Örülhetnek a magyar autósok, a hazai benzinkutakat is elérte a Trump-tornádó

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke hónapok óta gyakorol nyomást a kitermelőkre, hogy csökkentsék áraikat, és ez most a hazai benzinkutakat is elérte – közölte keddi cikkében a Világgazdaság, amely úgy látja, hogy Magyarországon a benzin és a gázolaj ára hamarosan átlépheti a lélektani 600 forintos határt.

Az OPEC+ nevű olajkartell hétfőn jelentette be, hogy áprilistól növeli az olajkitermelést. Tekintettel arra, hogy Magyarországon január közepe óta folyamatosan csökkennek az üzemanyagárak, ráadásul a forint is hetek óta erősödik, elképzelhető, hogy heteken belül újra 600 forint alatt lesz a benzin literje, amit a gázolaj is megközelíthet.

A jelenlegi piaci körülmények arra engednek következtetni, hogy további árcsökkenés jöhet a magyarországi kutakon. Hogy ez milyen mértékű lesz, és a benzin eléri-e a 600 forintot, az kérdés, mindenesetre közelíteni fog hozzá

– fogalmazott Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, megjegyezve, hogy a téli hónapok végével és a kereslet csökkenésével tavasszal közelíthet egymáshoz a két üzemanyagtípus, a benzin és a gázolaj ára. A benzin literjéért jelenleg átlagosan 615 forintot kell fizetni, miközben a gázolaj literenkénti ára 630 forint körül mozog.

Grád Ottó szerint a magyarországi üzemanyagárak alakulása szempontjából a kőolaj világpiaci ára fontosabb a forint árfolyamánál. Megjegyezte, jó hír a magyar autósok számára, hogy 70 dolláros egyensúlyi szint alakul ki az olaj árában, de a további árcsökkenéshez a forint erősödésére is szükség van.