Bekopogott Varga Mihály, öt hónapos csúcson a forint

Az eurót reggel hét órakor 399,81 forinton jegyezték az előző esti 399,92 forint után, a dollár jegyzése 381,50 forintra ment fel 381,14-ről, a svájci franké pedig 425,80-ra 424,74 forintról, majd délelőtt új öthavi csúcsot ért el az euróval szemben. Úgy tűnik, a devizapiaci szereplőket egyelőre nem aggasztják a geopolitikai feszültségek.

A Forint erősödésében komoly szerepet játszhat, hogy Varga Mihály átvette a stafétabotot, kedden megkezdte munkáját a jegybank élén.

A forint-euró árfolyam 10 óra körül 398,7-es szintig erősödött, erre legutóbb október elején volt példa – majd később tovább erősödött. Érdemes azt is hozzátenni, hogy már kedd reggeli jegyzésén a forint erősebben állt az év eleji kezdésnél, 2,8 százalékkal az euró, 4 százalékkal a dollár és 2,8 százalékkal a svájci frank ellenében.

Izgalmas napokon van túl a forint

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az Indexnek most azt emelte ki, hogy a forint árfolyama az elmúlt időszakban meglehetősen izgalmasan alakult, és sok tényező befolyásolta – ez akár napon belül is jelentős mozgásokat eredményezett. Az elmúlt hetekben a háború lezárásával kapcsolatos várakozások érdemben tudták erősíteni a forintot – így kerültünk be múlt hét szerdán a 400-as szint alá.

Ugyanakkor péntek este Trump és Zelenszkij tárgyalása kudarcba fulladt, aminek nyomán a háború lezárása messzebbre került.

Emiatt a forint 407-ig gyengült, majd némi korrekció után 403 és 404 között állt meg. A forint szempontjából szintén rossz hír, hogy Trump ma ténylegesen kivetette a 25 százalékos vámot minden, Kanadából és Mexikóból származó termékre. Ez azért rossz hír, mert ez növelte annak a veszélyét, hogy Európa sem ússza meg a vámokat a későbbiekben, ami a nyitott magyar gazdaságnak sem tenne jót. A forint számára tehát a mostani közeg nem éppen kedvező.

„A hét elején ugyanakkor ismét benézett 400 alá az árfolyam, és a mai napon már úgy tűnik, hogy ez egyelőre ott is marad.” Regős Gábor arra is kitért, hogy ebben az új jegybankelnök szerepét nehéz megítélni. Azonban a bizottsági meghallgatásán Varga Mihály hangsúlyozta az árfolyam stabilitásának és kiszámíthatóságának fontosságát, ami a gazdaság szempontjából valóban fontos lenne, különösen is a mostani inflációs közegben, amikor ismét egy, a jegybanki célsávot érdemben meghaladó inflációt okozott a gyengülő forintárfolyam.

Ez a kijelentés azért is volt fontos, mert a piac egy része inkább egy túl gyors lazítást várt Varga Mihálytól, ezt pedig az akkori kijelentések cáfolták. A mostani közlemény sok újdonságot nem tartalmaz – csupán Varga Mihály hitet tett amellett, ami a feladata: az inflációs cél elérése.

Megváltozott a piaci hangulat

Érdemes külön felhívni a figyelmet az Equilor korábbi elemzésére. Hiszen bár március 4-étől új elnöke lett a Magyar Nemzeti Banknak, éles váltás nem várható a monetáris politikában az elemzésük szerint. A jegybank új vezetésének is az alacsony infláció fenntartása és a stabil forintárfolyam a célja.

Varga Mihály már a meghallgatásán kiemelte, a jegybanktörvénynek megfelelően továbbra is az alacsony infláció fenntartása az MNB célja, és kiemelt figyelmet fordítanak a stabil forintárfolyam fenntartására, amelynek meghatározó szerepe van a gazdaság növekedésében. A korábbi pénzügyminiszter mindemellett sikerrel oszlatta el a piaci szereplők aggodalmát, mely szerint az új jegybanki vezetés a korábbinál nagyobb súllyal venné figyelembe a kormány gazdaságpolitikai szempontjait – olvasható az Equilor korábbi elemzésében.

