényeik megfelelő megválaszolását.

A tőkealap jelképes, 1 százalékos üzlet-, illetve tulajdonrészt szerez a támogatott vállalkozásokban, míg a tőkeforrás 99 százalékát tulajdonosi kölcsön formájában biztosítja a cégeknek – erre évente szükséges kamatot fizetnie a vállalkozásoknak. A bevont tőke visszafizetése pedig csak a futamidő végén, egy összegben szükséges. A dedikált és jelentős mértékű tőkeági támogatás mellett a vállalkozások a tőkeigénylési folyamat során speciális szakmai és üzleti támogatást is kapnak az erre delegált szakembereken keresztül. A Demján Sándor Tőkeprogramra a vállalkozások 2025. március 3-tól adhatják be igényléseiket az alábbi linken.