Varga Mihály mellett további személyi változások is lesznek a Monetáris Tanácsban, az idei évben Patai Mihály, Kandrács Csaba és Pleschinger Gyula mandátuma is lejár. Mivel az inflációs folyamatok egyik meghatározó eleme a forintárfolyam, illetve annak volatilitása, érdemes itt is megvizsgálni a kilátásokat. A nemzetközi befektetői hangulat érdemben változott az elmúlt hetekben, megkezdődtek az egyeztetések az orosz–ukrán háború esetleges lezárásáról. Ez javította a feltörekvő piacokon a kockázatvállalási hajlandóságot, és nagymértékben hozzájárult a forint erősödéséhez.

Ám az Equilor Befektetési Zrt. arra számít, hogy a folyamat elhúzódhat, nem várható gyors eredmény, így elképzelhető egy kisebb kiábrándulás a következő hetekben, ami forintgyengülést okozhat. A Fed és az EKB várható kamatpályáját illetően nem volt változás, az Európai Központi Bank tovább folytathatja a kamatvágási ciklust, miközben az Egyesült Államokban – részben Donald Trump vámpolitikájának hatására – a korábban vártnál hosszabb ideig magas maradhat a kamatszint.

Érkezik az új vezetés

Varga Mihály többször egyértelművé tette, hogy a jegybanktörvénynek megfelelően az alacsony infláció fenntartása a célja, és fontos horgony marad a 3 százalékos jegybanki cél. Kiemelte a stabil forintárfolyam fontosságát, amelyre mindenképpen szükség van a növekedéséhez. Az Equilor szerint a piaci szereplők aggodalmát a meghallgatáson nagyrészt sikerült eloszlatni azzal kapcsolatban, hogy

az új jegybanki vezetés nagyobb súllyal venné figyelembe a kormány gazdaságpolitikai szempontjait.

És egyelőre úgy tűnik, Varga Mihályhoz csatlakozik Banai Péter, az államháztartásért felelős korábbi államtitkár, Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ korábbi vezérigazgatója, illetve Sipos-Tompa Levente, a Magyar Fejlesztési Bank korábbi vezérigazgatója is. Pleschinger Gyula helyére a kormánypárti frakció Mager Andreát jelölte, aki meghallgatásán elmondta, hogy a jegybanki függetlenséget tekinti a legjelentősebb értéknek. Majd azt is kiemelte, hogy a gazdaságirányítás legsikeresebb időszakai mögött a monetáris és fiskális politika összhangja áll.

Az Equilor szerint az árstabilitás elérése és fenntartása mellett törekedni kell az inflációs várakozások csökkentésére is. Az új elnökkel március 11-én lesz egy nem kamatmeghatározó ülés, akkor várhatóan nem jelenik meg érdemi információ a közleményben. Az első kamatmeghatározó ülés március 25-én lesz, az elemzésük szerint ekkor kaphatunk tisztább képet az esetleges változásokról.

Természetesen ez nem kamatmódosítást jelentene, a jelenlegi inflációs környezetben Varga Zoltán szerint ez a lehetőség nem merül fel. Ám a közlemény szövegezéséből, illetve a háttérbeszélgetésen elhangzó információkból már le lehet vonni következtetéseket a következő időszak várható monetáris politikai irányvonaláról. Varga Mihály pedig már jelezte: a hivatalos inflációs cél (3 százalék, 1-1 százalékos toleranciasávval) nem fog változni.

A Magyar Nemzeti Bank függetlenségét törvény garantálja

Ezzel összhangban a jegybank már kedden reggel kommunikált. „Az MNB legfőbb célja az árstabilitás elérése és fenntartása” – hangsúlyozta közleményében Varga Mihály. Mint mondta: ennek megfelelően határozott választ adunk minden olyan kockázatra, amely az inflációs célt, a pénzügyi stabilitást és a fenntartható gazdasági fejlődést veszélyezteti.

Varga Mihály azt is kiemelte: a jegybank új vezetésének munkája világos üzenetekkel és következetes cselekvéssel fog párosulni, amely növeli a magyar pénzügyi rendszer iránti bizalmat, és biztonságot ad a gazdaság szereplőinek. A jegybankelnök kijelentette: a Magyar Nemzeti Bank működését az átláthatóság, a szakszerűség és a felelős gazdálkodás elvei mentén fogja irányítani, egyúttal mérsékli a klasszikus jegybanki feladatokon kívül eső tevékenységeket.

Varga Mihály szerint a magyar gazdaság stabil alapokon nyugszik, a növekedési kilátások kedvezőek, a családok, a vállalkozások és a bankrendszer likviditása erős.

„A jegybank tartósan alacsony inflációval és a pénzpiaci stabilitás megőrzésével támogatja a fenntartható gazdasági növekedést.” Majd az új jegybankelnök megerősítette: a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét törvény garantálja, a jegybank a legjobb gyakorlatnak megfelelően, a felelősségi viszonyokat kölcsönösen tiszteletben tartva együttműködik a kormánnyal, a hazai és nemzetközi szervezetekkel.

Regős Gábor szerint a közlemény kifejtette, hogy határozott választ adnak minden olyan kockázatra, amely ennek elérését veszélyezteti. Ez pedig azt jelenti a piac számára, hogy egyelőre kamatcsökkentésről még csak álmodozni sem lehet. Ez tehát bár nem mond semmi újat vagy szokatlant, igyekszik erősíteni azt a piaci várakozást, hogy egy jó darabig nem lesz kamatcsökkentés – erre pedig a forintnak erősödnie kell.

Idén összesen 50 bázispontos vágás jöhet

A következő időszakban a jegybank részéről olyan kommunikáció várható, amely ezt az üzenetet erősíti tovább. „Tegyük hozzá: erre szükség is van, hiszen olyan ponthoz érkeztünk, amikor az inflációs kockázatok felerősödtek, tehát a jegybanknak fontos szerepe van ezek visszafogásában” – mondta a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Az Equilor arra is emlékeztetett, hogy a pozitív reálkamat-környezet terén éles szakmai vitája volt az MNB jelenlegi vezetésének, illetve a kormánynak. Utóbbi szerint káros fenntartani ilyen mértékű pozitív reálkamatot, mivel fékezi a növekedést és drágítja az adósságfinanszírozást. A jegybank viszont azzal érvelt, hogy a stabil forintárfolyam alapfeltétele az infláció visszaszorításának, ehhez pedig a régiós átlagnál kismértékben magasabb reálkamatot szükséges fenntartani.

Az Equilor várakozása szerint a kormány és a jegybank viszonya az új vezetéssel javulhat, ugyanakkor könnyen elképzelhető, hogy a reálkamat kérdésében fennmarad a véleménykülönbség.

A jegybanki kommunikációt illetően összességében a második negyedévben még nem várható érdemi változás, de természetesen a kismértékű változásokra is érdemes figyelni. Ugyanakkor a harmadik és a negyedik negyedévben már felmerülhet a kamatvágás gondolata, amennyiben a külső és belső tényezők azt lehetővé teszik.

A külső tényezők közül kiemelten fontosak lehetnek az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos fejlemények és ehhez kötődően a világpiaci energiaárak alakulása, illetve az amerikai jegybank kommunikációja. A belső tényezők közül az infláció alakulása a legfontosabb, de nagyobb súllyal kell figyelembe venni a forint árfolyamának mozgását is. Az Equilor várakozása szerint összesen 50 bázispontos kamatvágás reális lehet az idei évben, ami ismét mérsékelten gyengülő pályára küldheti a forintot az év utolsó hónapjaiban, az év végére 420 forint körüli euróárfolyam várható.

